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7/24 Dinle Emelce

Emelce Şarkı Sözleri

Emel Müftüoğlu Emelce şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Müftüoğlu Emelce şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Emelce sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Müftüoğlu

Emel Müftüoğlu

Emelce

  • Hey Dünya

  • Sevmek En Büyük Devlet

  • Deli Et Beni

  • Gitme

  • Korkuyorum

  • Çal Beni (Emel Müftüoğlu)

  • Ah Bu Sevda

  • Gözümün Feri

  • Yalnızım Yine

  • Yanar Yanar

  • Yağmur

  • Yeter

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