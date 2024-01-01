Emel Müftüoğlu

-
Bugün hangi gün farkında bile değilim
Hep aynı, hep anlamsız bana
Özlemeye değecek hiç kimsem yok ki
Ne fark eder bir gün daha kapım çalmasa?
***
Biraz sonra gün doğacak perdelerimde
Neden tükenir bu zaman, neden biter gece?
Ne fark edecek bu sabah, değişen sanki ne olacak?
Biliyorum, biraz sonra aynı yağmur yağacak
***
Bugün hangi gün farkında bile değilim
Hep aynı yalnız nasıl olsa
Tek bir yaprak kıpırdamıyor yüreğimde
Ne olacak bir gün daha kapım çalmasa?
***
Biraz sonra gün doğacak perdelerimde
Neden tükenir bu zaman, neden biter gece?
Ne fark edecek bu sabah, değişen sanki ne olacak?
Biliyorum, biraz sonra aynı yağmur yağacak
***
Biraz sonra gün doğacak perdelerimde
Neden tükenir bu zaman, neden biter gece?
Ne fark edecek bu sabah, değişen sanki ne olacak?
Biliyorum, biraz sonra aynı yağmur yağacak
-
Ay yeter bu ağlamalar
Zehretme dünyayı kendine bugün yanına kar
Yar dediğin misafir o kadar
Yıksa yıksa beni dil yaresi yıkar
***
Ay yeter bu feryatlar
Şu dünyada figana değer gerçek acılar var
Aşk dediğin abartılı masal
Yıksa yıksa beni dil darbesi yıkar
***
Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar
Gel gör ki dert beni tutar
Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret
Sevmekse en büyük devlet
***
Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar
Gel gör ki dert beni tutar
Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret
Sevmekse en büyük devlet
***
Ay yeter bu ağlamalar
Zehretme dünyayı kendine bugün yanına kar
Yar dediğin misafir o kadar
Yıksa yıksa beni dil yaresi yıkar
***
Ay yeter bu feryatlar
Şu dünyada figana değer gerçek acılar var
Aşk dediğin abartılı masal
Yıksa yıksa beni dil darbesi yıkar
***
Kimi sevda yakalar kimini hayat hırpalar
Gel gör ki dert beni tutar
Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret
Sevmekse en büyük devlet
***
Kimi sevda yakalar kimini hayat hırpalar
Gel gör ki dert beni tutar
Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret
Sevmekse en büyük devlet
***
Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar
Gel gör ki dert beni tutar
Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret
Sevmekse en büyük devlet
***
Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar
Gel gör ki dert beni tutar
Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret
Sevmekse en büyük devlet
***
Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar
Gel gör ki dert beni tutar
Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret
Sevmekse en büyük devlet
-
Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmeye
Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere
Biraz Kül biraz duman alıp sevişelim sevginle
Tayfunlar söndürmesin yansın dünya benimle
***
Gel bir dokun bana yeter cehennemden kurtulayım
Sana sarılıp seninle yok olup
Güneş gibi yeniden doğayım
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmeye
Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere
Biraz kül biraz duman alıp sevişelim sevginle
Tayfunlar söndürmesin yansın dünya benimle
***
Gel bir dokun bana yeter cehennemden kurtulayım
