Emel Müftüoğlu

-
Gecede garip bi aşk kokusu var
Açılır dediğim her kapı duvar
Gecede garip bi aşk kokusu var
Açılır dediğim her kapı duvar
***
Suçlu ben miyim yoksa yazımda mı var?
Çare varsa derdime dost niye susar?
Söz verdiysen git yine de
Bir kalemde sil beni de
Ben razıyım mutlu ol gittiğin yerde
***
Ayrılık bu alnıma yazılır kader olur
Haklısın git siyah incim
Böyle aşk mı olur?
***
Ayrılık bu alnıma yazılır kader olur
Haklısın git siyah incim
Böyle aşk mı olur?
***
Gecede garip bi aşk kokusu var
Açılır dediğim her kapı duvar
Suçlu ben miyim yoksa yazımda mı var?
Çare varsa derdime dost niye susar?
***
Söz verdiysen git yine de
Bir kalemde sil beni de
Ben razıyım mutlu ol gittiğin yerde
***
Ayrılık bu alnıma yazılır kader olur
Haklısın git siyah incim
Böyle aşk mı olur?
***
Ayrılık bu alnıma yazılır kader olur
Haklısın git siyah incim
Böyle aşk mı olur?
***
Ayrılık bu alnıma yazılır kader olur
Haklısın git siyah incim
Böyle aşk mı olur?
***
Ayrılık bu alnıma yazılır kader olur
Haklısın git siyah incim
Böyle aşk mı olur?
-
Bir sana baktım
Bir sözlerine
Bir varmışsın bir yokmuşsun
Kızdım kendime
***
Uyumadım kalktım, kara
Defteri açtım
Bir vermişsin, bin almışsın
Güldüm hâlime
Güldüm hâlime
***
Gönül, körsün, inatçısın
Bu yüzyılda, sen bilirsin
Gülüm solmuş, aşka düşmüş
Genç yaşımda çöle dönmüş
***
Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan
Alacağın olsun
Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan
O da senin olsun
***
Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan
Alacağın olsun
Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan
O da senin olsun
***
Bir sana baktım
Bir sözlerine
Bir varmışsın bir yokmuşsun
Kızdım kendime
***
Uyumadım kalktım, kara
Defteri açtım
Bir vermişsin, bin almışsın
Güldüm hâlime
Güldüm hâlime
***
Gönül, körsün, inatçısın
Bu yüzyılda, sen bilirsin
Gülüm solmuş, aşka düşmüş
Genç yaşımda çöle dönmüş
***
Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan
Alacağın olsun
Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan
O da senin olsun
***
Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan
Alacağın olsun
Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan
O da senin olsun
***
Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan
Alacağın olsun
Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan
O da senin olsun
***
Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan
Alacağın olsun
Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan
O da senin olsun
-
Oturmuşum da bir başıma
Bekliyorum sofrayı
Saat vurdu 12'yi
Yoksun hâlâ
***
İster gel ister gelme
İster selam bile verme
Karar verdim, ben yarın
Yeniden ben olacağım
***
Yani devir değişti, beyefendi
Devir değişti
Ya kafama taş düştü ya sonradan
Zekâm gelişti
***
Yani devir değişti, beyefendi
Devir değişti
Masalı var, aşkın kendisi
Kayıplara karıştı
***
Gitsem cesaretim yok, kalsam yalnızlığım çok
Gözümde tüter sinema önleri
Söyle, aşk kurtulur mu, eskisi gibi olur mu?
Aklımda hâlâ Beyoğlu günleri
***
Gitsem cesaretim yok, kalsam yalnızlığım çok
Gözümde tüter sinema önleri
Söyle, aşk kurtulur mu, eskisi gibi olur mu?
Aklımda hâlâ Beyoğlu günleri
***
İllallah işinden, illallah gücünden
İllallah maçından, illallah
İllallah işinden, illallah gücünden
İllallah aşkından, illallah
***
İllallah işinden, illallah gücünden
İllallah aşkından, illallah
İllallah işinden, illallah gücünden
İllallah aşkından, illallah
***
Çözmüşüm de bin bulmaca
Kendime yetmiyorum
Ağlaya ağlaya toplandım
Bak gidiyorum
***
İster gel ister gelme
İster selam bile verme
Karar verdim, ben yarın
Ne yapacağımı biliyorum
***
Yani devir değişti, beyefendi
Devir değişti
Ya kafama taş düştü ya sonradan
Zekâm gelişti
***
Yani devir değişti, beyefendi
Devir değişti
Masalı var, aşkın kendisi
Kayıplara karıştı
***
Gitsem cesaretim yok, kalsam yalnızlığım çok
Gözümde tüter sinema önleri
Söyle, aşk kurtulur mu, eskisi gibi olur mu?
