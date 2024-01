Emel Müftüoğlu

Siyah İnci Gecede garip bi aşk kokusu var Açılır dediğim her kapı duvar Gecede garip bi aşk kokusu var Açılır dediğim her kapı duvar *** Suçlu ben miyim yoksa yazımda mı var? Çare varsa derdime dost niye susar? Söz verdiysen git yine de Bir kalemde sil beni de Ben razıyım mutlu ol gittiğin yerde *** Ayrılık bu alnıma yazılır kader olur Haklısın git siyah incim Böyle aşk mı olur? *** Ayrılık bu alnıma yazılır kader olur Haklısın git siyah incim Böyle aşk mı olur? *** Gecede garip bi aşk kokusu var Açılır dediğim her kapı duvar Suçlu ben miyim yoksa yazımda mı var? Çare varsa derdime dost niye susar? *** Söz verdiysen git yine de Bir kalemde sil beni de Ben razıyım mutlu ol gittiğin yerde *** Ayrılık bu alnıma yazılır kader olur Haklısın git siyah incim Böyle aşk mı olur? *** Ayrılık bu alnıma yazılır kader olur Haklısın git siyah incim Böyle aşk mı olur? *** Ayrılık bu alnıma yazılır kader olur Haklısın git siyah incim Böyle aşk mı olur? *** Ayrılık bu alnıma yazılır kader olur Haklısın git siyah incim Böyle aşk mı olur?

Kader Bir sana baktım Bir sözlerine Bir varmışsın bir yokmuşsun Kızdım kendime *** Uyumadım kalktım, kara Defteri açtım Bir vermişsin, bin almışsın Güldüm hâlime Güldüm hâlime *** Gönül, körsün, inatçısın Bu yüzyılda, sen bilirsin Gülüm solmuş, aşka düşmüş Genç yaşımda çöle dönmüş *** Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan Alacağın olsun Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan O da senin olsun *** Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan Alacağın olsun Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan O da senin olsun *** Bir sana baktım Bir sözlerine Bir varmışsın bir yokmuşsun Kızdım kendime *** Uyumadım kalktım, kara Defteri açtım Bir vermişsin, bin almışsın Güldüm hâlime Güldüm hâlime *** Gönül, körsün, inatçısın Bu yüzyılda, sen bilirsin Gülüm solmuş, aşka düşmüş Genç yaşımda çöle dönmüş *** Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan Alacağın olsun Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan O da senin olsun *** Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan Alacağın olsun Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan O da senin olsun *** Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan Alacağın olsun Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan O da senin olsun *** Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan Alacağın olsun Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan O da senin olsun

İllallah Oturmuşum da bir başıma Bekliyorum sofrayı Saat vurdu 12'yi Yoksun hâlâ *** İster gel ister gelme İster selam bile verme Karar verdim, ben yarın Yeniden ben olacağım *** Yani devir değişti, beyefendi Devir değişti Ya kafama taş düştü ya sonradan Zekâm gelişti *** Yani devir değişti, beyefendi Devir değişti Masalı var, aşkın kendisi Kayıplara karıştı *** Gitsem cesaretim yok, kalsam yalnızlığım çok Gözümde tüter sinema önleri Söyle, aşk kurtulur mu, eskisi gibi olur mu? Aklımda hâlâ Beyoğlu günleri *** Gitsem cesaretim yok, kalsam yalnızlığım çok Gözümde tüter sinema önleri Söyle, aşk kurtulur mu, eskisi gibi olur mu? Aklımda hâlâ Beyoğlu günleri *** İllallah işinden, illallah gücünden İllallah maçından, illallah İllallah işinden, illallah gücünden İllallah aşkından, illallah *** İllallah işinden, illallah gücünden İllallah aşkından, illallah İllallah işinden, illallah gücünden İllallah aşkından, illallah *** Çözmüşüm de bin bulmaca Kendime yetmiyorum Ağlaya ağlaya toplandım Bak gidiyorum *** İster gel ister gelme İster selam bile verme Karar verdim, ben yarın Ne yapacağımı biliyorum *** Yani devir değişti, beyefendi Devir değişti Ya kafama taş düştü ya sonradan Zekâm gelişti *** Yani devir değişti, beyefendi Devir değişti Masalı var, aşkın kendisi Kayıplara karıştı *** Gitsem cesaretim yok, kalsam yalnızlığım çok Gözümde tüter sinema önleri Söyle, aşk kurtulur mu, eskisi gibi olur mu? Aklımda hâlâ Beyoğlu günleri *** Gitsem cesaretim yok, kalsam yalnızlığım çok Gözümde tüter sinema önleri Söyle, aşk kurtulur mu, eskisi gibi olur mu? Aklımda hâlâ Beyoğlu günleri *** İllallah işinden, illallah gücünden İllallah maçından, illallah İllallah işinden, illallah gücünden İllallah aşkından, illallah *** İllallah işinden, illallah gücünden İllallah maçından, illallah İllallah işinden, illallah gücünden İllallah aşkından, illallah

