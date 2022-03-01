Emel Müftüoğlu

Faka Bastın Say yıllara, bunu say vedalara Yaz tükenen sevgimin en son damlasına Vurdum duymaz tafralarla Say aşkını esirgediğin zamana *** Say yaşlara, yaşanan telaşlara Yaz hiçe saydığın hatrımın hesabına Tarih oldun sen biraz önce Öylesine sildim ki yok tozun bile *** Bastın, faka bastın Beni fazla hafife aldın Sustum diye, yuttum diye Oh be uyuttum sandın *** Bastın, faka bastın Sen bal gibi de yanıldın Çantada keklik sandın da Bak sen açıkta kaldın *** Say yıllara, bunu say vedalara Yaz tükenen sevgimin en son damlasına Vurdum duymaz tafralarla Say aşkını esirgediğin zamana *** Say yaşlara, yaşanan telaşlara Yaz hiçe saydığın hatrımın hesabına Tarih oldun sen biraz önce Öylesine sildim ki yok tozun bile *** Bastın, faka bastın Beni fazla hafife aldın Sustum diye, yuttum diye Oh be uyuttum sandın *** Bastın, faka bastın Sen bal gibi de yanıldın Çantada keklik sandın da Bak sen açıkta kaldın *** Bastın, faka bastın Beni fazla hafife aldın Sustum diye, yuttum diye Oh be uyuttum sandın *** Bastın, faka bastın Sen bal gibi de yanıldın Çantada keklik sandın da Bak sen açıkta kaldın *** Bastın, faka bastın Beni fazla hafife aldın Sustum diye, yuttum diye

Hayat Bayram Olsa Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir Şu dünyadaki en bilge kişi kendini bilendir Şu dünyadaki en olgun kişi acıya gülendir *** Bütün dünya buna inansa bir inansa Hayat bayram olsa İnsanlar el ele tutuşsa birlik olsa Uzansak sonsuza *** Bütün dünya buna inansa bir inansa Hayat bayram olsa İnsanlar el ele tutuşsa birlik olsa Uzansak sonsuza *** Bütün dünya buna inansa bir inansa Hayat bayram olsa İnsanlar el ele tutuşsa birlik olsa Uzansak sonsuza *** Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir Şu dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendir Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir *** Bütün dünya buna inansa bir inansa Hayat bayram olsa İnsanlar el ele tutuşsa birlik olsa Uzansak sonsuza *** Bütün dünya buna inansa bir inansa Hayat bayram olsa İnsanlar el ele tutuşsa birlik olsa Uzansak sonsuza *** Bütün dünya buna inansa bir inansa Hayat bayram olsa İnsanlar el ele tutuşsa birlik olsa Uzansak sonsuza