Aklımda hâlâ Beyoğlu günleri
***
Gitsem cesaretim yok, kalsam yalnızlığım çok
Gözümde tüter sinema önleri
Söyle, aşk kurtulur mu, eskisi gibi olur mu?
Aklımda hâlâ Beyoğlu günleri
***
İllallah işinden, illallah gücünden
İllallah maçından, illallah
İllallah işinden, illallah gücünden
İllallah aşkından, illallah
***
İllallah işinden, illallah gücünden
İllallah maçından, illallah
İllallah işinden, illallah gücünden
İllallah aşkından, illallah
-
Gönlüm yalana kandı
Şu gönlüm bi' sana yandı
Taş olsaydı, yâr, bu yüreğim
Sana bağlanmasaydı
***
Gönlüm yalana kandı
Şu gönlüm bi' sana yandı
Taş olsaydı, yâr, bu yüreğim
Sana bağlanmasaydı
***
Yüzüme güldün gülerken
Arkamdan vurdun giderken
Üç günlük hesaplar uğruna
Selamı sabahı kesmeye değmez
***
Bile bile köle oldum sana
Yalanım yok, anlasana
Seveceksen haydi durma
Ya bi' ses ver ya haber yolla
***
Bile bile köle oldum sana
Yalanım yok, anlasana
Seveceksen haydi durma
Ya bi' ses ver ya haber yolla
***
Gönlüm yalana kandı
Şu gönlüm bi' sana yandı
Taş olsaydı, yâr, bu yüreğim
Sana bağlanmasaydı
***
Gönlüm yalana kandı
Şu gönlüm bi' sana yandı
Taş olsaydı, yâr, bu yüreğim
Sana bağlanmasaydı
***
Yüzüme güldün gülerken
Arkamdan vurdun giderken
Üç günlük hesaplar uğruna
Selamı sabahı kesmeye değmez
***
Bile bile köle oldum sana
Yalanım yok, anlasana
Seveceksen haydi durma
Ya bi' ses ver ya haber yolla
***
Bile bile köle oldum sana
Yalanım yok, anlasana
Seveceksen haydi durma
Ya bi' ses ver ya haber yolla
***
ya haber yolla
Bile bile köle oldum sana
Yalanım yok, anlasana
Seveceksen haydi durma
Ya bi' ses ver ya haber yolla
-
Belki de sein aşkın sandığın kadar önemli değil
Herkes geçti aynı yollardan
Bu kızgın kumlar çöl değil
***
"Aşkın gözü kör" diyenin
Yerden göğe kadar hakkı var
Ne hak ne hukuk yok, Leyla
Sevene işkence, zulüm var
***
"Aşkın gözü kör" diyenin
Yerden göğe kadar hakkı var
Ne hak ne hukuk yok, Leyla
Sevene işkence, zulüm var
***
İstesem alırım aşkı parayla
Sen de anladın, boş bu işler, geçelim, Leyla
Sen de mi, Leyla? İçelim, Leyla
Sen de anladın, boş bu işler, geçelim, Leyla
***
Bizi de senin yüzünden aynı masallara yazdılar
Nerede bıraktın o deliyi, Leyla?
Seni de mi böyle kırdılar?
