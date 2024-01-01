Emel Müftüoğlu

Sakatlık Bende Ne sen memnun kaldın benden Ne de ben Mâlum idare ettik durumu mecruben *** Ne sen memnun kaldın benden Ne de ben Mâlum idare ettik durumu mecruben *** Lâf, kuru sıkı lâf Kitabı yok ki bu meredin Hadi aşkı öğrendik de Gerisini nasıl halledelim Sen olacağına bak Hele bir yeterince acı çekelim Ah inan zorum senle değil Kendimle şekerim Sakatlık bende *** Sıkıldım be düşün düşün Bitmiyor bu hesaplaşmalar Beni ya meyhaneler paklar Ya da yeni aşklar *** Aman düşün düşün Bitmiyor bu hesaplaşmalar Beni ya meyhaneler paklar Ya da yeni aşklar *** Sıkıldım be düşün düşün Bitmiyor bu hesaplaşmalar Beni ya meyhaneler paklar Ya da yeni aşklar *** Aman düşün düşün Bitmiyor bu hesaplaşmalar Beni ya meyhaneler paklar Ya da yeni aşklar *** Sen bıktın, ben bıkmadım İktidar savaşlarından Üstelik hep pişmanım Bu ′ben' telaşlarından *** Sen bıktın, ben bıkmadım İktidar savaşlarından Üstelik hep pişmanım Bu ′ben' telaşlarından *** Lâf, kuru sıkı lâf Kitabı yok ki bu meredin Hadi aşkı öğrendik de Gerisini nasıl halledelim Sen olacağına bak Hele bir yeterince acı çekelim Ah inan zorum senle değil Kendimle şekerim Sakatlık bende *** Sıkıldım be düşün düşün Bitmiyor bu hesaplaşmalar Beni ya meyhaneler paklar Ya da yeni aşklar *** Aman düşün düşün Bitmiyor bu hesaplaşmalar Beni ya meyhaneler paklar Ya da yeni aşklar *** Sıkıldım be düşün düşün Bitmiyor bu hesaplaşmalar Beni ya meyhaneler paklar Ya da yeni aşklar *** Aman düşün düşün Bitmiyor bu hesaplaşmalar Beni ya meyhaneler paklar Ya da yeni aşklar

Bir Ümit Doğmaz Mı? Sevdim de sanki iyi mi oldu beklemeye kaldım Bir evin bir tek kızıydım ben sahipsiz sandın Eğer abim duyarsa bak görürsün gününü Şükret ki babam görmedi gül gibi sararıp söndüğümü *** Bu dert beni iflah etmez Süründürür öldürmez Bu aşk burada bitmez vay vay *** Bu dert beni iflah etmez Süründürür öldürmez Bu aşk burada bitmez vay vay *** Düşünür, taşınır, bulamam ne olacağım Ya geri dönersin, ya da ben yanacağım *** Yoluna halı sersem, üstüne para versem Kulunum, kölenim dersem Yine de olmaz mı yar *** Hacıya, hocaya gitsem, okutup, üfletsem Altına araba çeksem Bir ümit doğmaz mı yar *** Sevdim de sanki iyi mi oldu beklemeye kaldım Bir evin bir tek kızıydım ben sahipsiz sandın Eğer abim duyarsa bak görürsün gününü Şükret ki babam görmedi gül gibi sararıp söndüğümü *** Bu dert beni iflah etmez Süründürür öldürmez Bu aşk burada bitmez vay vay *** Bu dert beni iflah etmez Süründürür öldürmez Bu aşk burada bitmez vay vay *** Düşünür, taşınır, bulamam ne olacağım Ya geri dönersin, ya da ben yanacağım *** Yoluna halı sersem, üstüne para versem Kulunum, kölenim dersem Yine de olmaz mı yar *** Hacıya, hocaya gitsem, okutup, üfletsem Altına araba çeksem Bir ümit doğmaz mı yar *** Yoluna halı sersem, üstüne para versem Kulunum, kölenim dersem Yine de olmaz mı yar *** Hacıya, hocaya gitsem, okutup, üfletsem Altına araba çeksem Bir ümit doğmaz mı yar *** Yoluna halı sersem, üstüne para versem Kulunum, kölenim dersem Yine de olmaz mı yar *** Hacıya, hocaya gitsem, okutup, üfletsem Altına araba çeksem Bir ümit doğmaz mı yar

