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7/24 Dinle Arabesk

Arabesk Şarkı Sözleri

Emel Müftüoğlu Arabesk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Müftüoğlu Arabesk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Arabesk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Müftüoğlu

Emel Müftüoğlu

Arabesk

  • İllallah

  • Kader

  • Siyah İnci

  • Haber Yolla

  • Leyla

  • Güller

  • Gel Korkma

  • Düşler

  • Oyun

  • Düzeni Bozuk Dünya

  • Kader (Slow Version)

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