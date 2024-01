Emel Müftüoğlu

Say yıllara, bunu say vedalara Yaz tükenen sevgimin en son damlasına Vurdum duymaz tafralarla Say aşkını esirgediğin zamana *** Say yaşlara, yaşanan telaşlara Yaz hiçe saydığın hatrımın hesabına Tarih oldun sen biraz önce Öylesine sildim ki yok tozun bile *** Bastın, faka bastın Beni fazla hafife aldın Sustum diye, yuttum diye Oh be uyuttum sandın *** Bastın, faka bastın Sen bal gibi de yanıldın Çantada keklik sandın da Bak sen açıkta kaldın *** Say yıllara, bunu say vedalara Yaz tükenen sevgimin en son damlasına Vurdum duymaz tafralarla Say aşkını esirgediğin zamana *** Say yaşlara, yaşanan telaşlara Yaz hiçe saydığın hatrımın hesabına Tarih oldun sen biraz önce Öylesine sildim ki yok tozun bile *** Bastın, faka bastın Beni fazla hafife aldın Sustum diye, yuttum diye Oh be uyuttum sandın *** Bastın, faka bastın Sen bal gibi de yanıldın Çantada keklik sandın da Bak sen açıkta kaldın *** Bastın, faka bastın Beni fazla hafife aldın Sustum diye, yuttum diye Oh be uyuttum sandın *** Bastın, faka bastın Sen bal gibi de yanıldın Çantada keklik sandın da Bak sen açıkta kaldın *** Bastın, faka bastın Beni fazla hafife aldın Sustum diye, yuttum diye