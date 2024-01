Emel Müftüoğlu

Bu taraftan anlaşılmıyor Kimi sevecek gönül? Fotoğrafla hiç seçilmiyor Devir konuş istiyor *** Bu taraftan anlaşılmıyor Kimi sevecek gönül? Fotoğrafla hiç seçilmiyor Devir konuş istiyor *** Paran pulun kalmamış artık Dost mecliste söyler Savur çağın bitmiş olsun Ah, hey gidi günler *** Kesilmişin nimetlerden Vallah' geçmiş olsun Yine de seni tek seven benim En beter hâlinle *** Gel korkma, sonumuz aynı Yaşatmaz ki 300 yıl Seni bana, beni sana belki de Eş etmiştir (ah) *** Gel korkma, sonumuz aynı Yaşatmaz ki 300 yıl Seni bana, beni sana belki de Eş seçmiştir (ah) *** Bu taraftan anlaşılmıyor Kimi sevecek gönül? Fotoğrafla hiç seçilmiyor Devir konuş istiyor *** Bu taraftan anlaşılmıyor Kimi sevecek gönül? Fotoğrafla hiç seçilmiyor Devir konuş istiyor *** Paran pulun kalmamış artık Dost mecliste söyler Savur çağın bitmiş olsun Ah, hey gidi günler *** Kesilmişin nimetlerden Vallah' geçmiş olsun Yine de seni tek seven benim En beter hâlinle *** Gel korkma, sonumuz aynı Yaşatmaz ki 300 yıl Seni bana, beni sana belki de Eş etmiştir (ah) *** Gel korkma, sonumuz aynı Yaşatmaz ki 300 yıl Seni bana, beni sana belki de Eş seçmiştir (ah) *** Gel korkma, sonumuz aynı Yaşatmaz ki 300 yıl Seni bana, beni sana belki de Eş etmiştir (ah) *** Gel korkma, sonumuz aynı Yaşatmaz ki 300 yıl Seni bana, beni sana belki de Eş seçmiştir (ah) *** Gel korkma, sonumuz aynı Yaşatmaz ki 300yıl Seni bana, beni sana belki de Eş etmiştir (ah) *** Gel korkma, sonumuz aynı Yaşatmaz ki 300yıl Seni bana, beni sana belki de Eş seçmiştir (ah)

Alıştığımız yer uzak Bizi istemiyor daha fazla Gecelerimiz kan ter Yorgun atlar gibi doğuyor sabahlar *** Yürek taktı kanatlarını bir kere Bağlasan durmaz Bu deli kan akacak bir yere Bu deli kan akacak bir yere *** Of, düzeni bozuk dünya Ne senin ne bizim niye döndüğümüz Neye bulandığımız belli değil Of, dümeni bozuk dünya *** Ne senin ne bizim niye döndüğümüz Neye bulandığımız belli değil Alıştığımız yer uzak (uzak) Bizi istemiyor daha fazla *** Gecelerimiz kan ter Yorgun atlar gibi doğuyor sabahlar Yürek taktı kanatlarını bir kere Bağlasan durmaz *** Bu deli kan akacak bir yere Bu deli kan akacak bir yere Of, düzeni bozuk dünya Ne senin ne bizim niye döndüğümüz *** Neye bulandığımız belli değil Of, dümeni bozuk dünya Ne senin ne bizim niye döndüğümüz Neye bulandığımız belli değil *** Ne senin ne bizim niye döndüğümüz Neye bulandığımız belli değil, of *** Ne senin ne bizim niye döndüğümüz Neye bulandığımız belli değil