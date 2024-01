Emel Müftüoğlu

Bir sana baktım Bir sözlerine Bir varmışsın bir yokmuşsun Kızdım kendime *** Uyumadım kalktım, kara Defteri açtım Bir vermişsin, bin almışsın Güldüm hâlime Güldüm hâlime *** Gönül, körsün, inatçısın Bu yüzyılda, sen bilirsin Gülüm solmuş, aşka düşmüş Genç yaşımda çöle dönmüş *** Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan Alacağın olsun Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan O da senin olsun *** Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan Alacağın olsun Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan O da senin olsun *** Bir sana baktım Bir sözlerine Bir varmışsın bir yokmuşsun Kızdım kendime *** Uyumadım kalktım, kara Defteri açtım Bir vermişsin, bin almışsın Güldüm hâlime Güldüm hâlime *** Gönül, körsün, inatçısın Bu yüzyılda, sen bilirsin Gülüm solmuş, aşka düşmüş Genç yaşımda çöle dönmüş *** Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan Alacağın olsun Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan O da senin olsun *** Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan Alacağın olsun Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan O da senin olsun *** Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan Alacağın olsun Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan O da senin olsun *** Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan Alacağın olsun Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan O da senin olsun