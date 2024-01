Emel Müftüoğlu

Mutsuz musun Sen Benim İşime Yaramadın, Biraz Da Sıkıldım Kendimi Yoramadım, Taviz Versem Olurdu Belki, Çok Hevessizdim Ah Yapamadım. Bir Sağlam Söz Et De Duysun Bari, Yalana Atıp Arkasına Saklanma Hiç. Yüksek Sesle Söyle De Duyulsun Bari, Yeter, Yeter, Yeter... Sen Kaybol Da Aşk Bulsun Beni. Mutsuz Musun? Kapılarımı Tutmuşsun. Fazla Kaçmış Ölçüsü İyice Coşmuşsun. *** Mutsuz Musun? Kapılarımı Tutmuşsun. Yokladım Bak Kalbimi Çoktan Uçmuşsun. Mutsuz Musun? Kapılarımı Tutmuşsun. Fazla Kaçmış Ölçüsü İyice Coşmuşsun. Mutsuz Musun? Kapılarımı Tutmuşsun. Yokladım Bak Kalbimi Çoktan Uçmuşsun.

Çok Ayıp Kulağıma geliyor, atıp tutuyorsun, İleri geri konuşuyorsun aleyhimde. Çok ayıp, çok ayıp. Kendini ele veriyorsun, Güvenini kaybediyorsun insanların Her şeyi sayıp, bir bir sayıp. Bu bizim özelimiz utanmıyor musun hiç? Alıp başını giden kim? Sözünden cayıp ha cayıp... *** Yaşımızı başımızı aldık, Koca koca insanlarız artık, yakışıyor mu bize Bu kaba saba haller? İkimiz de neler yaşadık, gördük şu hayatta, Ne aşklar, ne savaşlar ve dahi ihtilaller... Hem hayattan kaybediyoruz, Hem itibardan, hem aşktan, Üstelik de bunlar iyi ihtimaller *** Sende vefa duygusundan hiç eser yok mu? Bu nasıl şey, öfken adabından çok mu? Bi durup, bi düşün, bi nefes al, azıcık bekle. Ne kadar acı sözün var, dillerin ok mu? Sızlamıyorsa için sen rahatlarken, Unut gitsin, unut gitsin. Her ayrılık sonrası daha acılaşıyorsun, Bırak bitsin, hemen bitsin.

Söz Namustur Hayır hayır hayır Bu son hatanda olsa Biliyorum ki tarih Terarından ibaret Yine yaparsın Herkes özür diler Uzaktan hoş duyulur Yıldızlar tahmin eder Inanamazsın Seninde onlardan Ne farkın var günahkar Dökülür eteğindeki taşlar Suçların hepsini kanıtlar *** Seven insan sevdiğinin yanında durur Aşk cehennem ateşide olsa Üstüde yürür Senin umrunda değil ama söz namustur Sözü veren aslan gibi ardında durur Sözü veren aslan gibi ardında durur *** Seven insan sevdiğinin yanında durur Aşk cehennem ateşide olsa Üstüde yürür Senin umrunda değil ama söz namustur Sözü veren aslan gibi ardında durur Sözü veren aslan gibi ardında durur *** Hayır hayır hayır Bu son hatanda olsa Biliyorum ki tarih Terarından ibaret Yine yaparsın Herkes özür diler Uzaktan hoş duyulur Yıldızlar tahmin eder Inanamazsın Seninde onlardan Ne farkın var günahkar Dökülür eteğindeki taşlar Suçların hepsini kanıtlar *** Seven insan sevdiğinin yanında durur Aşk cehennem ateşide olsa Üstüde yürür Senin umrunda değil ama söz namustur Sözü veren aslan gibi ardında durur Sözü veren aslan gibi ardında durur *** Seven insan sevdiğinin yanında durur Aşk cehennem ateşide olsa Üstüde yürür Senin umrunda değil ama söz namustur Sözü veren aslan gibi ardında durur Sözü veren aslan gibi ardında durur