Haber Yolla Gönlüm yalana kandı Şu gönlüm bi' sana yandı Taş olsaydı, yâr, bu yüreğim Sana bağlanmasaydı *** Gönlüm yalana kandı Şu gönlüm bi' sana yandı Taş olsaydı, yâr, bu yüreğim Sana bağlanmasaydı *** Yüzüme güldün gülerken Arkamdan vurdun giderken Üç günlük hesaplar uğruna Selamı sabahı kesmeye değmez *** Bile bile köle oldum sana Yalanım yok, anlasana Seveceksen haydi durma Ya bi' ses ver ya haber yolla *** Bile bile köle oldum sana Yalanım yok, anlasana Seveceksen haydi durma Ya bi' ses ver ya haber yolla *** Gönlüm yalana kandı Şu gönlüm bi' sana yandı Taş olsaydı, yâr, bu yüreğim Sana bağlanmasaydı *** Gönlüm yalana kandı Şu gönlüm bi' sana yandı Taş olsaydı, yâr, bu yüreğim Sana bağlanmasaydı *** Yüzüme güldün gülerken Arkamdan vurdun giderken Üç günlük hesaplar uğruna Selamı sabahı kesmeye değmez *** Bile bile köle oldum sana Yalanım yok, anlasana Seveceksen haydi durma Ya bi' ses ver ya haber yolla *** Bile bile köle oldum sana Yalanım yok, anlasana Seveceksen haydi durma Ya bi' ses ver ya haber yolla *** ya haber yolla Bile bile köle oldum sana Yalanım yok, anlasana Seveceksen haydi durma Ya bi' ses ver ya haber yolla

Leyla Belki de sein aşkın sandığın kadar önemli değil Herkes geçti aynı yollardan Bu kızgın kumlar çöl değil *** "Aşkın gözü kör" diyenin Yerden göğe kadar hakkı var Ne hak ne hukuk yok, Leyla Sevene işkence, zulüm var *** "Aşkın gözü kör" diyenin Yerden göğe kadar hakkı var Ne hak ne hukuk yok, Leyla Sevene işkence, zulüm var *** İstesem alırım aşkı parayla Sen de anladın, boş bu işler, geçelim, Leyla Sen de mi, Leyla? İçelim, Leyla Sen de anladın, boş bu işler, geçelim, Leyla *** Bizi de senin yüzünden aynı masallara yazdılar Nerede bıraktın o deliyi, Leyla? Seni de mi böyle kırdılar? *** "Aşkın gözü kör" diyenin Yerden göğe kadar hakkı var Ne hak ne hukuk yok, Leyla Sevene işkence, zulüm var *** "Aşkın gözü kör" diyenin Yerden göğe kadar hakkı var Ne hak ne hukuk yok, Leyla Sevene işkence, zulüm var *** İstesem alırım aşkı parayla Sen de anladın, boş bu işler, geçelim, Leyla Sen de mi, Leyla? İçelim, Leyla Sen de anladın, boş bu işler, geçelim, Leyla *** "Aşkın gözü kör" diyenin Yerden göğe kadar hakkı var Ne hak ne hukuk yok, Leyla Sevene işkence, zulüm var *** "Aşkın gözü kör" diyenin Yerden göğe kadar hakkı var Ne hak ne hukuk yok, Leyla Sevene işkence, zulüm var *** İstesem alırım aşkı parayla Sen de anladın, boş bu işler, geçelim, Leyla Sen de mi, Leyla? İçelim, Leyla Sen de anladın, boş bu işler, geçelim, Leyla *** İstesem alırım aşkı parayla Sen de anladın, boş bu işler, geçelim, Leyla Sen de mi, Leyla? İçelim, Leyla Sen de anladın, boş bu işler, geçelim, Leyla

