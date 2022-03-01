Emel Müftüoğlu

Ruhun Duymaz Evirip çevirip ne dolaplar Sağır sanıyorsun bütün kulaklar Komşuda pişer, bize de düşer diye diye Karıştırdın ne haltlar *** Eli işte, kaşı gözü oynaşta Hem kumarda kazanır, hem aşkta Hababam de babam adam bu yaşta Dibine vurdu muhabbetin *** Bu kadar da olmaz, ah yerde durmaz Bu işin hesabı mahşere kalmaz Kıyısı köşesine, değmeyin neşesine Ay ay bakınız gönlümün paşasına *** Arabadan iner dolmuşa biner Gider gelirsin üç beş sefer Dolusuna boşuna, gülme gelir başına Ah oh dersin, pek de gider hoşuna (hoşuna) *** A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz! *** Evirip çevirip ne dolaplar Sağır sanıyorsun bütün kulaklar Komşuda pişer, bize de düşer diye diye Karıştırdın ne haltlar *** Eli işte, kaşı gözü oynaşta Hem kumarda kazanır, hem aşkta Hababam de babam adam bu yaşta Dibine vurdu muhabbetin *** Bu kadar da olmaz, ah yerde durmaz Bu işin hesabı mahşere kalmaz Kıyısı köşesine, değmeyin neşesine Ay ay bakınız gönlümün paşasına *** Arabadan iner dolmuşa biner Gider gelirsin üç beş sefer Dolusuna boşuna, gülme gelir başına Ah oh dersin, pek de gider hoşuna (hoşuna) *** A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz! *** A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz! *** A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz!

Bir Ümit Doğmaz Mı? Sevdim de sanki iyi mi oldu beklemeye kaldım Bir evin bir tek kızıydım ben sahipsiz sandın Eğer abim duyarsa bak görürsün gününü Şükret ki babam görmedi gül gibi sararıp söndüğümü *** Bu dert beni iflah etmez Süründürür öldürmez Bu aşk burada bitmez vay vay *** Bu dert beni iflah etmez Süründürür öldürmez Bu aşk burada bitmez vay vay *** Düşünür, taşınır, bulamam ne olacağım Ya geri dönersin, ya da ben yanacağım *** Yoluna halı sersem, üstüne para versem Kulunum, kölenim dersem Yine de olmaz mı yar *** Hacıya, hocaya gitsem, okutup, üfletsem Altına araba çeksem Bir ümit doğmaz mı yar *** Sevdim de sanki iyi mi oldu beklemeye kaldım Bir evin bir tek kızıydım ben sahipsiz sandın Eğer abim duyarsa bak görürsün gününü Şükret ki babam görmedi gül gibi sararıp söndüğümü *** Bu dert beni iflah etmez Süründürür öldürmez Bu aşk burada bitmez vay vay *** Bu dert beni iflah etmez Süründürür öldürmez Bu aşk burada bitmez vay vay *** Düşünür, taşınır, bulamam ne olacağım Ya geri dönersin, ya da ben yanacağım *** Yoluna halı sersem, üstüne para versem Kulunum, kölenim dersem Yine de olmaz mı yar *** Hacıya, hocaya gitsem, okutup, üfletsem Altına araba çeksem Bir ümit doğmaz mı yar *** Yoluna halı sersem, üstüne para versem Kulunum, kölenim dersem Yine de olmaz mı yar *** Hacıya, hocaya gitsem, okutup, üfletsem Altına araba çeksem Bir ümit doğmaz mı yar *** Yoluna halı sersem, üstüne para versem Kulunum, kölenim dersem Yine de olmaz mı yar *** Hacıya, hocaya gitsem, okutup, üfletsem Altına araba çeksem Bir ümit doğmaz mı yar