Hovarda (remix) Hüküm giymiş hayaller Görünmez uzaklarla Günah bunun neresinde Sarıldık tuzaklarla *** Yine de aşk boyun eğmez Yine de aşk boyun eğmez Yine de aşk boyun eğmez Yasaklarla *** A ciğerim söyle neyleyelim Sevmeyelim de taşa mı dönelim? Bu yüreği kimlere gösterelelim Kim bilir kim bir aşk ile yanar *** A ciğerim söyle neyleyelim Sevmeyelim de taşa mı dönelim? Bu yüreği kimlere gösterelelim Kim bilir kim yalan, yalan yalan *** Sen arada sırada uğra bana Hovardayım diye kıyma bana Fikri firardayım uyma bana Oyuna gelme aman, aman, aman *** Sen arada sırada uğra bana Hovardayım diye kıyma bana Fikri firardayım uyma bana Oyuna gelme aman, aman, aman Aman aman *** Hüküm giymiş hayaller Görünmez uzaklarla Günah bunun neresinde Sarıldık tuzaklarla *** Yine de aşk boyun eğmez Yine de aşk boyun eğmez Yine de aşk boyun eğmez Yasaklarla *** A ciğerim söyle neyleyelim Sevmeyelim de taşa mı dönelim? Bu yüreği kimlere gösterelim Kim bilir kimdir aşk ile yanan *** A ciğerim söyle neyleyelim Sevmeyelim de taşa mı dönelim Bu yüreği kimlere gösterelim Kim bilir kim yalan, yalan, yalan *** Sen arada sırada uğra bana Hovardayım diye kıyma bana Fikri firardayım uyma bana Oyuna gelme aman, aman, aman *** Sen arada sırada uğra bana Hovardayım diye kıyma bana Fikri firardayım uyma bana Oyuna gelme aman, aman, aman

Ruhun Duymaz Evirip çevirip ne dolaplar Sağır sanıyorsun bütün kulaklar Komşuda pişer, bize de düşer diye diye Karıştırdın ne haltlar *** Eli işte, kaşı gözü oynaşta Hem kumarda kazanır, hem aşkta Hababam de babam adam bu yaşta Dibine vurdu muhabbetin *** Bu kadar da olmaz, ah yerde durmaz Bu işin hesabı mahşere kalmaz Kıyısı köşesine, değmeyin neşesine Ay ay bakınız gönlümün paşasına *** Arabadan iner dolmuşa biner Gider gelirsin üç beş sefer Dolusuna boşuna, gülme gelir başına Ah oh dersin, pek de gider hoşuna (hoşuna) *** A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz! *** Evirip çevirip ne dolaplar Sağır sanıyorsun bütün kulaklar Komşuda pişer, bize de düşer diye diye Karıştırdın ne haltlar *** Eli işte, kaşı gözü oynaşta Hem kumarda kazanır, hem aşkta Hababam de babam adam bu yaşta Dibine vurdu muhabbetin *** Bu kadar da olmaz, ah yerde durmaz Bu işin hesabı mahşere kalmaz Kıyısı köşesine, değmeyin neşesine Ay ay bakınız gönlümün paşasına *** Arabadan iner dolmuşa biner Gider gelirsin üç beş sefer Dolusuna boşuna, gülme gelir başına Ah oh dersin, pek de gider hoşuna (hoşuna) *** A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz! *** A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz! *** A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz!

Rastgele Bir gül bıraktım günbatımı suya Gül sereserpe uzandı kuytuya Yüreğim güvercin vakit alaca kara Rastgele dedi gönül hatıralara *** Feryat feryat geçiyor içimden yıllar İki gözüm iki kara bulutlarda Tenhalarda demleniyor dilsiz Kırık dokuk sevdalar sırlar *** Denizim içimde rüzgarımın gülü yok Bir ben seferde başka yolcu yok *** Feryat feryat geçiyor içimden yıllar İki gözüm iki kara bulutlarda Tenhalarda demleniyor dilsiz Kırık dokuk sevdalar sırlar *** Yansıdı cama kırmızı bir hüzün Bir güvertede okuldan dönüşün Yüreğim güvercin vakit alaca kara Rastgele dedi gönül hatıralara *** Feryat feryat geçiyor içimden yıllar İki gözüm iki kara bulutlarda Tenhalarda demleniyor dilsiz Kırık dokuk sevdalar sırlar *** Feryat feryat geçiyor içimden yıllar İki gözüm iki kara bulutlarda Tenhalarda demleniyor dilsiz Kırık dokuk sevdalar sırlar *** Feryat feryat geçiyor içimden yıllar İki gözüm iki kara bulutlarda Tenhalarda demleniyor dilsiz

Yaradana Kurban Aman aman aman ne canlar yandı kucaklarında Yalancı bahçeler dikenli dudaklarında Gözlerin bir deli macera, vefasız Vuruldum kirpiğin sandığım bıçaklarınla *** Gözlerin bir deli macera, vefasız Vuruldum kirpiğin sandığım bıçaklarınla *** Ağlasam da inlesem de Avcı sensin ben ceylan Kal desen de git desen de Başım üste, Yaradan′ına kurban *** Ağlasam da inlesem de Avcı sensin ben ceylan Kal desen de git desen de Başım üste, Yaradan'ına kurban *** Aman aman aman ömürler tükendi sokaklarında Eridi dağ gibi yürekler sıcaklarında Bu harap hayallerin vebali boynuna Ne sende huzur var ne senin uzaklarında *** Bu harap hayallerin vebali boynuna Ne sende huzur var ne senin uzaklarında *** Ağlasam da inlesem de Avcı sensin ben ceylan Kal desen de git desen de Başım üste, Yaradan′ına kurban *** Ağlasam da inlesem de Avcı sensin ben ceylan Kal desen de git desen de Başım üste, Yaradan'ına kurban *** Ağlasam da inlesem de Avcı sensin ben ceylan Kal desen de git desen de Başım üste, Yaradan'ına kurban *** Ağlasam da inlesem de Avcı sensin ben ceylan Kal desen de git desen de Başım üste, Yaradan′ına kurban *** Ağlasam da inlesem de Avcı sensin ben ceylan Kal desen de git desen de Başım üste, Yaradan′ına kurban *** Ağlasam da inlesem de Avcı sensin ben ceylan Kal desen de git desen de