Bilsem Ne kadar güvenirdim kendime Ne kadar emindim Derdim ki büyük palavra aşk El hayat zor budur mesele Azıcık küçümserdim fırtınada savrulanları Samimi bulmazdım pek aşk aşk diye kavrulanları *** Bilsem kapına yatardım Bilsem gözünün içine bakardım Bilsem kelimeleri yakardım Alışkanlık yaptığını *** Bilsem kapına yatardım Bilsem gözünün içine bakardım Bilsem kelimeleri yakardım Alışkanlık yaptığını *** Biçerim ektiğimi şikayetsiz İçerim bütün meyhaneler benim Hadi gel desen de gelmem İşi bilirim Soğuk yenir kin İhanet intikamsız kalmaz *** Biçerim ektiğimi şikayetsiz İçerim bütün meyhaneler benim Hadi gel desen de gelmem İşi bilirim Soğuk yenir kin İhanet intikamsız kalmaz *** Bilsem Bilsem *** Hadi gel desen de gelmem İşi bilirim Soğuk yenir kin İhanet intikamsız kalmaz

Zorlama Bırak beni artık Benden hiç hayır yok sana Gel vazgeç, bundan sonrası Sürüklemek bir ihtimali *** İlk günleri unutamıyor insan Bu yüzden alışamıyor yeni duruma Vukuundan sonradır Olayın intikali *** Zorlama Zorla güzellik olmuyor İnsanoğlu doymuyor Ki ölüm ayrılık kadar koymuyor *** Zorlama Zorla güzellik olmuyor İnsanoğlu doymuyor Ki ölüm ayrılık kadar koymuyor *** Ben unuttum çoktan Mutlak mutluluğu Gelen hoş geldi Azı kaldı, gitti çoğu *** Ben unuttum çoktan Mutlak mutluluğu Gelen hoş geldi Azı kaldı, gitti çoğu *** Bırak beni artık Benden hiç hayır yok sana Gel vazgeç, bundan sonrası Sürüklemek bir ihtimali *** İlk günleri unutamıyor insan Bu yüzden alışamıyor yeni duruma Vukuundan sonradır Olayın intikali *** Zorlama Zorla güzellik olmuyor İnsanoğlu doymuyor Ki ölüm ayrılık kadar koymuyor *** Zorlama Zorla güzellik olmuyor İnsanoğlu doymuyor Ki ölüm ayrılık kadar koymuyor *** Ben unuttum çoktan Mutlak mutluluğu Gelen hoş geldi Azı kaldı, gitti çoğu *** Ben unuttum çoktan Mutlak mutluluğu Gelen hoş geldi Azı kaldı, gitti çoğu

Yavru Kuşum Bu böyledir, bildiğim halde naza çekmedim. Ne sevgim ne sözümden cimrilik etmedim. Bin yıllık kaidesidir bu ilişkilerin, Tuzağa düşmedim ki ben, böyle istedim. Ne önemi var ki sen beni terk etsen, Ben peşinde koşsam, sen bana dirensen, Eğer ben senin ta içini gördüysem, Ruhumu şeytana teslim etmem, hiç etmedim. Her vedada canımdan bir parça kaldı, Yeniden sevebilmem çok zaman aldı, Bu yüzden alem beni belki saf sandı, Yine de ben kalbimi bozmam, hiç bozmadım. *** Daha çok yolun var yavru kuşum, Bu yollardan geçtiğimi unutmuşum, Madem bataklıkta nilüfer bulmuşum, Uyar mıyım el sözüne, hiç uymadım. *** Yazıma bıraktım yarından ümidim var, Bu bahar olmazsa, belki gelecek bahar, Son anına kadar bekler inananlar, Bırakmam aşkın peşini, hiç bırakmadım.

