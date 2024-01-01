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7/24 Dinle Çok Ayıp

Çok Ayıp Şarkı Sözleri

Emel Müftüoğlu Çok Ayıp şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Müftüoğlu Çok Ayıp şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Çok Ayıp sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Müftüoğlu

Emel Müftüoğlu

Çok Ayıp

  • Mutsuz musun

  • Çok Ayıp

  • Söz Namustur

  • Bilsem

  • Zorlama

  • Yavru Kuşum

  • Yaz Geldi

  • Deli Derneği

  • Yakıştı mı Bize

  • Ara

  • Başka Hayat

  • Yaz Geldi (Kıvanch K. Version)

  • Ara (Chill Out Mix)

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