Emel Müftüoğlu

-
Gönlüm yalana kandı
Şu gönlüm bi' sana yandı
Taş olsaydı, yâr, bu yüreğim
Sana bağlanmasaydı
***
Gönlüm yalana kandı
Şu gönlüm bi' sana yandı
Taş olsaydı, yâr, bu yüreğim
Sana bağlanmasaydı
***
Yüzüme güldün gülerken
Arkamdan vurdun giderken
Üç günlük hesaplar uğruna
Selamı sabahı kesmeye değmez
***
Bile bile köle oldum sana
Yalanım yok, anlasana
Seveceksen haydi durma
Ya bi' ses ver ya haber yolla
***
Bile bile köle oldum sana
Yalanım yok, anlasana
Seveceksen haydi durma
Ya bi' ses ver ya haber yolla
***
Gönlüm yalana kandı
Şu gönlüm bi' sana yandı
Taş olsaydı, yâr, bu yüreğim
Sana bağlanmasaydı
***
Gönlüm yalana kandı
Şu gönlüm bi' sana yandı
Taş olsaydı, yâr, bu yüreğim
Sana bağlanmasaydı
***
Yüzüme güldün gülerken
Arkamdan vurdun giderken
Üç günlük hesaplar uğruna
Selamı sabahı kesmeye değmez
***
Bile bile köle oldum sana
Yalanım yok, anlasana
Seveceksen haydi durma
Ya bi' ses ver ya haber yolla
***
Bile bile köle oldum sana
Yalanım yok, anlasana
Seveceksen haydi durma
Ya bi' ses ver ya haber yolla
***
ya haber yolla
Bile bile köle oldum sana
Yalanım yok, anlasana
Seveceksen haydi durma
Ya bi' ses ver ya haber yolla
-
-
Oturmuşum da bir başıma
Bekliyorum sofrayı
Saat vurdu 12'yi
Yoksun hâlâ
***
İster gel ister gelme
İster selam bile verme
Karar verdim, ben yarın
Yeniden ben olacağım
***
Yani devir değişti, beyefendi
Devir değişti
Ya kafama taş düştü ya sonradan
Zekâm gelişti
***
Yani devir değişti, beyefendi
Devir değişti
Masalı var, aşkın kendisi
Kayıplara karıştı
***
Gitsem cesaretim yok, kalsam yalnızlığım çok
Gözümde tüter sinema önleri
Söyle, aşk kurtulur mu, eskisi gibi olur mu?
Aklımda hâlâ Beyoğlu günleri
***
Gitsem cesaretim yok, kalsam yalnızlığım çok
Gözümde tüter sinema önleri
Söyle, aşk kurtulur mu, eskisi gibi olur mu?
Aklımda hâlâ Beyoğlu günleri
***
İllallah işinden, illallah gücünden
İllallah maçından, illallah
İllallah işinden, illallah gücünden
İllallah aşkından, illallah
***
İllallah işinden, illallah gücünden
İllallah aşkından, illallah
İllallah işinden, illallah gücünden
İllallah aşkından, illallah
***
Çözmüşüm de bin bulmaca
Kendime yetmiyorum
Ağlaya ağlaya toplandım
Bak gidiyorum
***
İster gel ister gelme
İster selam bile verme
Karar verdim, ben yarın
Ne yapacağımı biliyorum
***
Yani devir değişti, beyefendi
Devir değişti
Ya kafama taş düştü ya sonradan
Zekâm gelişti
***
Yani devir değişti, beyefendi
Devir değişti
Masalı var, aşkın kendisi
Kayıplara karıştı
***
Gitsem cesaretim yok, kalsam yalnızlığım çok
Gözümde tüter sinema önleri
Söyle, aşk kurtulur mu, eskisi gibi olur mu?
Aklımda hâlâ Beyoğlu günleri
***
Gitsem cesaretim yok, kalsam yalnızlığım çok
Gözümde tüter sinema önleri
Söyle, aşk kurtulur mu, eskisi gibi olur mu?
Aklımda hâlâ Beyoğlu günleri
***
İllallah işinden, illallah gücünden
İllallah maçından, illallah
İllallah işinden, illallah gücünden
İllallah aşkından, illallah
***
İllallah işinden, illallah gücünden
İllallah maçından, illallah
İllallah işinden, illallah gücünden
İllallah aşkından, illallah
-
-
-
Bir hesabın var anladım gözünden
Bu aşk sabaha çıkar çıkmaz orası meçhul
Şiddetli bir kavga bekler bizi seni tanıyorsam
Nerden gelir nerden vurur orası meçhul
***
Hadi bana yine maşallah
Ya senin sonun ne olacak
Hitama güvenme eller
Ne kulun ne kölen olacak
***
Yürür güller açsın önünde
Sitemim yok beni düşünme
Yürür güller geçer üzülme
Camdan kalbim kırılmaz yine
***
Yürür güller açsın önünde
Sitemim yok beni düşünme
Yürür güller geçer üzülme
Camdan kalbim kırılmaz yine
***
Bir hesabın var anladım gözünden
Bu aşk sabaha çıkar çıkmaz orası meçhul
Şiddetli bir kavga bekler bizi seni tanıyorsam
Nerden gelir nerden vurur orası meçhul
***
Hadi bana yine maşallah
Ya senin sonun ne olacak
Hitama güvenme eller
Ne kulun ne kölen olacak
***
Yürür güller açsın önünde
Sitemim yok beni düşünme
Yürür güller geçer üzülme
Camdan kalbim kırılmaz yine
***
Yürür güller açsın önünde
Sitemim yok beni düşünme
Yürür güller geçer üzülme
Camdan kalbim kırılmaz yine
***
Yürür güller açsın önünde
Sitemim yok beni düşünme
Yürür güller geçer üzülme
Camdan kalbim kırılmaz yine
***
Yürür güller açsın önünde
Sitemim yok beni düşünme
Yürür güller geçer üzülme
Camdan kalbim kırılmaz yine
-
Bu taraftan anlaşılmıyor
Kimi sevecek gönül?