Yaz Geldi Ne kadar çok acı çektim Ne çok başladım yeniden Çok da mutlu oldum, çok da sevindim Geçtim hayatın çemberinden *** Akıllı laflar öğrendim Saçmaladım eğlendim Kanıksadım az çok, sermayeden yedim Ama kaybetmedi aşk değerinden *** Ay-ay-ay, yaz geldi Sokağa çıkmak lazım Bi'kaç kural daha yıkmak Bi'kaç yasak delmek lazım *** Ay-ay-ay-ay-ay, yaz geldi Sokağa çıkmak lazım Bi'kaç kural daha yıkmak Bi'kaç yasak delmek lazım *** Bu akşam meyhanelere gideceğim Vuracağım şişelerin dibine Kendi şerefime içeceğim (içeceğim) Ne istersem yapacağım, kime ne *** Bu akşam meyhanelere gideceğim Vuracağım şişelerin dibine Kendi şerefime içeceğim (içeceğim) Ne istersem yapacağım, kime ne *** Ay-ay-ay, yaz geldi Sokağa çıkmak lazım Bi'kaç kural daha yıkmak Bi'kaç yasak delmek lazım *** Akıllı laflar öğrendim Saçmaladım eğlendim Kanıksadım az çok, sermayeden yedim Ama kaybetmedi aşk değerinden *** Ay-ay-ay, yaz geldi Sokağa çıkmak lazım Bi'kaç kural daha yıkmak Bi'kaç yasak delmek lazım *** Ay-ay-ay-ay-ay, yaz geldi Sokağa çıkmak lazım Bi'kaç kural daha yıkmak Bi'kaç yasak delmek lazım *** Bu akşam meyhanelere gideceğim Vuracağım şişelerin dibine Kendi şerefime içeceğim (içeceğim) Ne istersem yapacağım, kime ne *** Bu akşam meyhanelere gideceğim Vuracağım şişelerin dibine Kendi şerefime içeceğim (içeceğim) Ne istersem yapacağım, kime ne Bu akşam meyhanelere gideceğim Vuracağım şişelerin dibine Kendi şerefime içeceğim (içeceğim) Ne istersem yapacağım, kime ne Ay-ay-ay, yaz geldi

Deli Derneği Hadi be gölgesinden korkan arsız deli değneği, kendini bil Kendine hesap aç bir defa, bana sorarsan geçmişi sil Elleriyle ruhumu tarayan bir günde bastı gitti Git seni getir, beni kızdırma, bu yürek bir tarih sildi *** Hadi be gölgesinden korkan arsız deli değneği, kendini bil Kendine hesap aç bir defa, bana sorarsan geçmişi sil Elleriyle ruhumu tarayan bir günde bastı gitti Git seni getir, beni kızdırma, bu yürek bir tarih sildi *** Yemin ederim ki onlar yalan, saf gerçekten korkarlar Kaybolma, bu kurtlar seni saniyesinde kaparlar Sıkışırsın, çok güvenme, hastalık var sağlık var Önünü kış tut yine *** Yemin ederim ki onlar yalan, saf gerçekten korkarlar Kaybolma, bu kurtlar seni saniyesinde kaparlar Sıkışırsın, çok güvenme, hastalık var sağlık var Önünü kış tut yine *** "Şak şak" alkışlarım, geri dönmezsen "Şak şak" alkışlarım, sözünü yemezsen "Şak şak" alkışlarım, geri dönmezsen "Şak şak" alkışlarım, sözünü yemezsen *** Hadi be gölgesinden korkan arsız deli değneği, kendini bil Kendine hesap aç bir defa, bana sorarsan geçmişi sil Elleriyle ruhumu tarayan bir günde bastı gitti Git seni getir, beni kızdırma, bu yürek bir tarih sildi *** Yemin ederim ki onlar yalan, saf gerçekten korkarlar Kaybolma, bu kurtlar seni saniyesinde kaparlar Sıkışırsın, çok güvenme, hastalık var sağlık var Önünü kış tut yine *** "Şak şak" alkışlarım, geri dönmezsen "Şak şak" alkışlarım, sözünü yemezsen "Şak şak" alkışlarım, geri dönmezsen "Şak şak" alkışlarım, sözünü yemezsen *** "Şak şak" alkışlarım, geri dönmezsen "Şak şak" alkışlarım, sözünü yemezsen "Şak şak" alkışlarım, geri dönmezsen "Şak şak" alkışlarım, sözünü yemezsen

