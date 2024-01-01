Emel Müftüoğlu

-
Yine sonbahar düştü bulutlara
Bir yağmur başladı sessiz
Renkler soldu, güneş yok oldu
Akşamlar yalnız, ben sensiz
***
Yine hüzünler çöktü duygularıma
Bir acı başladı sessiz
Hasretin zamana yenik düştü
Akşamlar yalnız, ben sensiz
***
Ne öfkem ne hüznüm bitmedi sana
Bir bozgun, bir vurgun yaşattın bana
Bağışlamak bağışlanmaktan daha zor
Bir bozgun, bir vurgun yaşattın bana
***
Ne öfkem ne hüznüm bitmedi sana
Bir bozgun, bir vurgun yaşattın bana
Bağışlamak bağışlanmaktan daha zor
Bir bozgun, bir vurgun yaşattın bana
***
Bağışlamak bağışlanmaktan daha zor
Bir bozgun, bir vurgun yaşattın bana
Yine sonbahar düştü bulutlara
Bir yağmur başladı sessiz
***
Renkler soldu güneş yok oldu
Akşamlar yalnız, ben sensiz
Yine hüzünler çöktü duygularıma
Bir acı başladı sessiz
***
Hasretin zamana yenik düştü
Akşamlar yalnız, ben sensiz
Ne öfkem ne hüznüm bitmedi sana
Bir bozgun, bir vurgun yaşattın bana
***
Bağışlamak bağışlanmaktan daha zor
Bir bozgun, bir vurgun yaşattın bana
Ne öfkem ne hüznüm bitmedi sana
Bir bozgun, bir vurgun yaşattın bana
***
Ne öfkem ne hüznüm bitmedi sana
Bir bozgun, bir vurgun yaşattın bana
Bağışlamak bağışlanmaktan daha zor
Bir bozgun, bir vurgun
-
Say yıllara, bunu say vedalara
Yaz tükenen sevgimin en son damlasına
Vurdum duymaz tafralarla
Say aşkını esirgediğin zamana
***
Say yaşlara, yaşanan telaşlara
Yaz hiçe saydığın hatrımın hesabına
Tarih oldun sen biraz önce
Öylesine sildim ki yok tozun bile
***
Bastın, faka bastın
Beni fazla hafife aldın
Sustum diye, yuttum diye
Oh be uyuttum sandın
***
Bastın, faka bastın
Sen bal gibi de yanıldın
Çantada keklik sandın da
Bak sen açıkta kaldın
***
Say yıllara, bunu say vedalara
Yaz tükenen sevgimin en son damlasına
Vurdum duymaz tafralarla
Say aşkını esirgediğin zamana
***
Say yaşlara, yaşanan telaşlara
Yaz hiçe saydığın hatrımın hesabına
Tarih oldun sen biraz önce
Öylesine sildim ki yok tozun bile
***
Bastın, faka bastın
Beni fazla hafife aldın
Sustum diye, yuttum diye
Oh be uyuttum sandın
***
Bastın, faka bastın
Sen bal gibi de yanıldın
Çantada keklik sandın da
Bak sen açıkta kaldın
***
Bastın, faka bastın
Beni fazla hafife aldın
Sustum diye, yuttum diye
Oh be uyuttum sandın
***
Bastın, faka bastın
Sen bal gibi de yanıldın
Çantada keklik sandın da
Bak sen açıkta kaldın
***
Bastın, faka bastın
Beni fazla hafife aldın
Sustum diye, yuttum diye
-
Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir
Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir
Şu dünyadaki en bilge kişi kendini bilendir
Şu dünyadaki en olgun kişi acıya gülendir
***
Bütün dünya buna inansa bir inansa
Hayat bayram olsa
İnsanlar el ele tutuşsa birlik olsa
Uzansak sonsuza
***
Bütün dünya buna inansa bir inansa
Hayat bayram olsa
İnsanlar el ele tutuşsa birlik olsa
