Emel Müftüoğlu

Bu zamansız gidişin Umurumda mı sanki Neler neler yaşadım Silemez miyim seni *** Gerçek aşkı bul ama Hüzünlerinle yaşa Ağlarım mı sanmıştın Ne fark ederki bana *** Gidene dur diyemem Giden gider zaten Sevene sevme demem Seven sever zaten *** Gidene dur diyemem Giden gider zaten Sevene sevme demem Seven sever zaten *** Bu zamansız gidişin Umurumda mı sanki Neler neler yaşadım Silemez miyim seni *** Gerçek aşkı bul ama Hüzünlerinle yaşa Ağlarım mı sanmıştın Ne fark ederki bana *** Gidene dur diyemem Giden gider zaten Sevene sevme demem Seven sever zaten *** Gidene dur diyemem Giden gider zaten Sevene sevme demem Seven sever zaten *** Gidene dur diyemem Giden gider zaten Sevene sevme demem Seven sever zaten *** Gidene dur diyemem Giden gider zaten Sevene sevme demem Seven sever zaten *** Gidene dur diyemem Giden gider zaten Sevene sevme demem Seven sever zaten *** Gidene dur diyemem Giden gider zaten Sevene sevme demem Seven sever zaten