Yakıştı mı Bize Yakıştı mı bize? Bu ayrılığımız Tebrikler dostlarına Sonunda başardınız *** Yakıştı mı bize? Bu ayrılığımız Tebrikler dostlarına Sonunda başardınız *** Aramadın, sormadın, asi başın göğe mi erdi? Anlamadım ki, neyin savaşı bu Kim galip geldi? *** Aramadın, sormadın, asi başın göğe mi erdi? Anlamadım ki, neyin savaşı bu Kim galip geldi? *** Hem vallahi hem billahi Evin de ocağın da yıkılır Öyle bir ah ederim ki (Elin de ayağın da tutulur) *** Hem vallahi hem billahi Evin de ocağın da yıkılır Öyle bir ah ederim ki Elin de ayağın da tutulur *** Sen, ben ve muhteşem Yalnızlığımız Ne ilk ne son bu bile bile Yandığımız *** Sen, ben ve muhteşem Yalnızlığımız Ne ilk ne son bu bile bile Yandığımız *** Aramadın, sormadın, asi başın göğe mi erdi? Anlamadım ki, neyin savaşı bu Kim galip geldi? *** Aramadın, sormadın, asi başın göğe mi erdi? Anlamadım ki, neyin savaşı bu Kim galip geldi? *** Hem vallahi hem billahi Evin de ocağın da yıkılır Öyle bir ah ederim ki Elin de ayağın da tutulur *** Hem vallahi hem billahi Evin de ocağın da yıkılır Öyle bir ah ederim ki Elin de ayağın da tutulur *** Hem vallahi hem billahi Evin de ocağın da yıkılır Öyle bir ah ederim ki Elin de ayağın da tutulur

Ara Ara, ara, ara düşmedi ama Ezberimde numaran Yana, yana, yana yakıla aradım Gece vakti yok sigaram *** Ara, ara, ara düşmedi ama Ezberimde numaran (ezberimde) Yana, yana, yana yakıla aradım Gece vakti yok sigaram *** Bana ne oluyor, sana ne oluyor Yok ki arayı bulan Unutuluyor, acıtılıyor Yok ki aşkı koruyan *** Hayır, hayır inanmıyorum Bu beni son öpüşün olamaz Durumu ciddiye almıyorum Yüreğim bunu kaldıramaz *** Hayır, hayır inanmıyorum Bu beni son öpüşün olamaz Durumu ciddiye almıyorum Yüreğim bunu kaldıramaz *** Ara, ara, ara düşmedi ama Ezberimde numaran Yana, yana, yana yakıla aradım Gece vakti yok sigaram *** Ara, ara, ara düşmedi ama Ezberimde numaran (ezberimde) Yana, yana, yana yakıla aradım Gece vakti yok sigaram *** Bana ne oluyor, sana ne oluyor Yok ki arayı bulan Unutuluyor, acıtılıyor Yok ki aşkı koruyan *** Hayır, hayır inanmıyorum Bu beni son öpüşün olamaz Durumu ciddiye almıyorum Yüreğim bunu kaldıramaz *** Hayır, hayır inanmıyorum Bu beni son öpüşün olamaz Durumu ciddiye almıyorum Yüreğim bunu kaldıramaz ** Hayır, hayır inanmıyorum Bu beni son öpüşün olamaz Durumu ciddiye almıyorum Yüreğim bunu kaldıramaz *** Hayır, hayır inanmıyorum Bu beni son öpüşün olamaz Durumu ciddiye almıyorum Yüreğim bunu kaldıramaz *** Hayır, hayır inanmıyorum Bu beni son öpüşün olamaz Durumu ciddiye almıyorum Yüreğim bunu kaldıramaz *** Hayır, hayır inanmıyorum Bu beni son öpüşün olamaz Durumu ciddiye almıyorum Yüreğim bunu kaldıramaz

Başka Hayat Bıraktığın yerdeyim bak Oysa sen ay kadar uzak Göğsümde uyuyan başka Yaşadığın başka hayat Üstelik utanmıyorum Unutuldum unutmuyorum Gülüp geçse cümle alem, inadına seviyorum *** Değişmedim değişemem Değişmek istemiyorum Kavuşmak değildir aşk Kavuşmamaktır biliyorum *** Kim bilir kim daha akıllı Korka korka yaşanır mı? Kaçış olsa yürek hala Sevdaya adanır mı? *** İtiraf et aşk esastır İstersen en dibe bastır Güllerinden dar her gün Eğer ölüm bir seni yastır *** Değişmedim değişemem Değişmek istemiyorum Kavuşmak değildir aşk Kavuşmamaktır biliyorum *** Kim bilir kim daha akıllı Korka korka yaşanır mı? Kaçış olsa yürek hala *** Sevdaya adanır mı? Kim bilir kim daha akıllı Korka korka yaşanır mı? Kaçış olsa yürek hala Sevdaya adanır mı?