***
"Aşkın gözü kör" diyenin
Yerden göğe kadar hakkı var
Ne hak ne hukuk yok, Leyla
Sevene işkence, zulüm var
***
"Aşkın gözü kör" diyenin
Yerden göğe kadar hakkı var
Ne hak ne hukuk yok, Leyla
Sevene işkence, zulüm var
***
İstesem alırım aşkı parayla
Sen de anladın, boş bu işler, geçelim, Leyla
Sen de mi, Leyla? İçelim, Leyla
Sen de anladın, boş bu işler, geçelim, Leyla
***
"Aşkın gözü kör" diyenin
Yerden göğe kadar hakkı var
Ne hak ne hukuk yok, Leyla
Sevene işkence, zulüm var
***
"Aşkın gözü kör" diyenin
Yerden göğe kadar hakkı var
Ne hak ne hukuk yok, Leyla
Sevene işkence, zulüm var
***
İstesem alırım aşkı parayla
Sen de anladın, boş bu işler, geçelim, Leyla
Sen de mi, Leyla? İçelim, Leyla
Sen de anladın, boş bu işler, geçelim, Leyla
***
İstesem alırım aşkı parayla
Sen de anladın, boş bu işler, geçelim, Leyla
Sen de mi, Leyla? İçelim, Leyla
Sen de anladın, boş bu işler, geçelim, Leyla
-
Bir hesabın var anladım gözünden
Bu aşk sabaha çıkar çıkmaz orası meçhul
Şiddetli bir kavga bekler bizi seni tanıyorsam
Nerden gelir nerden vurur orası meçhul
***
Hadi bana yine maşallah
Ya senin sonun ne olacak
Hitama güvenme eller
Ne kulun ne kölen olacak
***
Yürür güller açsın önünde
Sitemim yok beni düşünme
Yürür güller geçer üzülme
Camdan kalbim kırılmaz yine
***
Yürür güller açsın önünde
Sitemim yok beni düşünme
Yürür güller geçer üzülme
Camdan kalbim kırılmaz yine
***
Bir hesabın var anladım gözünden
Bu aşk sabaha çıkar çıkmaz orası meçhul
Şiddetli bir kavga bekler bizi seni tanıyorsam
Nerden gelir nerden vurur orası meçhul
***
Hadi bana yine maşallah
Ya senin sonun ne olacak
Hitama güvenme eller
Ne kulun ne kölen olacak
***
Yürür güller açsın önünde
Sitemim yok beni düşünme
Yürür güller geçer üzülme
Camdan kalbim kırılmaz yine
***
Yürür güller açsın önünde
Sitemim yok beni düşünme
Yürür güller geçer üzülme
Camdan kalbim kırılmaz yine
***
Yürür güller açsın önünde
Sitemim yok beni düşünme
Yürür güller geçer üzülme
Camdan kalbim kırılmaz yine
***
Yürür güller açsın önünde
Sitemim yok beni düşünme
Yürür güller geçer üzülme
Camdan kalbim kırılmaz yine
-
Bu taraftan anlaşılmıyor
Kimi sevecek gönül?
Fotoğrafla hiç seçilmiyor
Devir konuş istiyor
***
Bu taraftan anlaşılmıyor
Kimi sevecek gönül?
Fotoğrafla hiç seçilmiyor
Devir konuş istiyor
***
Paran pulun kalmamış artık
Dost mecliste söyler
Savur çağın bitmiş olsun
Ah, hey gidi günler
***
Kesilmişin nimetlerden
Vallah' geçmiş olsun
Yine de seni tek seven benim
En beter hâlinle
***
Gel korkma, sonumuz aynı
Yaşatmaz ki 300 yıl
Seni bana, beni sana belki de
Eş etmiştir (ah)
***
Gel korkma, sonumuz aynı
Yaşatmaz ki 300 yıl
Seni bana, beni sana belki de
Eş seçmiştir (ah)
***
Bu taraftan anlaşılmıyor
Kimi sevecek gönül?
Fotoğrafla hiç seçilmiyor
Devir konuş istiyor
***
Bu taraftan anlaşılmıyor
Kimi sevecek gönül?