Kara Kutu Bahtımın kara yazısı, hiç haberin var mı, ah? Ben sana küstüm, alındım, ben sana darıldım Çektiklerimin darısı senin başına, ah Bir elime geçirirsem çıranı yakarım *** Hele bir içim soğusun Kirpiğimde yaş kurusun Fırtınam, selim durulsun, ah *** Efkârım yanıma kâr Bugünün yarını var Unutma, yâr *** Hatıran bana emanet kara kutuda, ah Çocukluğunu koydum içine, saflığını Bağırıp çağırışlarını, kaçışlarını, ah Sevip sevip de sonra aldatışlarını *** Hele bir içim soğusun Kirpiğimde yaş kurusun Fırtınam, selim durulsun, ah *** Efkârım yanıma kâr Bugünün yarını var Unutma, yâr *** Yüreğini ferah tut, ne evin kalır ne intikam, ah Ne varsa dilimde yaralıyım, bedduam bundan Gülüşlerine, öpüşlerine tavım, güç sende, ah Hasretinden gidiyor canımdan can *** Hele bir içim soğusun Kirpiğimde yaş kurusun Fırtınam, selim durulsun, ah *** Efkârım yanıma kâr Bugünün yarını var Unutma, yâr

Her Gece Yüzümde güller açar Gözün gözüme değince Yüreğim kuş olur, uçar Bana gelince, ah *** Sokağım aydınlanır Köşeden görününce Gördüğüm düş bulanır Yâr bana darılınca ** Kaşı kalem, gözü hurma Yanıma gel, hadi durma Sağdan, soldan Kestirme yoldan bize gel (ah, aah) *** Konudan komşudan Annemden gizli Sessiz sedasız Her gece gel, gece gece gel *** Doğudan, batıdan Yandaki kapıdan Olmadı çatıdan Her gece gel, gece gece gel *** Yüzümde güller açar Gözün gözüme değince Yüreğim kuş olur, uçar Bana gelince, ah *** Sokağım aydınlanır Köşeden görününce Gördüğüm düş bulanır Yâr bana darılınca *** Kaşı kalem, gözü hurma Yanıma gel, hadi durma Sağdan, soldan Kestirme yoldan bize gel (ah, aah) *** Konudan komşudan Annemden gizli Sessiz sedasız Her gece gel, gece gece gel *** Doğudan, batıdan Yandaki kapıdan Olmadı çatıdan Her gece gel, gece gece gel *** Konudan komşudan Annemden gizli Sessiz sedasız Her gece gel, gece gece gel *** Doğudan, batıdan Yandaki kapıdan Olmadı çatıdan Her gece gel, gece gece gel *** Konudan komşudan Annemden gizli Sessiz sedasız Her gece gel, gece gece gel Doğudan, batıdan Yandaki kapıdan

Denemeye Değer Ne uzun geceler yaşadık yine olmadı yar Dokunuşun bile acı veriyordu soğuk tenime Hiç işim değil aşkı ben ögretemem ki sana Sakın ağlama, sızlama hiç tadı kalmadı yar *** Yine yollar göründü Gönül ayrılık yıkar mı bizi yıkmaz *** Ah beni ne bekler Sonum olur sana kalsam eğer Hani ne varki senle yaşanan Olsun yine de denemeye değer *** Ne hazin ne beter yeniden yeniden başa dön Bilen olsa da söylese aşkımız hep boşa yar Delirip yemin üstüne yemin ettiki zor Sakın ağlama sızlama hiç tadı kalmadı yar *** Yine yollar göründü Gönül ayrılık yıkar mı bizi yıkmaz *** Ah beni ne bekler Sonum olur sana kalsam eğer Hani ne varki senle yaşanan Olsun yine de denemeye değer *** Ah beni ne bekler Sonum olur sana kalsam eğer Hani ne varki senle yaşanan Olsun yine de denemeye değer *** Yine yollar göründü Gönül ayrılık yıkar mı bizi yıkmaz Ah beni ne bekler Sonum olur sana kalsam eğer Hani ne varki senle yaşanan Olsun yine de denemeye değer *** Ah beni ne bekler Sonum olur sana kalsam eğer Hani ne varki senle yaşanan Olsun yine de denemeye değer *** Ah beni ne bekler Sonum olur sana kalsam eğer Hani ne varki senle yaşanan Olsun yine de denemeye değer *** Ah beni ne bekler Sonum olur sana kalsam eğer Hani ne varki senle yaşanan Olsun yine de denemeye değer