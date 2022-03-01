Emel Müftüoğlu

İstanbul'da Olmak Vardı Yayılmışız dünyanın dört bir yanına Kimisi ta Kopenhag'da kimisi Paris Bedenimiz orda burda dolanır amma Çok hemde çok uzak yerde kalbimiz *** Bir allı turna olsam karlı dağları aşsam Varsam bizim ellere kendi göğümde uçsam *** Şu anda İstanbul'da olmak vardı anasını satayım Yeni cami de mısır atmak kuşlara *** Köprüde balık ekmek yemek Dolmuşa hadi gidelim demek Ver elini yeni kapı ver elini bebek tarabya Şu anda oralarda olmak vardı ya *** Şimdi İstanbul'da olmak vardı anasını satayım Boğazda köhne bir iskelenin yamacında Tabakta kavun peynir kadehte buz gibi rakı Dilinde yarı acı yarı tatlı bir şarkı *** Şu anda İstanbul'da olmak vardı Benim derdim dermanım Bilen yok *** Yayılmışız dünyanın dört köşesine Kiminin adresi Sidney kiminin Hamburg Yaşamaya dört elle sarılmışız da Yine de gözlerim dolu yüreğim buruk Başımı hiç bir zaman eğmedim amma Yine de yüreğim yara içimde boşluk *** Minnacık tohum olsam savrulsam dönümlerce Kış biter bahar gelir açılsam yüzbinlerce Açılsam milyonlarca *** Şimdi İstanbul'da olmak vardı anasını satayım Püfür püfür bir vapurun yan tarafında Şu anda İstanbul'da olmak vardı anasını satayım Yeni cami de mısır atmak kuşlara *** Köprüde balık ekmek yemek dolmuşa çek dostum demek Ver elini Kadıköy ver elini Kalamış Moda Şu anda oralarda olmak vardı ya *** Şimdi İstanbul'da olmak vardı anasını satayım Boğazda köhne bir iskelenin yamacında Tabakta kavun peynir kadehte buz gibi rakı Dilinde yarı acı yarı tatlı bir şarkı *** Şimdi İstanbul'da Şu anda İstanbul'da Ah İstanbul'da Sabret gönül bir gün olur Bu hasret biter Çekilen acılar canım Gün olur geçer

Faka Bastın Say yıllara, bunu say vedalara Yaz tükenen sevgimin en son damlasına Vurdum duymaz tafralarla Say aşkını esirgediğin zamana *** Say yaşlara, yaşanan telaşlara Yaz hiçe saydığın hatrımın hesabına Tarih oldun sen biraz önce Öylesine sildim ki yok tozun bile *** Bastın, faka bastın Beni fazla hafife aldın Sustum diye, yuttum diye Oh be uyuttum sandın *** Bastın, faka bastın Sen bal gibi de yanıldın Çantada keklik sandın da Bak sen açıkta kaldın *** Say yıllara, bunu say vedalara Yaz tükenen sevgimin en son damlasına Vurdum duymaz tafralarla Say aşkını esirgediğin zamana *** Say yaşlara, yaşanan telaşlara Yaz hiçe saydığın hatrımın hesabına Tarih oldun sen biraz önce Öylesine sildim ki yok tozun bile *** Bastın, faka bastın Beni fazla hafife aldın Sustum diye, yuttum diye Oh be uyuttum sandın *** Bastın, faka bastın Sen bal gibi de yanıldın Çantada keklik sandın da Bak sen açıkta kaldın *** Bastın, faka bastın Beni fazla hafife aldın Sustum diye, yuttum diye Oh be uyuttum sandın *** Bastın, faka bastın Sen bal gibi de yanıldın Çantada keklik sandın da Bak sen açıkta kaldın *** Bastın, faka bastın Beni fazla hafife aldın Sustum diye, yuttum diye