Fotoğrafla hiç seçilmiyor
Devir konuş istiyor
***
Paran pulun kalmamış artık
Dost mecliste söyler
Savur çağın bitmiş olsun
Ah, hey gidi günler
***
Kesilmişin nimetlerden
Vallah' geçmiş olsun
Yine de seni tek seven benim
En beter hâlinle
***
Gel korkma, sonumuz aynı
Yaşatmaz ki 300 yıl
Seni bana, beni sana belki de
Eş etmiştir (ah)
***
Gel korkma, sonumuz aynı
Yaşatmaz ki 300 yıl
Seni bana, beni sana belki de
Eş seçmiştir (ah)
***
Gel korkma, sonumuz aynı
Yaşatmaz ki 300 yıl
Seni bana, beni sana belki de
Eş etmiştir (ah)
***
Gel korkma, sonumuz aynı
Yaşatmaz ki 300 yıl
Seni bana, beni sana belki de
Eş seçmiştir (ah)
***
Gel korkma, sonumuz aynı
Yaşatmaz ki 300yıl
Seni bana, beni sana belki de
Eş etmiştir (ah)
***
Gel korkma, sonumuz aynı
Yaşatmaz ki 300yıl
Seni bana, beni sana belki de
Eş seçmiştir (ah)
-
Bir yelkene koy beni al götür uzaklara
Kaçıyorum bu dünyadan nedenini hiç sorma
Dalgalar bizim olsun güneş batsın yunuslarla
Denizler bütünleşsin bizim olsun bu dünya
***
Seninle buluşuruz engin denizlerde
Denizler susuverir derin derin derin
Seninle konuşuruz engin denizleri
Denizler anlatırlar seni
***
Kal benimle ufuklarıma çağır ateşleri
Rüzgar eserse paylaşırız
Kal benimle sonuna kadar yaşa bu düşleri
Düşler biterse yaratırız
***
Bir yelkene koy beni al götür uzaklara
Kaçıyorum bu dünyadan nedenini hiç sorma
Dalgalar bizim olsun güneş batsın yunuslarla
Denizler bütünleşsin bizim olsun bu dünya
***
Seninle buluşuruz engin denizlerde
Denizler susuverir derin derin derin
Seninle konuşuruz engin denizleri
Denizler anlatırlar seni
***
Kal benimle ufuklarıma çağır ateşleri
Rüzgar eserse paylaşırız
Kal benimle sonuna kadar yaşa bu düşleri
Düşler biterse yaratırız
***
Kal benimle ufuklarıma çağır ateşleri
Rüzgar eserse paylaşırız
Kal benimle sonuna kadar yaşa bu düşleri
Düşler biterse yaratırız
-
Senin daha yeni yürüdüğün döndüğün yollar
Günleri ayları yormak olmaz birde ayrılık var
***
Bende kalsın bırak kalbin hiçbir şey olmaz
Etme bu aşk temiz dursun zararın olmaz
***
Yar başımıza gelecekler var bu bir şey değil
Herkes oynuyor rolünü işte oyna sorun değil
-
Alıştığımız yer uzak
Bizi istemiyor daha fazla
Gecelerimiz kan ter
Yorgun atlar gibi doğuyor sabahlar
***
Yürek taktı kanatlarını bir kere
Bağlasan durmaz
Bu deli kan akacak bir yere
Bu deli kan akacak bir yere
***
Of, düzeni bozuk dünya
Ne senin ne bizim niye döndüğümüz
Neye bulandığımız belli değil
Of, dümeni bozuk dünya
***
Ne senin ne bizim niye döndüğümüz
Neye bulandığımız belli değil
Alıştığımız yer uzak (uzak)
Bizi istemiyor daha fazla
***
Gecelerimiz kan ter
Yorgun atlar gibi doğuyor sabahlar
Yürek taktı kanatlarını bir kere
Bağlasan durmaz
***
Bu deli kan akacak bir yere
Bu deli kan akacak bir yere
Of, düzeni bozuk dünya
Ne senin ne bizim niye döndüğümüz
***
Neye bulandığımız belli değil
Of, dümeni bozuk dünya
Ne senin ne bizim niye döndüğümüz
Neye bulandığımız belli değil
***
Ne senin ne bizim niye döndüğümüz
Neye bulandığımız belli değil, of
***
Ne senin ne bizim niye döndüğümüz
Neye bulandığımız belli değil
-
Bir sana baktım
Bir sözlerine
Bir varmışsın bir yokmuşsun
Kızdım kendime
***
Uyumadım kalktım, kara
Defteri açtım
Bir vermişsin, bin almışsın
Güldüm hâlime
Güldüm hâlime
***
Gönül, körsün, inatçısın
Bu yüzyılda, sen bilirsin
Gülüm solmuş, aşka düşmüş
Genç yaşımda çöle dönmüş
***
Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan
Alacağın olsun
Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan
O da senin olsun
***
Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan
Alacağın olsun
Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan
O da senin olsun
***
Bir sana baktım
Bir sözlerine
Bir varmışsın bir yokmuşsun
Kızdım kendime
***
Uyumadım kalktım, kara
Defteri açtım
Bir vermişsin, bin almışsın
Güldüm hâlime
Güldüm hâlime
***
Gönül, körsün, inatçısın
Bu yüzyılda, sen bilirsin
Gülüm solmuş, aşka düşmüş
Genç yaşımda çöle dönmüş
***
Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan
Alacağın olsun
Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan
O da senin olsun
***
Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan
Alacağın olsun
Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan
O da senin olsun
***
Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan
Alacağın olsun
Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan
O da senin olsun
***
Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan
Alacağın olsun
Verdiğin zaten bir can, hesabını soracaksan
O da senin olsun