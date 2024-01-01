Eğlenilecek Kızlar Evlenilecek Kızlar Şarkı Sözleri
Emel Müftüoğlu Eğlenilecek Kızlar Evlenilecek Kızlar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Müftüoğlu Eğlenilecek Kızlar Evlenilecek Kızlar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Eğlenilecek Kızlar Evlenilecek Kızlar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Müftüoğlu
Eğlenilecek Kızlar Evlenilecek Kızlar
-
Eski kitaplar gibi
Duygularım raflandı
Matah mı sanki aşk
İncilerimi döktü
***
Basiretim düğüm düğüm çözemedim
Çözemedim
***
Kör gözlerim kem talihim
Uçanı sapanla, kaçanı yalanla,
Geleni duvakla bağlamayı hiç bilemedim...
***
Ağla ağla
Kalbim ağla
Bul da karaları boynuna bağla
***
Ağla ağla
Kalbim ağla
Dağla kalbini derdine ağla
-
Günlerce gecelerce düşündüm defalarca
İyice emin olunca aldım kendimi
Birkaç parça eşyamı, hatıra defterimi
Bir de beni annesi sanan kedimi
***
Özellikle sen evde Yokken toplanıp çıktım
İstemedim öfkemize yenilmeyi
Ne zor ne yorucuydu ne kadar hüzünlüydü
Ne olursa olsun araya biraz
***
Zaman koyunca
Acının yüksek ateşi düşüp de ayrılık soğuyunca
Adım gibi biliyorum ki bana sen de hak vereceksin
Anlayacaksın ama geçici bir süre kızıp köpüreceksin
***
Bekleme boşuna
Ben bir daha
O altın kafese geri dönmem
Üzülür efendi gibi
***
Çekerim acımı
Ama kolay kolayda ölmem
Yaralıyım evet
Biraz da bir iz bırakabilir
***
O kadar olsun
Küllenirim
Bir süre için için yanar
Tamamende sönmem
-
-
Evlenilecek kızlar var
Eğlenilecek kızlar var
Kim bu bize sormadan adımızı koyup
Sınıf sınıf ayıranlar
***
Anneni de böyle üzdüler oğlum
Canlarından bezdiler oğlum
Babalar dere tepe gezdiler oğlum
Hak mı hukuk mu bu?
***
Hadi or'dan, hadi bize masal anlatma
Adalet istiyoruz, tut, aklını oynatma
Hazır ol, isyan çıktı güzelim
Boş yere mercimeği fırına verip de kaynatma
***
Hadi güle güle git bakalım
Adamını bulacağız en hasından
Âleme de haber uçurduk
Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!"
***
Hadi güle güle git bakalım
Adamını bulacağız en hasından
Âleme de haber uçurduk
Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!" (Düş, düş, düş)
***
Yetti be, öldük tasamızdan
Bıktık usandık yasanızdan
Verilmez, alınır hak
Siz çoktan yediniz, bitti kasanızdan
***
Anneni de böyle üzdüler oğlum
Canlarından bezdiler oğlum
Babalar dere tepe gezdiler oğlum
Hak mı hukuk mu bu?
***
Yuh sana, yuh sana, yuh sana
Pes be adam, bu devirde bile hâlâ ya
Hem evde hem işte hem de döşekte
Fazla mesai, oh ne âlâ ya
***
Yapmıyoruz size nikah mikah
Talim terbiyeye şikâyet edin
İade-i itibar istiyoruz beyler
Kavgaysa kavga, buyurun gelin
***
Hadi or'dan, hadi bize masal anlatma
Adalet istiyoruz, tut, aklını oynatma
Hazır ol, isyan çıktı güzelim
Boş yere mercimeği fırına verip de kaynatma
***
Hadi güle güle git bakalım
Adamını bulacağız en hasından
Âleme de haber uçurduk
Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!"
***
Hadi güle güle git bakalım
Adamını bulacağız en hasından
Âleme de haber uçurduk
Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!" (Düş, düş, düş)
***
Hadi güle güle git bakalım
Adamını bulacağız en hasından
Âleme de haber uçurduk
Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!"
***
Hadi güle güle git bakalım
Adamını bulacağız en hasından
Âleme de haber uçurduk
Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!"