Güller Bir hesabın var anladım gözünden Bu aşk sabaha çıkar çıkmaz orası meçhul Şiddetli bir kavga bekler bizi seni tanıyorsam Nerden gelir nerden vurur orası meçhul *** Hadi bana yine maşallah Ya senin sonun ne olacak Hitama güvenme eller Ne kulun ne kölen olacak *** Yürür güller açsın önünde Sitemim yok beni düşünme Yürür güller geçer üzülme Camdan kalbim kırılmaz yine *** Yürür güller açsın önünde Sitemim yok beni düşünme Yürür güller geçer üzülme Camdan kalbim kırılmaz yine *** Bir hesabın var anladım gözünden Bu aşk sabaha çıkar çıkmaz orası meçhul Şiddetli bir kavga bekler bizi seni tanıyorsam Nerden gelir nerden vurur orası meçhul *** Hadi bana yine maşallah Ya senin sonun ne olacak Hitama güvenme eller Ne kulun ne kölen olacak *** Yürür güller açsın önünde Sitemim yok beni düşünme Yürür güller geçer üzülme Camdan kalbim kırılmaz yine *** Yürür güller açsın önünde Sitemim yok beni düşünme Yürür güller geçer üzülme Camdan kalbim kırılmaz yine *** Yürür güller açsın önünde Sitemim yok beni düşünme Yürür güller geçer üzülme Camdan kalbim kırılmaz yine *** Yürür güller açsın önünde Sitemim yok beni düşünme Yürür güller geçer üzülme Camdan kalbim kırılmaz yine

Gel Korkma Bu taraftan anlaşılmıyor Kimi sevecek gönül? Fotoğrafla hiç seçilmiyor Devir konuş istiyor *** Bu taraftan anlaşılmıyor Kimi sevecek gönül? Fotoğrafla hiç seçilmiyor Devir konuş istiyor *** Paran pulun kalmamış artık Dost mecliste söyler Savur çağın bitmiş olsun Ah, hey gidi günler *** Kesilmişin nimetlerden Vallah' geçmiş olsun Yine de seni tek seven benim En beter hâlinle *** Gel korkma, sonumuz aynı Yaşatmaz ki 300 yıl Seni bana, beni sana belki de Eş etmiştir (ah) *** Gel korkma, sonumuz aynı Yaşatmaz ki 300 yıl Seni bana, beni sana belki de Eş seçmiştir (ah) *** Bu taraftan anlaşılmıyor Kimi sevecek gönül? Fotoğrafla hiç seçilmiyor Devir konuş istiyor *** Bu taraftan anlaşılmıyor Kimi sevecek gönül? Fotoğrafla hiç seçilmiyor Devir konuş istiyor *** Paran pulun kalmamış artık Dost mecliste söyler Savur çağın bitmiş olsun Ah, hey gidi günler *** Kesilmişin nimetlerden Vallah' geçmiş olsun Yine de seni tek seven benim En beter hâlinle *** Gel korkma, sonumuz aynı Yaşatmaz ki 300 yıl Seni bana, beni sana belki de Eş etmiştir (ah) *** Gel korkma, sonumuz aynı Yaşatmaz ki 300 yıl Seni bana, beni sana belki de Eş seçmiştir (ah) *** Gel korkma, sonumuz aynı Yaşatmaz ki 300 yıl Seni bana, beni sana belki de Eş etmiştir (ah) *** Gel korkma, sonumuz aynı Yaşatmaz ki 300 yıl Seni bana, beni sana belki de Eş seçmiştir (ah) *** Gel korkma, sonumuz aynı Yaşatmaz ki 300yıl Seni bana, beni sana belki de Eş etmiştir (ah) *** Gel korkma, sonumuz aynı Yaşatmaz ki 300yıl Seni bana, beni sana belki de Eş seçmiştir (ah)

