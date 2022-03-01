Emel Müftüoğlu

Hüküm giymiş hayaller Görünmez uzaklarla Günah bunun neresinde Sarıldık tuzaklarla *** Yine de aşk boyun eğmez Yine de aşk boyun eğmez Yine de aşk boyun eğmez Yasaklarla *** A ciğerim söyle neyleyelim Sevmeyelim de taşa mı dönelim? Bu yüreği kimlere gösterelelim Kim bilir kim bir aşk ile yanar *** A ciğerim söyle neyleyelim Sevmeyelim de taşa mı dönelim? Bu yüreği kimlere gösterelelim Kim bilir kim yalan, yalan yalan *** Sen arada sırada uğra bana Hovardayım diye kıyma bana Fikri firardayım uyma bana Oyuna gelme aman, aman, aman *** Sen arada sırada uğra bana Hovardayım diye kıyma bana Fikri firardayım uyma bana Oyuna gelme aman, aman, aman Aman aman *** Hüküm giymiş hayaller Görünmez uzaklarla Günah bunun neresinde Sarıldık tuzaklarla *** Yine de aşk boyun eğmez Yine de aşk boyun eğmez Yine de aşk boyun eğmez Yasaklarla *** A ciğerim söyle neyleyelim Sevmeyelim de taşa mı dönelim? Bu yüreği kimlere gösterelim Kim bilir kimdir aşk ile yanan *** A ciğerim söyle neyleyelim Sevmeyelim de taşa mı dönelim Bu yüreği kimlere gösterelim Kim bilir kim yalan, yalan, yalan *** Sen arada sırada uğra bana Hovardayım diye kıyma bana Fikri firardayım uyma bana Oyuna gelme aman, aman, aman *** Sen arada sırada uğra bana Hovardayım diye kıyma bana Fikri firardayım uyma bana Oyuna gelme aman, aman, aman