Emel Müftüoğlu

Hey Dünya Bende hiç hali mecal kalmadı Derdim başıma duman Gönlüm hüsran Sevmedin, kendini sevdirmedin *** Bana aşkını vermedin Alacağın olsun sensin Benim olan gülü sonunda eller aldı Sesim duyulmaz ki beni aşkı keder aldı *** Benim olan gülü sonunda gözler aldı Bu perişan halimi yeni hasret sardı Hey dünya fani dünya Ne yaptım söyle sana *** Çektirdin bir ömür bana Gülmedim aşktan yana Hey dünya fani dünya Ne yaptım söyle sana *** Çektirdin bir ömür bana Gülmedin güldürmedin Bende hiç hali mecal kalmadı Derdim başıma duman *** Gönlüm hüsran Sevmedin, kendini sevdirmedin Bana aşkını vermedin Alacağın olsun sensin *** Benim olan gülü sonunda eller aldı Sesim duyulmaz ki beni aşkı keder aldı Benim olan gülü sonunda gözler aldı Bu perişan halimi yeni hasret sardı *** Hey dünya fani dünya Ne yaptım söyle sana Çektirdin bir ömür bana Gülmedim aşktan yana *** Hey dünya fani dünya Ne yaptım söyle sana Çektirdin bir ömür bana Gülmedin güldürmedin *** Hey dünya fani dünya Ne yaptım söyle sana Çektirdin bir ömür bana Gülmedim aşktan yana *** Hey dünya fani dünya Ne yaptım söyle sana Çektirdin bir ömür bana Gülmedin güldürmedin *** Hey dünya fani dünya Ne yaptım söyle sana Çektirdin bir ömür bana Gülmedim aşktan yana *** Hey dünya fani dünya Ne yaptım söyle sana Çektirdin bir ömür bana Gülmedin güldürmedin

Sevmek En Büyük Devlet Ay yeter bu ağlamalar Zehretme dünyayı kendine bugün yanına kar Yar dediğin misafir o kadar Yıksa yıksa beni dil yaresi yıkar *** Ay yeter bu feryatlar Şu dünyada figana değer gerçek acılar var Aşk dediğin abartılı masal Yıksa yıksa beni dil darbesi yıkar *** Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar Gel gör ki dert beni tutar Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret Sevmekse en büyük devlet *** Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar Gel gör ki dert beni tutar Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret Sevmekse en büyük devlet *** Ay yeter bu ağlamalar Zehretme dünyayı kendine bugün yanına kar Yar dediğin misafir o kadar Yıksa yıksa beni dil yaresi yıkar *** Ay yeter bu feryatlar Şu dünyada figana değer gerçek acılar var Aşk dediğin abartılı masal Yıksa yıksa beni dil darbesi yıkar *** Kimi sevda yakalar kimini hayat hırpalar Gel gör ki dert beni tutar Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret Sevmekse en büyük devlet *** Kimi sevda yakalar kimini hayat hırpalar Gel gör ki dert beni tutar Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret Sevmekse en büyük devlet *** Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar Gel gör ki dert beni tutar Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret Sevmekse en büyük devlet *** Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar Gel gör ki dert beni tutar Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret Sevmekse en büyük devlet *** Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar Gel gör ki dert beni tutar Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret Sevmekse en büyük devlet

Deli Et Beni Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmeye Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere Biraz Kül biraz duman alıp sevişelim sevginle Tayfunlar söndürmesin yansın dünya benimle *** Gel bir dokun bana yeter cehennemden kurtulayım Sana sarılıp seninle yok olup Güneş gibi yeniden doğayım *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmeye Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere Biraz kül biraz duman alıp sevişelim sevginle Tayfunlar söndürmesin yansın dünya benimle *** Gel bir dokun bana yeter cehennemden kurtulayım Sana sarılıp seninle yok olup Güneş gibi yeniden doğayım *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** E hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi

Gitme Ne vakit gelsen aklıma Bir yıldız düşer içime Seni görürüm o anda Yağar yağmur avucuma *** Gidersen doğmaz güneşim Sarar gözlerimi acı bir telaş *** Gitme desem canım Kalır mısın benimle Gitme desem canım Sever misin benimle *** Gitme gitme gitme ah gitme Gitme gitme gitme ah gitme *** Geceler sabahsız Ömrüm baharsız Sensiz kalırsam Ölürüm yalansız *** Gitme gitme gitme ne olur Gitme gitme gitme ne olur *** Kıvrım kıvrım saçların Islanır ben dokununca Ne vakit gelsen aklıma Durdururum zamanı Gidersen doğmaz güneşim Sarar gözlerimi acı bir telaş *** Gitme desem canım Kalır mısın benimle Gitme desem canım Sever misin benimle *** Gitme gitme gitme ah gitme Gitme gitme gitme ah gitme *** Geceler sabahsız Ömrüm baharsız Sensiz kalırsam Ölürüm yalansız *** Gitme gitme gitme ne olur Gitme gitme gitme ne olur

Korkuyorum Güneş bir başka doğuyor neden bu günlerde Geceler bir başka alevleniyor bu şehirde Korkuyorum çocuklar gibi savunmasız ama korkuyorum *** Yağmurlar yağıyor çöllenmiş yüreğime Bir de kavak yelleri esiyor yalnız gönlümde Aşık mı oluyorum yeniden Savunmasız, korkuyorum Ah bu başıma gelen nedir Bilmiyorum ama çok korkuyorum *** Kurtar beni Tanrım İçim yanıyor ona tutuluyorum Kurtar beni bilirsin aşık olmak istemiyorum *** Kurtar beni Tanrım İçim yanıyor ona tutuluyorum Kurtar beni bilirsin aşık olmaktan korkuyorum. *** Güneş bir başka doğuyor neden bu günlerde Geceler bir başka alevleniyor bu şehirde Korkuyorum çocuklar gibi savunmasız ama korkuyorum *** Ah bu başıma gelen nedir Bilmiyorum ama çok korkuyorum ** Kurtar beni Tanrım İçim yanıyor ona tutuluyorum Kurtar beni bilirsin aşık olmak istemiyorum. *** Kurtar beni Tanrım İçim yanıyor ona tutuluyorum Kurtar beni bilirsin aşık olmaktan korkuyorum. *** Kurtar beni Tanrım İçim yanıyor ona tutuluyorum Kurtar beni bilirsin aşık olmak istemiyorum. *** Kurtar beni Tanrım İçim yanıyor ona tutuluyorum Kurtar beni bilirsin aşık olmaktan korkuyorum.

Ah Bu Sevda Ne cana var ne de vefa ne bir deva Ah bu sevda Ne selam var ne de sefa ne bir cefa Ah bu sevda *** Sür izini yarinin gönül hasretten ağ Nafile her teselli sinem aşkından dağ ah Sür izini yarinin gönül hasretten ağ Çaresiz her teselli sinem aşkından dağ ah *** Sür izini yarinin gönül hasretten ağ Nafile her teselli sinem aşkından dağ ah Sür izini yarinin gönül hasretten ağ Çaresiz her teselli sinem aşkından dağ ah *** Ne cana var ne de vefa ne bir deva Ah bu sevda Ne selam var ne de seda ne bir veda Ah bu sevda *** Sür izini yarinin gönül hasretten ağ Nafile her teselli sinem aşkından dağ ah Sür izini yarinin gönül hasretten ağ Çaresiz her teselli sinem aşkından dağ ah *** Sür izini yarinin gönül hasretten ağ Nafile her teselli sinem aşkından dağ ah Sür izini yarinin gönül hasretten ağ Çaresiz her teselli sinem aşkından dağ ah