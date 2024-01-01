Emel Müftüoğlu

-
Kendimden, her sözden
Her bakıştan utandım
Ben canımdan, sen canından
Biz hayattan usandık
***
Söylemediler mi sana?
Benim hâlim bir başka
Tersine dönmüş dünya
Sanki kimin um'runda?
***
Söylemediler mi sana?
Benim hâlim bir başka
Tersine dönmüş dünya
Sanki kimin um'runda?
***
Tanrı'm beni sana
Seni ne yazık bana
Yâr etmiş uysa da uymasa da
***
Kaldım yine sana
Yazık değil mi bana?
Yâr olduk uysa da uymasa da
***
Sevgimden, derdimden
Gözyaşımdan utandım
Biz derinden, hep bir yerinden
"Gel" demekten usandım
***
Söylemediler mi sana?
Benim hâlim bir başka
Tersine dönmüş dünya
Sanki kimin um'runda?
***
Söylemediler mi sana?
Benim hâlim bir başka
Tersine dönmüş dünya
Sanki kimin um'runda?
***
Tanrı'm beni sana
Seni ne yazık bana
Yâr etmiş uysa da uymasa da
***
Kaldım yine sana
Yazık değil mi bana?
Yâr olduk uysa da uymasa da
***
Tanrı'm beni sana
Seni ne yazık bana
Yâr etmiş uysa da uymasa da
***
Kaldım yine sana
Yazık değil mi bana?
Yâr olduk uysa da uymasa da
-
Topladım eşyayı
Vurdum yola
Bulamadım yolu
Vardım sona
***
Gönülden gönüle uçtum, nafile
Yerin dolmuyor
Kucaktan kucağa düştüm, sahile
Sesin vurmuyor
***
Gönülden gönüle uçtum, nafile
Yerin dolmuyor
Kucaktan kucağa düştüm, sahile
Sesin vurmuyor
***
Dedim, kaç, kurtar canını
Denizlere dök
Çek çıkar kalbini, tam
Tam yerinden sök
***
Faydasız, kirpiğin
Bağrımda ok ok
Akıl başta, gönül aşkta
Bana uymuyor
***
Gönülden gönüle uçtum, nafile
Yerin dolmuyor
Kucaktan kucağa düştüm, sahile
Sesin vurmuyor
***
Topladım eşyayı
Vurdum yola
Bulamadım yolu
Vardım sona
***
Gönülden gönüle uçtum, nafile
Yerin dolmuyor
Kucaktan kucağa düştüm, sahile
Sesin vurmuyor
***
Gönülden gönüle uçtum, nafile
Yerin dolmuyor
Kucaktan kucağa düştüm, sahile
Sesin vurmuyor
***
Dedim, kaç, kurtar canını
Denizlere dök
Çek çıkar kalbini, tam
Tam yerinden sök
***
Faydasız, kirpiğin
Bağrımda ok ok
Akıl başta, gönül aşkta
Bana uymuyor
***
Gönülden gönüle uçtum, nafile
Yerin dolmuyor
Kucaktan kucağa düştüm, sahile
Sesin vurmuyor
***
Gönülden gönüle uçtum, nafile
Yerin dolmuyor
Kucaktan kucağa düştüm, sahile
Sesin vurmuyor
***
Gönülden gönüle uçtum, nafile
Yerin dolmuyor
Kucaktan kucağa düştüm, sahile
Sesin vurmuyor
***
Gönülden gönüle uçtum, nafile
Yerin dolmuyor
Kucaktan kucağa düştüm, sahile
Sesin vurmuyor
-
İçimdeki karanlık
Dışardakine benzemez
Benim doğrularım seninkinle bir değil
***
Aşk bir bütün
Bütünü ayıramazsın
Yaşanmış yaşanmıştır
Bir suçlu arayamazsın
***
Aşk bir bütün
Bütünü ayıramazsın
Yaşanmış yaşanmıştır
Bir suçlu arayamazsın
***
Gittiğin yerde kal
Gittiğin yer güzel
Ben senin yalnız ağacın
Hasretin bana özel
***
Gittiğin yerde kal
Gittiğin yer güzel
Ben seni böyle severim
Hasretin bana özel
***
İçimde boş oda yok
Herkesin yeri belli
Giderken unutma
Anahtarını al iyi mi?