Uzansak sonsuza
***
Bütün dünya buna inansa bir inansa
Hayat bayram olsa
İnsanlar el ele tutuşsa birlik olsa
Uzansak sonsuza
***
Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir
Şu dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendir
Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir
Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir
***
Bütün dünya buna inansa bir inansa
Hayat bayram olsa
İnsanlar el ele tutuşsa birlik olsa
Uzansak sonsuza
***
Bütün dünya buna inansa bir inansa
Hayat bayram olsa
İnsanlar el ele tutuşsa birlik olsa
Uzansak sonsuza
***
Bütün dünya buna inansa bir inansa
Hayat bayram olsa
İnsanlar el ele tutuşsa birlik olsa
Uzansak sonsuza
-
Yayılmışız dünyanın dört bir yanına
Kimisi ta Kopenhag'da kimisi Paris
Bedenimiz orda burda dolanır amma
Çok hemde çok uzak yerde kalbimiz
***
Bir allı turna olsam karlı dağları aşsam
Varsam bizim ellere kendi göğümde uçsam
***
Şu anda İstanbul'da olmak vardı anasını satayım
Yeni cami de mısır atmak kuşlara
***
Köprüde balık ekmek yemek
Dolmuşa hadi gidelim demek
Ver elini yeni kapı ver elini bebek tarabya
Şu anda oralarda olmak vardı ya
***
Şimdi İstanbul'da olmak vardı anasını satayım
Boğazda köhne bir iskelenin yamacında
Tabakta kavun peynir kadehte buz gibi rakı
Dilinde yarı acı yarı tatlı bir şarkı
***
Şu anda İstanbul'da olmak vardı
Benim derdim dermanım
Bilen yok
***
Yayılmışız dünyanın dört köşesine
Kiminin adresi Sidney kiminin Hamburg
Yaşamaya dört elle sarılmışız da
Yine de gözlerim dolu yüreğim buruk
Başımı hiç bir zaman eğmedim amma
Yine de yüreğim yara içimde boşluk
***
Minnacık tohum olsam savrulsam dönümlerce
Kış biter bahar gelir açılsam yüzbinlerce
Açılsam milyonlarca
***
Şimdi İstanbul'da olmak vardı anasını satayım
Püfür püfür bir vapurun yan tarafında
Şu anda İstanbul'da olmak vardı anasını satayım
Yeni cami de mısır atmak kuşlara
***
Köprüde balık ekmek yemek dolmuşa çek dostum demek
Ver elini Kadıköy ver elini Kalamış Moda
Şu anda oralarda olmak vardı ya
***
Şimdi İstanbul'da olmak vardı anasını satayım
Boğazda köhne bir iskelenin yamacında
Tabakta kavun peynir kadehte buz gibi rakı
Dilinde yarı acı yarı tatlı bir şarkı
***
Şimdi İstanbul'da
Şu anda İstanbul'da
Ah İstanbul'da
Sabret gönül bir gün olur
Bu hasret biter
Çekilen acılar canım
Gün olur geçer
-
Öl dedin öldüm, vurdun, vurdun, vurdun bin defa
Kalbime gömdüm seni, beni, aşkı yıllarca
Öl dedin öldüm, vurdun, vurdun, vurdun bin defa
Kalbime gömdüm seni, beni, aşkı yıllarca
***
Sana bir sevda az geldi
Durma, harca beni de
Yüreğin yangınlarda taş
Durma, külle beni de
***
Aaah, acılardan geçtim, şişelerden içtim seni
İçin için yandım mum alevi gibi
Aah, acılardan geçtim, silemedim seni
Deli deli bakardın hep
Çözemedim seni
***
Öl dedin öldüm, vurdun, vurdun, vurdun bin defa
Kalbime gömdüm seni, beni, aşkı yıllarca
Öl dedin öldüm, vurdun, vurdun, vurdun bin defa
Kalbime gömdüm seni, beni, aşkı yıllarca
***
Sana bir sevda az geldi
Durma, harca beni de
Yüreğin yangınlarda taş
Durma, külle beni de
***
Aaah, acılardan geçtim, şişelerden içtim seni
İçin için yandım mum alevi gibi
Acılardan geçtim, silemedim seni
Deli deli bakardın hep
Çözemedim seni
-
Her telden bir ses çıkınca
Hevesi var ama nefesi yok gibi
Uçurumlar tersten bakınca
Çıkışı var ama inişi yok gibi
***
Elleri okşar aklım kalınca
Seveni var ama soranı yok gibi
Onu benden eller alınca
Gidişi var ama dönüşü yok gibi
***
Hayretler içinde kaldım onun da haberi yok
Gerçeklerden usandım inan ki zor geliyor
Hayretler içinde kaldım onun da haberi yok
Gerçeklerden usandım çok
***
Affet arkadaş
Hasbel kader bu aşk
Her geçen gün biraz daha zor gibi
Sen git biraz dolaş
Affet arkadaş
Hasbel kader bu aşk
***
Her geçen gün biraz daha zor gibi
Sen git biraz dolaş
Her telden bir ses çıkınca
Hevesi var ama nefesi yok gibi
***
Uçurumlar tersten bakınca
Çıkışı var ama inişi yok gibi
Elleri okşar aklım kalınca
Seveni var ama soranı yok gibi
***
Onu benden eller alınca
Gidişi var ama dönüşü yok gibi
Hayretler içinde kaldım onun da haberi yok
Gerçeklerden usandım inan ki zor geliyor
Hayretler içinde kaldım onun da haberi yok
Gerçeklerden usandım çok
***
Affet arkadaş
Hasbel kader bu aşk
Her geçen gün biraz daha zor gibi
Sen git biraz dolaş
Affet arkadaş
Hasbel kader bu aşk
Her geçen gün biraz daha zor gibi
Sen git biraz dolaş
***
Affet arkadaş
Hasbel kader bu aşk
Her geçen gün biraz daha zor gibi
Sen git biraz dolaş
***
Affet arkadaş
Hasbel kader bu aşk
Her geçen gün biraz daha zor gibi
Sen git biraz dolaş
***
Affet arkadaş
Hasbel kader bu aşk
Her geçen gün biraz daha zor gibi
Sen git biraz dolaş
***
Affet arkadaş
Hasbel kader bu aşk
Her geçen gün biraz daha zor gibi
Sen git biraz dolaş
Affet arkadaş
Hasbel kader bu aşk
Her geçen gün biraz daha zor gibi
-
Tenha bir yer bulunca
Yanaşırdı yanıma o
Sen ne güzel şeysin derdi baktıkça
Bir an yalnız kalınca hemen beni öperdi o
Aman tanrım sonra derdi kaçınca
Çok tatlısın sen derdi
Titrerdim o dokununca
Uçardım ben bulutlarda
***
Gösterdi ah gösterdi en sonunda gösterdi
Bana gerçek yüzünü
Halimi anlamadı nasıl sevdiyse beni
Dudağım uçukladı
Sonunda bir değişti sözü
Aşkımıza doyunca o
Bıktım artık yeter dedi sorunca
-
Ellerin çok güzel onlara dokunmak
Doyasıya okşamak öpmek istiyorum
Gözlerin çok derin o engin sularda
Islanmak sırılsıklam olmak istiyorum
***
Al bedelleri, sar bedenimi
Sevde nasıl seversen sev
Al hasretini, sar geceleri
Sevde nasıl seversen sev
***
Olurda bir gün geçerse tutkular
Veda eder ayrılırız hesap sormadan
Olurda bir gün geçerse tutkular
Veda eder ayrılırız hesap sormadan
***
Al bedelleri, sar bedenimi
Sevde nasıl seversen sev
Al hasetleri, sal gecelere
Sevde nasıl seversen sev
***
Ellerin çok güzel onlara dokunmak
Doyasıya okşamak öpmek istiyorum
Gözlerin çok derin o engin sularda
Islanmak sırılsıklam olmak istiyorum
***
Al bedelleri, sar bedenimi
Sevde nasıl seversen sev
Al hasetleri, sal gecelere
Sevde nasıl seversen sev
***
Olurda bir gün geçerse tutkular
Veda eder ayrılırız hesap sormadan
Olurda bir gün geçerse tutkular
Veda eder ayrılırız hesap sormadan
***
Al bedelleri, sar bedenimi
Sevde nasıl seversen sev
Al hasretleri, sar geceleri
Sevde nasıl seversen sev
***
Al bedelleri, sar bedenimi
Sevde nasıl seversen sev
Al hasretleri, sar geceleri
Sevde nasıl seversen sev
***
Ellerin çok güzel onlara dokunmak
Doyasıya okşamak öpmek istiyorum
-
Sor kime istersen git sor
Bana senden daha zormu zor
Dön yeter artık geri dön
Gözüm hiç kimseyi görmüyor
***
İnanki bize ayrılık hiç yakışmıyor
Benim sende senin bende yerin dolmuyor
Zaman durdu vakit sanki geçmek bilmiyor
***
Yerin dolmuyor ah sensiz olmuyor
Bu hayat sensiz inan çekilmiyor
Yerin dolmuyor ah sensiz olmuyor
Bu hasret bitmek tükenmek bilmiyor
***
Yerin dolmuyor ah sensiz olmuyor
Bu hayat sensiz inan çekilmiyor
Yerin dolmuyor ah sensiz olmuyor
Bu hasret bitmek tükenmek bilmiyor
***
Sor kime istersen git sor
Bana senden daha zormu zor
Dön yeter artık geri dön
Gözüm hiç kimseyi görmüyor
***
İnanki bize ayrılık hiç yakışmıyor
Benim sende senin bende yerin dolmuyor
Zaman durdu vakit sanki geçmek bilmiyor
***
Yerin dolmuyor ah sensiz olmuyor
Bu hayat sensiz inan çekilmiyor
Yerin dolmuyor ah sensiz olmuyor
Bu hasret bitmek tükenmek bilmiyor
***
Yerin dolmuyor ah sensiz olmuyor
Bu hayat sensiz inan çekilmiyor
Yerin dolmuyor ah sensiz olmuyor
Bu hasret bitmek tükenmek bilmiyor
***
Yerin dolmuyor ah sensiz olmuyor
Bu hayat sensiz inan çekilmiyor
Yerin dolmuyor ah sensiz olmuyor
Bu hasret bitmek tükenmek bilmiyor
***
Yerin dolmuyor ah sensiz olmuyor
Bu hayat sensiz inan çekilmiyor
Yerin dolmuyor ah sensiz olmuyor
-
Atıver, salıver de gitsin tüm dertleri uzaklara
Hiç üstünde durma sakın sen, yersin kafayı sonra
Gülüver, geçiver de gitsin, sen yeter ki bir rahatla
Her işte bir hayır vardır, kokusu da çıkar yakında
Kokusu da çıkar yakında
***
Aman aman, hiç üzülme, dur, bekle, bak keyfine
Bile bile ne gerek var? Boş ver sen, üstüne düşme
Aman aman, hiç takılma, dünya sonu da değil ya
Bitiriver bir çift sözle, oğlum, işine gelirse
***
Atıver, salıver de gitsin tüm dertleri uzaklara
Hiç üstünde durma sakın sen, yersin kafayı sonra
Gülüver, geçiver de gitsin, sen yeter ki bir rahatla
Her işte bir hayır vardır, kokusu da çıkar yakında
Kokusu da çıkar yakında
***
Aman aman, hiç üzülme, dur, bekle, bak keyfine
Bile bile ne gerek var? Boş ver sen, üstüne düşme
Aman aman, hiç takılma, dünya sonu da değil ya
Bitiriver bir çift sözle, oğlum, işine gelirse
***
Aman aman, hiç üzülme, dur, bekle, bak keyfine
Bile bile ne gerek var? Boş ver sen, üstüne düşme
Aman aman, hiç takılma, dünya sonu da değil ya
Bitiriver bir çift sözle, oğlum, işine gelirse