Fotoğrafla hiç seçilmiyor
Devir konuş istiyor
***
Bu taraftan anlaşılmıyor
Kimi sevecek gönül?
Fotoğrafla hiç seçilmiyor
Devir konuş istiyor
***
Paran pulun kalmamış artık
Dost mecliste söyler
Savur çağın bitmiş olsun
Ah, hey gidi günler
***
Kesilmişin nimetlerden
Vallah' geçmiş olsun
Yine de seni tek seven benim
En beter hâlinle
***
Gel korkma, sonumuz aynı
Yaşatmaz ki 300 yıl
Seni bana, beni sana belki de
Eş etmiştir (ah)
***
Gel korkma, sonumuz aynı
Yaşatmaz ki 300 yıl
Seni bana, beni sana belki de
Eş seçmiştir (ah)
***
Bu taraftan anlaşılmıyor
Kimi sevecek gönül?
Fotoğrafla hiç seçilmiyor
Devir konuş istiyor
***
Bu taraftan anlaşılmıyor
Kimi sevecek gönül?
Fotoğrafla hiç seçilmiyor
Devir konuş istiyor
***
Paran pulun kalmamış artık
Dost mecliste söyler
Savur çağın bitmiş olsun
Ah, hey gidi günler
***
Kesilmişin nimetlerden
Vallah' geçmiş olsun
Yine de seni tek seven benim
En beter hâlinle
***
Gel korkma, sonumuz aynı
Yaşatmaz ki 300 yıl
Seni bana, beni sana belki de
Eş etmiştir (ah)
***
Gel korkma, sonumuz aynı
Yaşatmaz ki 300 yıl
Seni bana, beni sana belki de
Eş seçmiştir (ah)
***
Gel korkma, sonumuz aynı
Yaşatmaz ki 300 yıl
Seni bana, beni sana belki de
Eş etmiştir (ah)
***
Gel korkma, sonumuz aynı
Yaşatmaz ki 300 yıl
Seni bana, beni sana belki de
Eş seçmiştir (ah)
***
Gel korkma, sonumuz aynı
Yaşatmaz ki 300yıl
Seni bana, beni sana belki de
Eş etmiştir (ah)
***
Gel korkma, sonumuz aynı
Yaşatmaz ki 300yıl
Seni bana, beni sana belki de
Eş seçmiştir (ah)
-
Bir yelkene koy beni al götür uzaklara
Kaçıyorum bu dünyadan nedenini hiç sorma
Dalgalar bizim olsun güneş batsın yunuslarla
Denizler bütünleşsin bizim olsun bu dünya
***
Seninle buluşuruz engin denizlerde
Denizler susuverir derin derin derin
Seninle konuşuruz engin denizleri
Denizler anlatırlar seni
***
Kal benimle ufuklarıma çağır ateşleri
Rüzgar eserse paylaşırız
Kal benimle sonuna kadar yaşa bu düşleri
Düşler biterse yaratırız
***
Bir yelkene koy beni al götür uzaklara
Kaçıyorum bu dünyadan nedenini hiç sorma
Dalgalar bizim olsun güneş batsın yunuslarla
Denizler bütünleşsin bizim olsun bu dünya
***
Seninle buluşuruz engin denizlerde
Denizler susuverir derin derin derin
Seninle konuşuruz engin denizleri
Denizler anlatırlar seni
***
Kal benimle ufuklarıma çağır ateşleri
Rüzgar eserse paylaşırız
Kal benimle sonuna kadar yaşa bu düşleri
Düşler biterse yaratırız
***
Kal benimle ufuklarıma çağır ateşleri
Rüzgar eserse paylaşırız
Kal benimle sonuna kadar yaşa bu düşleri
Düşler biterse yaratırız
-
-
Alıştığımız yer uzak
Bizi istemiyor daha fazla
Gecelerimiz kan ter
Yorgun atlar gibi doğuyor sabahlar
***
Yürek taktı kanatlarını bir kere
Bağlasan durmaz
Bu deli kan akacak bir yere
Bu deli kan akacak bir yere
***
Of, düzeni bozuk dünya
Ne senin ne bizim niye döndüğümüz
Neye bulandığımız belli değil
Of, dümeni bozuk dünya
***
Ne senin ne bizim niye döndüğümüz
Neye bulandığımız belli değil
Alıştığımız yer uzak (uzak)
Bizi istemiyor daha fazla
***
Gecelerimiz kan ter
Yorgun atlar gibi doğuyor sabahlar
Yürek taktı kanatlarını bir kere
Bağlasan durmaz
***
Bu deli kan akacak bir yere
Bu deli kan akacak bir yere
Of, düzeni bozuk dünya
Ne senin ne bizim niye döndüğümüz
***
Neye bulandığımız belli değil
Of, dümeni bozuk dünya
Ne senin ne bizim niye döndüğümüz
Neye bulandığımız belli değil
***
Ne senin ne bizim niye döndüğümüz
Neye bulandığımız belli değil, of
***
Ne senin ne bizim niye döndüğümüz
Neye bulandığımız belli değil
-