***
Ben kapılarıma hiç kilit vurmadım ki
Ben seni kendimden çok ayırmadım ki
Ben kapılarıma hiç kilit vurmadım ki
Ben seni kendimden hiç ayırmadım ki
***
Gittiğin yerde kal
Gittiğin yer güzel
Ben senin yalnız ağacın
Hasretin bana özel
***
Gittiğin yerde kal
Gittiğin yer güzel
Ben seni böyle severim
Hasretin bana özel
***
Gittiğin yerde kal
Gittiğin yer güzel
Ben senin yalnız ağacın
Hasretin bana özel
***
Gittiğin yerde kal
Gittiğin yer güzel
Ben seni böyle severim
Hasretin bana özel
***
Gittiğin yerde kal
Gittiğin yer güzel
Ben seni böyle severim
Hasretin bana özel
-
Daldan düşmeden anlamazsın hâldan
İllallah dedim bu ayrılıktan
Konuşmalıyız, anlaşmalıyız
Yolun sonunda kavuşmalıyız
Yeşillendim sana, çiçeklendim sana
Ya, ya, ya, ya
Gönül meselesi bu, anlatamadım ona
Vay, vay, vay, vay (vay, vay, vay, vay)
Yok, oyalanma
Çok sallanma
Yok, oyalanma
Çok sallanma
Oraları geç, buralara gel
Buralar sana iyi gelecek
O tarafı geç, bu tarafa gel
Bu taraf seni nası′ sevecek
Oraları geç, buralara gel
Buralar sana iyi gelecek
O tarafı geç, bu tarafa gel
Bu taraf seni nası' sevecek
Başımı göğsüme yaslayamadım
Bir gece koynunda uyuyamadım
"İyi" demem, "Kötü" demem
Seni sevmeye ben doyamadım
Yeşillendim sana, çiçeklendim sana
Ya, ya, ya, ya
Gönül meselesi bu, anlatamadım ona
Vay, vay, vay, vay (vay, vay, vay, vay)
***
Ah, gönül, ah
Ah, canım, ah
Ah, gönül, ah
Ah, canım, ah
***
Oraları geç, buralara gel
Buralar sana iyi gelecek
O tarafı geç, bu tarafa gel
Bu taraf seni nası′ sevecek
***
Oraları geç, buralara gel
Buralar sana iyi gelecek
O tarafı geç, bu tarafa gel
Bu taraf seni nası' sevecek
***
Oraları geç, buralara gel
Buralar sana iyi gelecek
O tarafı geç, bu tarafa gel
Bu taraf seni çok sevecek
-
Bana bir sözün yok
Varsa kendine var
Sözüm aşkıma geçer
Sana ne bundan, yâr?
***
Kara gözlüm
Bu defa kim?
Acelen ne?
***
Yüzüme baksaydın eğer
Konuşmaktan utanırdın
Yine bir şey uydur gitsin
Geçiyordum, uğradım, de
***
Yalnızlık da laf mı ya?
Bu yeni bir şey değil ki
Biz hepimiz böyleyiz, biz
Allah kahretsin
***
İki aşk arasında
İkimizden de oldun
Senin eserin bu
N'olur geri dönme
***
İki aşk arasında
İkimizden de oldun
Senin eserin bu
N'olur geri dönme
***
Allah kahretsin be
N'aparsan yap be
Kalbime kuvvet
Sorarsam söyle
***
Allah kahretsin be
N'aparsan yap be
Kalbime kuvvet
Sorarsam söyle
***
Yüzüme baksaydın eğer
Konuşmaktan utanırdın
Yine bir şey uydur gitsin
Geçiyordum, uğradım, de
***
Yalnızlık da laf mı ya?
Bu yeni bir şey değil ki
Biz hepimiz böyleyiz, biz
Allah kahretsin
***
İki aşk arasında
İkimizden de oldun
Senin eserin bu
N'olur geri dönme
***
İki aşk arasında
İkimizden de oldun
Senin eserin bu
N'olur geri dönme
***
Allah kahretsin be
N'aparsan yap be
Kalbime kuvvet
Sorarsam söyle
***
Allah kahretsin be
N'aparsan yap be
Kalbime kuvvet
Sorarsam söyle
***
Allah kahretsin be
N'aparsan yap be
Kalbime kuvvet
Sorarsam söyle
***
Allah kahretsin be
N'aparsan yap be
Kalbime kuvvet
Sorarsam söyle
Allah kahretsin
-
Yâr, nârına yandı yürek, aman vermez
Yok çaresi bu illetin, dua yetmez
Kör olası kanıma girdi, gitmez, gitti, gelmez
Dert üstüne de dert yükledi, bu dert çekilmez
***
Dediler, dediler, dediler bundan yâr olmaz
Adı üstünde, aşk oyunu bu, kural tanımaz
Dediler, çok söylediler, o yola gelmez
Bağrıma taş bastım, olmadı, buna can dayanmaz
***
Dilerim, yenerim acımı ben zamanla
Severek alırım hırsımı bir sevdayla
Alsalar, bizi vursalar satırlara
Yazsalar sayfalarca, daha bu roman bitmez
***
Bitmez
Bu roman bitmez
Bitmez
Bu roman bitmez
***
Ah, feryadım arşa çıktı, duyan yok mu?
Sen yegâne, sen bi' tane, dönsen zor mu?
Can alıcı yarama bastı geçti, izi geçmez
Yâr üstüne, yâr koklamam, bana çok mu?
***
Yâr, nârına yandı yürek, aman vermez
Yok çaresi bu illetin, dua yetmez
Kör olası kanıma girdi, gitmez, gitti, gelmez
Dert üstüne de dert yükledi, bu dert çekilmez
***
Dediler, dediler, dediler bundan yâr olmaz
Adı üstünde, aşk oyunu bu, kural tanımaz
Dediler, çok söylediler, o yola gelmez
Bağrıma taş bastım, olmadı, buna can dayanmaz
***
Dilerim, yenerim acımı ben zamanla
Severek alırım hırsımı bir sevdayla
Alsalar, bizi vursalar satırlara
Yazsalar sayfalarca, daha bu roman bitmez
***
Bitmez
Bu roman bitmez
Bitmez
Bu roman bitmez
Ah, feryadım arşa çıktı, duyan yok mu?
Sen yegâne, sen bi' tane, dönsen zor mu?
Can alıcı yarama bastı geçti, izi geçmez
Yâr üstüne, yâr koklamam, bana çok mu?
Ah, feryadım arşa çıktı, duyan yok mu?
Sen yegâne, sen bi' tane, dönsen zor mu?
Can alıcı yarama bastı geçti, izi geçmez
Yâr üstüne, yâr koklamam, bana çok mu?
***
Ah, feryadım arşa çıktı, duyan yok mu?
Sen yegâne, sen bi' tane, dönsen zor mu?
Can alıcı yarama bastı geçti, izi geçmez
Yâr üstüne, yâr koklamam, bana çok mu?
***
Ah, feryadım arşa çıktı, duyan yok mu?
Sen yegâne, sen bi' tane
-
"Ol" desen, yâr, olmaz
"Son" desen, son bulmaz
Ah, bu gönül macerası
***
"Öl" desen, ölünmez
"Dön" desen, dönülmez
Yıllar sürer sancısı
***
Sevda yolu dikenli
Elbet gelir sonu
Ben senin olmazsam
Kıyar bana eloğlu
***
Yâr, sana hiç doyum olmaz
Kim seni ben gibi sevdi?
Seni gidi çapkın, haylaz, kurnaz
Bu aşk beni benden etti
***
Yâr, sana hiç doyum olmaz
Kim seni ben gibi sevdi?
Seni gidi çapkın, haylaz, kurnaz
Bu aşk beni benden etti
***
Bana güç ver, aşkım
Bana güç ver, yolun açık olsun
Ardına bakmadan
Gidiyorsan git ne olursun
Bir son daha
Yine bir veda
Haykırıyorum Allah′a
***
"Ol" desen, yâr, olmaz
"Son" desen, son bulmaz
Ah, bu gönül macerası
***
"Öl" desen, ölünmez
"Dön" desen, dönülmez
Yıllar sürer sancısı
***
Sevda yolu dikenli
Elbet gelir sonu
Ben senin olmazsam
Kıyar bana eloğlu
***
Yâr, sana hiç doyum olmaz
Kim seni ben gibi sevdi?
Seni gidi çapkın, haylaz, kurnaz
Bu aşk beni benden etti
***
Yâr, sana hiç doyum olmaz
Kim seni ben gibi sevdi?
Seni gidi çapkın, haylaz, kurnaz
Bu aşk beni benden etti
***
Yâr, sana hiç doyum olmaz
Kim seni ben gibi sevdi?
Seni gidi çapkın, haylaz, kurnaz
Bu aşk beni benden etti
***
Yâr, sana hiç doyum olmaz
Kim seni ben gibi sevdi?
Seni gidi çapkın, haylaz, kurnaz
Bu aşk beni benden etti
***
Yâr, sana hiç doyum olmaz
Kim seni ben gibi sevdi?
Seni gidi çapkın, haylaz, kurnaz
Bu aşk beni benden etti
***
Yâr, sana hiç doyum olmaz
Kim seni ben gibi sevdi?
Seni gidi çapkın, haylaz, kurnaz
Bu aşk beni benden etti
-
Alışamadım şu insafsız insanlara
Yetişemedim ezilip giden zamana
Yaşadığımdan hangisi kar yanıma
Beni yine ellerinle okşasan annem
***
Dursa zaman
Alışamadım şu insafsız insanlara
Yetişemedim ezilip giden zamana
Yaşadığımdan hangisi kar yanıma
Beni yine ellerinle okşasan annem
***
Dursa zaman
Ağlama anne benle
Gülsen de gül yüzüne doysam
Başkası yalan anne
Herkesten çok sana muhtacım
Ağlama anne benle
***
Gülsen de gül yüzüne doysam
Başkası yalan anne
Herkesten çok sana muhtacım
Alışamadım şu insafsız insanlara
Yetişemedim ezilip giden zamana
Yaşadığımdan hangisi kar yanıma
Beni yine ellerinle okşasan annem
***
Dursa zaman
Ağlama anne benle
Gülsen de gül yüzüne doysam
Başkası yalan anne
Herkesten çok sana muhtacım
***
Ağlama anne benle
Gülsen de gül yüzüne doysam
Başkası yalan anne
Herkesten çok sana muhtacım
***
Ağlama anne benle
Gülsen de gül yüzüne doysam
Başkası yalan anne
***
Herkesten çok sana muhtacım
Ağlama anne
Gülsen de gül yüzüne doysam
Başkası yalan anne
Herkesten çok sana muhtacım
-
Ah, biliyorum bu şehirde
Biri var ki, eyvah
O benim olur mu bilmem
Günün birinde
***
Ah, biliyorum bu şehirde
Biri var ki, eyvah
Her kimin olursa olsun
Gözüm üstünde
***
Yoluna çıksam, eline düşsem
Razıyım sonum olsa
***
Vay aman, vah aman, aman aman
Yeni bela sardı başımı, yandım, anam
Vay aman, vah aman, aman aman
Yedi bela yaktı başımı, yandım, anam
***
Vay aman, vah aman, aman aman
Yeni bela sardı başımı, yandım, anam
Vay aman, vah aman, aman aman
Yedi bela yaktı başımı, yandım, anam
***
Ah, biliyorum bu şehirde
Biri var ki, eyvah
O benim olur mu bilmem
Günün birinde
***
Ah, biliyorum bu şehirde
Biri var ki, eyvah
Her kimin olursa olsun
Gözüm üstünde
***
Yoluna çıksam, eline düşsem
Razıyım sonum olsa
***
Vay aman, vah aman, aman aman
Yeni bela sardı başımı, yandım, anam
Vay aman, vah aman, aman aman
Yedi bela yaktı başımı, yandım, anam
***
Vay aman, vah aman, aman aman
Yeni bela sardı başımı, yandım, anam
Vay aman, vah aman, aman aman
Yedi bela yaktı başımı, yandım, anam
***
Vay aman, vah aman, aman aman
Yeni bela sardı başımı, yandım, anam
Vay aman, vah aman, aman aman
Yedi bela yaktı başımı, yandım, anam
***
Vay aman, vah aman, aman aman
Yeni bela sardı başımı, yandım, anam
Vay aman, vah aman, aman aman
Yedi bela yaktı başımı...
-
Bir garip yolcuyum hayat yolunda
Yolunu kaybetmiş perişanım ben
Bir garip yolcuyum hayat yolunda
Yolunu kaybetmiş perişanım ben
***
Mecnun misali gurbet ellerde
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
Mecnun misali gurbet ellerde
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
***
Yalan dünya herşey bomboş
Hancı sarhoş yolcu sarhoş
Yalan dünya herşey bomboş
Hancı sarhoş yolcu sarhoş
***
Bir gün gibi sanki geçti seneler
Ümidim kayboldu perişanım ben
Bir gün gibi sanki geçti seneler
Ümidim kayboldu perişanım ben
***
Alın yazımmış hayat yolunda
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
Alın yazımmış hayat yolunda
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
***
Yalan dünya herşey bomboş
Hancı sarhoş yolcu sarhoş
Yalan dünya herşey bomboş
Hancı sarhoş yolcu sarhoş
***
Yalan dünya herşey bomboş
Hancı sarhoş yolcu sarhoş
Yalan dünya herşey bomboş
Hancı sarhoş yolcu sarhoş
***
Yalan dünya herşey bomboş
Hancı sarhoş yolcu sarhoş