Faka Bastın Şarkı Sözleri
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Emel Müftüoğlu
Faka Bastın
-
Say yıllara, bunu say vedalara
Yaz tükenen sevgimin en son damlasına
Vurdum duymaz tafralarla
Say aşkını esirgediğin zamana
***
Say yaşlara, yaşanan telaşlara
Yaz hiçe saydığın hatrımın hesabına
Tarih oldun sen biraz önce
Öylesine sildim ki yok tozun bile
***
Bastın, faka bastın
Beni fazla hafife aldın
Sustum diye, yuttum diye
Oh be uyuttum sandın
***
Bastın, faka bastın
Sen bal gibi de yanıldın
Çantada keklik sandın da
Bak sen açıkta kaldın
***
Say yıllara, bunu say vedalara
Yaz tükenen sevgimin en son damlasına
Vurdum duymaz tafralarla
Say aşkını esirgediğin zamana
***
Say yaşlara, yaşanan telaşlara
Yaz hiçe saydığın hatrımın hesabına
Tarih oldun sen biraz önce
Öylesine sildim ki yok tozun bile
***
Bastın, faka bastın
Beni fazla hafife aldın
Sustum diye, yuttum diye
Oh be uyuttum sandın
***
Bastın, faka bastın
Sen bal gibi de yanıldın
Çantada keklik sandın da
Bak sen açıkta kaldın
***
Bastın, faka bastın
Beni fazla hafife aldın
Sustum diye, yuttum diye
Oh be uyuttum sandın
***
Bastın, faka bastın
Sen bal gibi de yanıldın
Çantada keklik sandın da
Bak sen açıkta kaldın
***
Bastın, faka bastın
Beni fazla hafife aldın
Sustum diye, yuttum diye
-
Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir
Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir
Şu dünyadaki en bilge kişi kendini bilendir
Şu dünyadaki en olgun kişi acıya gülendir
***
Bütün dünya buna inansa bir inansa
Hayat bayram olsa
İnsanlar el ele tutuşsa birlik olsa
Uzansak sonsuza
***
Bütün dünya buna inansa bir inansa
Hayat bayram olsa
İnsanlar el ele tutuşsa birlik olsa
Uzansak sonsuza
***
Bütün dünya buna inansa bir inansa
Hayat bayram olsa
İnsanlar el ele tutuşsa birlik olsa
Uzansak sonsuza
***
Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir
Şu dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendir
Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir
Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir
***
Bütün dünya buna inansa bir inansa
Hayat bayram olsa
İnsanlar el ele tutuşsa birlik olsa
Uzansak sonsuza
***
Bütün dünya buna inansa bir inansa
Hayat bayram olsa
İnsanlar el ele tutuşsa birlik olsa
Uzansak sonsuza
***
Bütün dünya buna inansa bir inansa
Hayat bayram olsa
İnsanlar el ele tutuşsa birlik olsa
Uzansak sonsuza
-
Yayılmışız dünyanın dört bir yanına
Kimisi ta Kopenhag'da kimisi Paris
Bedenimiz orda burda dolanır amma
Çok hemde çok uzak yerde kalbimiz
***
Bir allı turna olsam karlı dağları aşsam
Varsam bizim ellere kendi göğümde uçsam
***
Şu anda İstanbul'da olmak vardı anasını satayım
Yeni cami de mısır atmak kuşlara
***
Köprüde balık ekmek yemek
Dolmuşa hadi gidelim demek
Ver elini yeni kapı ver elini bebek tarabya
Şu anda oralarda olmak vardı ya
***
Şimdi İstanbul'da olmak vardı anasını satayım
Boğazda köhne bir iskelenin yamacında
Tabakta kavun peynir kadehte buz gibi rakı
Dilinde yarı acı yarı tatlı bir şarkı
***
Şu anda İstanbul'da olmak vardı
Benim derdim dermanım
Bilen yok
***
Yayılmışız dünyanın dört köşesine
Kiminin adresi Sidney kiminin Hamburg
Yaşamaya dört elle sarılmışız da
Yine de gözlerim dolu yüreğim buruk
Başımı hiç bir zaman eğmedim amma
Yine de yüreğim yara içimde boşluk
***
Minnacık tohum olsam savrulsam dönümlerce
Kış biter bahar gelir açılsam yüzbinlerce
Açılsam milyonlarca
***
Şimdi İstanbul'da olmak vardı anasını satayım
Püfür püfür bir vapurun yan tarafında
Şu anda İstanbul'da olmak vardı anasını satayım
Yeni cami de mısır atmak kuşlara
***
Köprüde balık ekmek yemek dolmuşa çek dostum demek
Ver elini Kadıköy ver elini Kalamış Moda
Şu anda oralarda olmak vardı ya
***
Şimdi İstanbul'da olmak vardı anasını satayım
Boğazda köhne bir iskelenin yamacında
Tabakta kavun peynir kadehte buz gibi rakı
Dilinde yarı acı yarı tatlı bir şarkı
***
Şimdi İstanbul'da
Şu anda İstanbul'da
Ah İstanbul'da
Sabret gönül bir gün olur
Bu hasret biter
Çekilen acılar canım
Gün olur geçer
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