Düşler Bir yelkene koy beni al götür uzaklara Kaçıyorum bu dünyadan nedenini hiç sorma Dalgalar bizim olsun güneş batsın yunuslarla Denizler bütünleşsin bizim olsun bu dünya *** Seninle buluşuruz engin denizlerde Denizler susuverir derin derin derin Seninle konuşuruz engin denizleri Denizler anlatırlar seni *** Kal benimle ufuklarıma çağır ateşleri Rüzgar eserse paylaşırız Kal benimle sonuna kadar yaşa bu düşleri Düşler biterse yaratırız *** Bir yelkene koy beni al götür uzaklara Kaçıyorum bu dünyadan nedenini hiç sorma Dalgalar bizim olsun güneş batsın yunuslarla Denizler bütünleşsin bizim olsun bu dünya *** Seninle buluşuruz engin denizlerde Denizler susuverir derin derin derin Seninle konuşuruz engin denizleri Denizler anlatırlar seni *** Kal benimle ufuklarıma çağır ateşleri Rüzgar eserse paylaşırız Kal benimle sonuna kadar yaşa bu düşleri Düşler biterse yaratırız *** Kal benimle ufuklarıma çağır ateşleri Rüzgar eserse paylaşırız Kal benimle sonuna kadar yaşa bu düşleri Düşler biterse yaratırız

Oyun Senin daha yeni yürüdüğün döndüğün yollar Günleri ayları yormak olmaz birde ayrılık var *** Bende kalsın bırak kalbin hiçbir şey olmaz Etme bu aşk temiz dursun zararın olmaz *** Yar başımıza gelecekler var bu bir şey değil Herkes oynuyor rolünü işte oyna sorun değil

Düzeni Bozuk Dünya Alıştığımız yer uzak Bizi istemiyor daha fazla Gecelerimiz kan ter Yorgun atlar gibi doğuyor sabahlar *** Yürek taktı kanatlarını bir kere Bağlasan durmaz Bu deli kan akacak bir yere Bu deli kan akacak bir yere *** Of, düzeni bozuk dünya Ne senin ne bizim niye döndüğümüz Neye bulandığımız belli değil Of, dümeni bozuk dünya *** Ne senin ne bizim niye döndüğümüz Neye bulandığımız belli değil Alıştığımız yer uzak (uzak) Bizi istemiyor daha fazla *** Gecelerimiz kan ter Yorgun atlar gibi doğuyor sabahlar Yürek taktı kanatlarını bir kere Bağlasan durmaz *** Bu deli kan akacak bir yere Bu deli kan akacak bir yere Of, düzeni bozuk dünya Ne senin ne bizim niye döndüğümüz *** Neye bulandığımız belli değil Of, dümeni bozuk dünya Ne senin ne bizim niye döndüğümüz Neye bulandığımız belli değil *** Ne senin ne bizim niye döndüğümüz Neye bulandığımız belli değil, of *** Ne senin ne bizim niye döndüğümüz Neye bulandığımız belli değil