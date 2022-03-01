Hoşgeldin Hüzün Şarkı Sözleri
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Emel Müftüoğlu
Hoşgeldin Hüzün
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Hoş geldiniz, nerdeydiniz ey sevgili hüzün
Anladım o çekmecede gizliydiniz
(Hoş geldiniz) kağıdınız, kırık kaleminiz
Hadi yazalım, biz hazırız
***
Hoş geldiniz, nerdeydiniz ey sevgili hüzün
Anladım o çekmecede gizliydiniz
Hoş geldiniz, kağıdınız, kırık kaleminiz
Hadi yazalım, biz hazırız
***
Dayan kalbim dayan
İçine çevir gözünü
Ne olur daha derinlere dal aşk senindir
Uyan geceden, uyan
Güneşi çağır gününe
Acıyı tütün basıp dindir
***
Yeminim var yine unutacağım
Bu yüreği yeniden uçuracağım
Ayrılığı aşk ile vuracağım
Bana iyi bak ben zırdeliyim
***
E yeminim var yine unutacağım
Bu yüreği yeniden uçuracağım
Ayrılığı aşk ile vuracağım
Bana iyi bak ben zırdeliyim
***
Hoş geldiniz, nerdeydiniz ey sevgili hüzün
Anladım o çekmecede gizliydiniz
Hoş geldiniz, kağıdınız, kırık kaleminiz
Hadi yazalım, biz hazırız
***
Dayan kalbim, dayan
İçine çevir gözünü
Ne olur daha derinlere dal aşk senindir
Uyan geceden, uyan
Güneşi çağır gününe
Acıyı tütün basıp dindir
***
Yeminim var yine unutacağım
Bu yüreği yeniden uçuracağım
Ayrılığı aşk ile vuracağım
Bana iyi bak ben zırdeliyim
***
E yeminim var yine unutacağım
Bu yüreği yeniden uçuracağım
Ayrılığı aşk ile vuracağım
Bana iyi bak ben zırdeliyim
Dayan