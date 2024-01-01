Kader (Slow Version) Şarkı Sözleri
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Emel Müftüoğlu
Kader (Slow Version)
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Bir sana baktım
Bir sözlerine
Bir varmışsın bir yokmuşsun
Kızdım kendime
***
Uyumadım kalktım, kara
Defteri açtım
Bir vermişsin, bin almışsın
Güldüm hâlime
Güldüm hâlime
***
Gönül, körsün, inatçısın
Bu yüzyılda, sen bilirsin
Gülüm solmuş, aşka düşmüş
Genç yaşımda çöle dönmüş
***
Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan
Alacağın olsun
Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan
O da senin olsun
***
Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan
Alacağın olsun
Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan
O da senin olsun
***
Bir sana baktım
Bir sözlerine
Bir varmışsın bir yokmuşsun
Kızdım kendime
***
Uyumadım kalktım, kara
Defteri açtım
Bir vermişsin, bin almışsın
Güldüm hâlime
Güldüm hâlime
***
Gönül, körsün, inatçısın
Bu yüzyılda, sen bilirsin
Gülüm solmuş, aşka düşmüş
Genç yaşımda çöle dönmüş
***
Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan
Alacağın olsun
Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan
O da senin olsun
***
Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan
Alacağın olsun
Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan
O da senin olsun
***
Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan
Alacağın olsun
Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan
O da senin olsun
***
Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan
Alacağın olsun
Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan
O da senin olsun