-
Evlenilecek kızlar var
Eğlenilecek kızlar var
Kim bu bize sormadan adımızı koyup
Sınıf sınıf ayıranlar
***
Anneni de böyle üzdüler oğlum
Canlarından bezdiler oğlum
Babalar dere tepe gezdiler oğlum
Hak mı hukuk mu bu?
***
Hadi or'dan, hadi bize masal anlatma
Adalet istiyoruz, tut, aklını oynatma
Hazır ol, isyan çıktı güzelim
Boş yere mercimeği fırına verip de kaynatma
***
Hadi güle güle git bakalım
Adamını bulacağız en hasından
Âleme de haber uçurduk
Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!"
***
Hadi güle güle git bakalım
Adamını bulacağız en hasından
Âleme de haber uçurduk
Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!" (Düş, düş, düş)
***
Yetti be, öldük tasamızdan
Bıktık usandık yasanızdan
Verilmez, alınır hak
Siz çoktan yediniz, bitti kasanızdan
***
Anneni de böyle üzdüler oğlum
Canlarından bezdiler oğlum
Babalar dere tepe gezdiler oğlum
Hak mı hukuk mu bu?
***
Yuh sana, yuh sana, yuh sana
Pes be adam, bu devirde bile hâlâ ya
Hem evde hem işte hem de döşekte
Fazla mesai, oh ne âlâ ya
***
Yapmıyoruz size nikah mikah
Talim terbiyeye şikâyet edin
İade-i itibar istiyoruz beyler
Kavgaysa kavga, buyurun gelin
***
Hadi or'dan, hadi bize masal anlatma
Adalet istiyoruz, tut, aklını oynatma
Hazır ol, isyan çıktı güzelim
Boş yere mercimeği fırına verip de kaynatma
***
Hadi güle güle git bakalım
Adamını bulacağız en hasından
Âleme de haber uçurduk
Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!"
***
Hadi güle güle git bakalım
Adamını bulacağız en hasından
Âleme de haber uçurduk
Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!" (Düş, düş, düş)
***
Hadi güle güle git bakalım
Adamını bulacağız en hasından
Âleme de haber uçurduk
Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!"
***
Hadi güle güle git bakalım
Adamını bulacağız en hasından
Âleme de haber uçurduk
Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!"
-
Sabaha kadar
Ya da bir ömür ölene kadar
Aşk kalbine dönene kadar
Beklerim
***
Yüz yüze gelmedin mi hiç?
Hatalarınla bi' kere bile
Aşka karşı koyamazsın
Bunu deneme bile
***
Belki yine yanılıyorum
Dosta düşmana sarılıyorum
Doğruyu gel sen söyle
Yanlışı ner'de yapıyorum?
***
Bütün gece sabaha kadar
Ya da bir ömür ölene kadar
Aşk kalbine dönene kadar
Beklerim
***
Sen gerçeği görene kadar
Kader ağları örene kadar
Aşk kalbine girene kadar
Beklerim
***
Çıktım aşk duasına
Binbir masal dünyasına
Bıkmadın mı yalanlardan?
Gerçeklere uyansana
***
Bütün gece sabaha kadar
Ya da bir ömür ölene kadar
Aşk kalbine dönene kadar
Beklerim
***
Sen gerçeği görene kadar
Kader ağları örene kadar
Aşk kalbine girene kadar
Beklerim
***
Yüz yüze gelmedin mi hiç?
Hatalarınla bi' kere bile
Aşka karşı koyamazsın
Bunu deneme bile
***
Belki yine yanılıyorum
Dosta düşmana sarılıyorum
Doğruyu gel sen söyle
Yanlışı ner'de yapıyorum?
***
Bütün gece sabaha kadar
Ya da bir ömür ölene kadar
Aşk kalbine dönene kadar
Beklerim
***
Sen gerçeği görene kadar
Kader ağları örene kadar
Aşk kalbine girene kadar
Beklerim
***
Çıktım aşk duasına
Binbir masal dünyasına
Bıkmadın mı yalanlardan?
Gerçeklere uyansana
***
Bütün gece sabaha kadar
Ya da bir ömür ölene kadar
Aşk kalbine dönene kadar
Beklerim
***
Sen gerçeği görene kadar
Kader ağları örene kadar
Aşk kalbine girene kadar
Beklerim
***
Sen gerçeği görene kadar
Kader ağları örene kadar
Aşk kalbine girene kadar
Beklerim