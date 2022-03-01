Emel Müftüoğlu

Korkuyorum Güneş bir başka doğuyor neden bu günlerde Geceler bir başka alevleniyor bu şehirde Korkuyorum çocuklar gibi savunmasız ama korkuyorum *** Yağmurlar yağıyor çöllenmiş yüreğime Bir de kavak yelleri esiyor yalnız gönlümde Aşık mı oluyorum yeniden Savunmasız, korkuyorum Ah bu başıma gelen nedir Bilmiyorum ama çok korkuyorum *** Kurtar beni Tanrım İçim yanıyor ona tutuluyorum Kurtar beni bilirsin aşık olmak istemiyorum *** Kurtar beni Tanrım İçim yanıyor ona tutuluyorum Kurtar beni bilirsin aşık olmaktan korkuyorum. *** Güneş bir başka doğuyor neden bu günlerde Geceler bir başka alevleniyor bu şehirde Korkuyorum çocuklar gibi savunmasız ama korkuyorum *** Ah bu başıma gelen nedir Bilmiyorum ama çok korkuyorum ** Kurtar beni Tanrım İçim yanıyor ona tutuluyorum Kurtar beni bilirsin aşık olmak istemiyorum. *** Kurtar beni Tanrım İçim yanıyor ona tutuluyorum Kurtar beni bilirsin aşık olmaktan korkuyorum. *** Kurtar beni Tanrım İçim yanıyor ona tutuluyorum Kurtar beni bilirsin aşık olmak istemiyorum. *** Kurtar beni Tanrım İçim yanıyor ona tutuluyorum Kurtar beni bilirsin aşık olmaktan korkuyorum.

Sevmek En Büyük Devlet Ay yeter bu ağlamalar Zehretme dünyayı kendine bugün yanına kar Yar dediğin misafir o kadar Yıksa yıksa beni dil yaresi yıkar *** Ay yeter bu feryatlar Şu dünyada figana değer gerçek acılar var Aşk dediğin abartılı masal Yıksa yıksa beni dil darbesi yıkar *** Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar Gel gör ki dert beni tutar Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret Sevmekse en büyük devlet *** Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar Gel gör ki dert beni tutar Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret Sevmekse en büyük devlet *** Ay yeter bu ağlamalar Zehretme dünyayı kendine bugün yanına kar Yar dediğin misafir o kadar Yıksa yıksa beni dil yaresi yıkar *** Ay yeter bu feryatlar Şu dünyada figana değer gerçek acılar var Aşk dediğin abartılı masal Yıksa yıksa beni dil darbesi yıkar *** Kimi sevda yakalar kimini hayat hırpalar Gel gör ki dert beni tutar Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret Sevmekse en büyük devlet *** Kimi sevda yakalar kimini hayat hırpalar Gel gör ki dert beni tutar Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret Sevmekse en büyük devlet *** Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar Gel gör ki dert beni tutar Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret Sevmekse en büyük devlet *** Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar Gel gör ki dert beni tutar Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret Sevmekse en büyük devlet *** Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar Gel gör ki dert beni tutar Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret Sevmekse en büyük devlet

Deli Et Beni Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmeye Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere Biraz Kül biraz duman alıp sevişelim sevginle Tayfunlar söndürmesin yansın dünya benimle *** Gel bir dokun bana yeter cehennemden kurtulayım Sana sarılıp seninle yok olup Güneş gibi yeniden doğayım *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmeye Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere Biraz kül biraz duman alıp sevişelim sevginle Tayfunlar söndürmesin yansın dünya benimle *** Gel bir dokun bana yeter cehennemden kurtulayım Sana sarılıp seninle yok olup Güneş gibi yeniden doğayım *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** E hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi