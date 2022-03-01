Emel Müftüoğlu

Hoş geldiniz, nerdeydiniz ey sevgili hüzün Anladım o çekmecede gizliydiniz (Hoş geldiniz) kağıdınız, kırık kaleminiz Hadi yazalım, biz hazırız *** Hoş geldiniz, nerdeydiniz ey sevgili hüzün Anladım o çekmecede gizliydiniz Hoş geldiniz, kağıdınız, kırık kaleminiz Hadi yazalım, biz hazırız *** Dayan kalbim dayan İçine çevir gözünü Ne olur daha derinlere dal aşk senindir Uyan geceden, uyan Güneşi çağır gününe Acıyı tütün basıp dindir *** Yeminim var yine unutacağım Bu yüreği yeniden uçuracağım Ayrılığı aşk ile vuracağım Bana iyi bak ben zırdeliyim *** E yeminim var yine unutacağım Bu yüreği yeniden uçuracağım Ayrılığı aşk ile vuracağım Bana iyi bak ben zırdeliyim *** Hoş geldiniz, nerdeydiniz ey sevgili hüzün Anladım o çekmecede gizliydiniz Hoş geldiniz, kağıdınız, kırık kaleminiz Hadi yazalım, biz hazırız *** Dayan kalbim, dayan İçine çevir gözünü Ne olur daha derinlere dal aşk senindir Uyan geceden, uyan Güneşi çağır gününe Acıyı tütün basıp dindir *** Yeminim var yine unutacağım Bu yüreği yeniden uçuracağım Ayrılığı aşk ile vuracağım Bana iyi bak ben zırdeliyim *** E yeminim var yine unutacağım Bu yüreği yeniden uçuracağım Ayrılığı aşk ile vuracağım Bana iyi bak ben zırdeliyim Dayan