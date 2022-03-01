Emel Müftüoğlu

Emelce Şarkı Sözleri
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Ne vakit gelsen aklıma
Bir yıldız düşer içime
Seni görürüm o anda
Yağar yağmur avucuma
***
Gidersen doğmaz güneşim
Sarar gözlerimi acı bir telaş
***
Gitme desem canım
Kalır mısın benimle
Gitme desem canım
Sever misin benimle
***
Gitme gitme gitme ah gitme
Gitme gitme gitme ah gitme
***
Geceler sabahsız
Ömrüm baharsız
Sensiz kalırsam
Ölürüm yalansız
***
Gitme gitme gitme ne olur
Gitme gitme gitme ne olur
***
Kıvrım kıvrım saçların
Islanır ben dokununca
Ne vakit gelsen aklıma
Durdururum zamanı
Gidersen doğmaz güneşim
Sarar gözlerimi acı bir telaş
***
Gitme desem canım
Kalır mısın benimle
Gitme desem canım
Sever misin benimle
***
Gitme gitme gitme ah gitme
Gitme gitme gitme ah gitme
***
Geceler sabahsız
Ömrüm baharsız
Sensiz kalırsam
Ölürüm yalansız
***
Gitme gitme gitme ne olur
Gitme gitme gitme ne olur
-
Ay yeter bu ağlamalar
Zehretme dünyayı kendine bugün yanına kar
Yar dediğin misafir o kadar
Yıksa yıksa beni dil yaresi yıkar
***
Ay yeter bu feryatlar
Şu dünyada figana değer gerçek acılar var
Aşk dediğin abartılı masal
Yıksa yıksa beni dil darbesi yıkar
***
Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar
Gel gör ki dert beni tutar
Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret
Sevmekse en büyük devlet
***
Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar
Gel gör ki dert beni tutar
Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret
Sevmekse en büyük devlet
***
Ay yeter bu ağlamalar
Zehretme dünyayı kendine bugün yanına kar
Yar dediğin misafir o kadar
Yıksa yıksa beni dil yaresi yıkar
***
Ay yeter bu feryatlar
Şu dünyada figana değer gerçek acılar var
Aşk dediğin abartılı masal
Yıksa yıksa beni dil darbesi yıkar
***
Kimi sevda yakalar kimini hayat hırpalar
Gel gör ki dert beni tutar
Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret
Sevmekse en büyük devlet
***
Kimi sevda yakalar kimini hayat hırpalar
Gel gör ki dert beni tutar
Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret
Sevmekse en büyük devlet
***
Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar
Gel gör ki dert beni tutar
Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret
Sevmekse en büyük devlet
***
Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar
Gel gör ki dert beni tutar
Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret
Sevmekse en büyük devlet
***
Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar
Gel gör ki dert beni tutar
Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret
Sevmekse en büyük devlet
-
Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmeye
Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere
Biraz Kül biraz duman alıp sevişelim sevginle
Tayfunlar söndürmesin yansın dünya benimle
***
Gel bir dokun bana yeter cehennemden kurtulayım
Sana sarılıp seninle yok olup
Güneş gibi yeniden doğayım
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmeye
Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere
Biraz kül biraz duman alıp sevişelim sevginle
Tayfunlar söndürmesin yansın dünya benimle
***
Gel bir dokun bana yeter cehennemden kurtulayım
Sana sarılıp seninle yok olup
Güneş gibi yeniden doğayım
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
E hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
-
Güneş bir başka doğuyor neden bu günlerde
Geceler bir başka alevleniyor bu şehirde
Korkuyorum çocuklar gibi savunmasız ama korkuyorum
***
Yağmurlar yağıyor çöllenmiş yüreğime
Bir de kavak yelleri esiyor yalnız gönlümde
Aşık mı oluyorum yeniden
Savunmasız, korkuyorum
Ah bu başıma gelen nedir
Bilmiyorum ama çok korkuyorum
***
Kurtar beni Tanrım
İçim yanıyor ona tutuluyorum
Kurtar beni bilirsin aşık olmak istemiyorum
***
Kurtar beni Tanrım
İçim yanıyor ona tutuluyorum
Kurtar beni bilirsin aşık olmaktan korkuyorum.
***
Güneş bir başka doğuyor neden bu günlerde
Geceler bir başka alevleniyor bu şehirde
Korkuyorum çocuklar gibi savunmasız ama korkuyorum
***
Ah bu başıma gelen nedir
Bilmiyorum ama çok korkuyorum
**
Kurtar beni Tanrım
İçim yanıyor ona tutuluyorum
Kurtar beni bilirsin aşık olmak istemiyorum.
***
Kurtar beni Tanrım
İçim yanıyor ona tutuluyorum
Kurtar beni bilirsin aşık olmaktan korkuyorum.
***
Kurtar beni Tanrım
İçim yanıyor ona tutuluyorum
Kurtar beni bilirsin aşık olmak istemiyorum.
***
Kurtar beni Tanrım
İçim yanıyor ona tutuluyorum
Kurtar beni bilirsin aşık olmaktan korkuyorum.
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