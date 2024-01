Emel Müftüoğlu

Ne sen memnun kaldın benden Ne de ben Mâlum idare ettik durumu mecruben *** Ne sen memnun kaldın benden Ne de ben Mâlum idare ettik durumu mecruben *** Lâf, kuru sıkı lâf Kitabı yok ki bu meredin Hadi aşkı öğrendik de Gerisini nasıl halledelim Sen olacağına bak Hele bir yeterince acı çekelim Ah inan zorum senle değil Kendimle şekerim Sakatlık bende *** Sıkıldım be düşün düşün Bitmiyor bu hesaplaşmalar Beni ya meyhaneler paklar Ya da yeni aşklar *** Aman düşün düşün Bitmiyor bu hesaplaşmalar Beni ya meyhaneler paklar Ya da yeni aşklar *** Sıkıldım be düşün düşün Bitmiyor bu hesaplaşmalar Beni ya meyhaneler paklar Ya da yeni aşklar *** Aman düşün düşün Bitmiyor bu hesaplaşmalar Beni ya meyhaneler paklar Ya da yeni aşklar *** Sen bıktın, ben bıkmadım İktidar savaşlarından Üstelik hep pişmanım Bu ′ben' telaşlarından *** Sen bıktın, ben bıkmadım İktidar savaşlarından Üstelik hep pişmanım Bu ′ben' telaşlarından *** Lâf, kuru sıkı lâf Kitabı yok ki bu meredin Hadi aşkı öğrendik de Gerisini nasıl halledelim Sen olacağına bak Hele bir yeterince acı çekelim Ah inan zorum senle değil Kendimle şekerim Sakatlık bende *** Sıkıldım be düşün düşün Bitmiyor bu hesaplaşmalar Beni ya meyhaneler paklar Ya da yeni aşklar *** Aman düşün düşün Bitmiyor bu hesaplaşmalar Beni ya meyhaneler paklar Ya da yeni aşklar *** Sıkıldım be düşün düşün Bitmiyor bu hesaplaşmalar Beni ya meyhaneler paklar Ya da yeni aşklar *** Aman düşün düşün Bitmiyor bu hesaplaşmalar Beni ya meyhaneler paklar Ya da yeni aşklar

Yüzümde güller açar Gözün gözüme değince Yüreğim kuş olur, uçar Bana gelince, ah *** Sokağım aydınlanır Köşeden görününce Gördüğüm düş bulanır Yâr bana darılınca ** Kaşı kalem, gözü hurma Yanıma gel, hadi durma Sağdan, soldan Kestirme yoldan bize gel (ah, aah) *** Konudan komşudan Annemden gizli Sessiz sedasız Her gece gel, gece gece gel *** Doğudan, batıdan Yandaki kapıdan Olmadı çatıdan Her gece gel, gece gece gel *** Yüzümde güller açar Gözün gözüme değince Yüreğim kuş olur, uçar Bana gelince, ah *** Sokağım aydınlanır Köşeden görününce Gördüğüm düş bulanır Yâr bana darılınca *** Kaşı kalem, gözü hurma Yanıma gel, hadi durma Sağdan, soldan Kestirme yoldan bize gel (ah, aah) *** Konudan komşudan Annemden gizli Sessiz sedasız Her gece gel, gece gece gel *** Doğudan, batıdan Yandaki kapıdan Olmadı çatıdan Her gece gel, gece gece gel *** Konudan komşudan Annemden gizli Sessiz sedasız Her gece gel, gece gece gel *** Doğudan, batıdan Yandaki kapıdan Olmadı çatıdan Her gece gel, gece gece gel *** Konudan komşudan Annemden gizli Sessiz sedasız Her gece gel, gece gece gel Doğudan, batıdan Yandaki kapıdan