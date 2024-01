Emel Müftüoğlu

Evlenilecek kızlar var Eğlenilecek kızlar var Kim bu bize sormadan adımızı koyup Sınıf sınıf ayıranlar *** Anneni de böyle üzdüler oğlum Canlarından bezdiler oğlum Babalar dere tepe gezdiler oğlum Hak mı hukuk mu bu? *** Hadi or'dan, hadi bize masal anlatma Adalet istiyoruz, tut, aklını oynatma Hazır ol, isyan çıktı güzelim Boş yere mercimeği fırına verip de kaynatma *** Hadi güle güle git bakalım Adamını bulacağız en hasından Âleme de haber uçurduk Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!" *** Hadi güle güle git bakalım Adamını bulacağız en hasından Âleme de haber uçurduk Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!" (Düş, düş, düş) *** Yetti be, öldük tasamızdan Bıktık usandık yasanızdan Verilmez, alınır hak Siz çoktan yediniz, bitti kasanızdan *** Anneni de böyle üzdüler oğlum Canlarından bezdiler oğlum Babalar dere tepe gezdiler oğlum Hak mı hukuk mu bu? *** Yuh sana, yuh sana, yuh sana Pes be adam, bu devirde bile hâlâ ya Hem evde hem işte hem de döşekte Fazla mesai, oh ne âlâ ya *** Yapmıyoruz size nikah mikah Talim terbiyeye şikâyet edin İade-i itibar istiyoruz beyler Kavgaysa kavga, buyurun gelin *** Hadi or'dan, hadi bize masal anlatma Adalet istiyoruz, tut, aklını oynatma Hazır ol, isyan çıktı güzelim Boş yere mercimeği fırına verip de kaynatma *** Hadi güle güle git bakalım Adamını bulacağız en hasından Âleme de haber uçurduk Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!" *** Hadi güle güle git bakalım Adamını bulacağız en hasından Âleme de haber uçurduk Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!" (Düş, düş, düş) *** Hadi güle güle git bakalım Adamını bulacağız en hasından Âleme de haber uçurduk Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!" *** Hadi güle güle git bakalım Adamını bulacağız en hasından Âleme de haber uçurduk Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!"