Sana sarılıp seninle yok olup
Güneş gibi yeniden doğayım
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
E hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
-
Ne vakit gelsen aklıma
Bir yıldız düşer içime
Seni görürüm o anda
Yağar yağmur avucuma
***
Gidersen doğmaz güneşim
Sarar gözlerimi acı bir telaş
***
Gitme desem canım
Kalır mısın benimle
Gitme desem canım
Sever misin benimle
***
Gitme gitme gitme ah gitme
Gitme gitme gitme ah gitme
***
Geceler sabahsız
Ömrüm baharsız
Sensiz kalırsam
Ölürüm yalansız
***
Gitme gitme gitme ne olur
Gitme gitme gitme ne olur
***
Kıvrım kıvrım saçların
Islanır ben dokununca
Ne vakit gelsen aklıma
Durdururum zamanı
Gidersen doğmaz güneşim
Sarar gözlerimi acı bir telaş
***
Gitme desem canım
Kalır mısın benimle
Gitme desem canım
Sever misin benimle
***
Gitme gitme gitme ah gitme
Gitme gitme gitme ah gitme
***
Geceler sabahsız
Ömrüm baharsız
Sensiz kalırsam
Ölürüm yalansız
***
Gitme gitme gitme ne olur
Gitme gitme gitme ne olur
-
Güneş bir başka doğuyor neden bu günlerde
Geceler bir başka alevleniyor bu şehirde
Korkuyorum çocuklar gibi savunmasız ama korkuyorum
***
Yağmurlar yağıyor çöllenmiş yüreğime
Bir de kavak yelleri esiyor yalnız gönlümde
Aşık mı oluyorum yeniden
Savunmasız, korkuyorum
Ah bu başıma gelen nedir
Bilmiyorum ama çok korkuyorum
***
Kurtar beni Tanrım
İçim yanıyor ona tutuluyorum
Kurtar beni bilirsin aşık olmak istemiyorum
***
Kurtar beni Tanrım
İçim yanıyor ona tutuluyorum
Kurtar beni bilirsin aşık olmaktan korkuyorum.
***
Güneş bir başka doğuyor neden bu günlerde
Geceler bir başka alevleniyor bu şehirde
Korkuyorum çocuklar gibi savunmasız ama korkuyorum
***
Ah bu başıma gelen nedir
Bilmiyorum ama çok korkuyorum
**
Kurtar beni Tanrım
İçim yanıyor ona tutuluyorum
Kurtar beni bilirsin aşık olmak istemiyorum.
***
Kurtar beni Tanrım
İçim yanıyor ona tutuluyorum
Kurtar beni bilirsin aşık olmaktan korkuyorum.
***
Kurtar beni Tanrım
İçim yanıyor ona tutuluyorum
Kurtar beni bilirsin aşık olmak istemiyorum.
***
Kurtar beni Tanrım
İçim yanıyor ona tutuluyorum
Kurtar beni bilirsin aşık olmaktan korkuyorum.
-
Kalırım bir başıma karanlık çökünce
Yokluğun sarar ateşleriyle
Bir kez daha yakıp kül eder beni
Kavrulup giderim gözlerinde
***
Gün sorar bana seni her seferinde
Söyleyecek sözü, utanır, bulamam
Geri dönmez günler siteminde
Savrulup giderim ellerinde
***
Ne yapsam kurtulamam
Çektiğim acılardan
Suç benim, günah benim
Hüküm giydirmek senin
***
Ne yapsam kurtulamam
Çektiğim acılardan
Suç benim, günah benim
Hüküm giydirmek senin
***
Çal beni yine geceden
Sür beni yine sehere
Ümide bir yol ver
Hüznü unutup gitsin
***
Çal beni yine geceden
Sür beni yine sehere
Ümide bir yol ver
Hüznü unutup gitsin
***
Kalırım bir başıma karanlık çökünce
Yokluğun sarar ateşleriyle
Bir kez daha yakıp kül eder beni
Kavrulup giderim gözlerinde
***
Gün sorar bana seni her seferinde
Söyleyecek sözü, utanır, bulamam
Geri dönmez günler siteminde
Savrulup giderim ellerinde
***
Ne yapsam kurtulamam
Çektiğim acılardan
Suç benim, günah benim
Hüküm giydirmek senin
***
Ne yapsam kurtulamam
Çektiğim acılardan
Suç benim, günah benim
Hüküm giydirmek senin
***
Çal beni yine geceden
Sür beni yine sehere
Ümide bir yol ver
Hüznü unutup gitsin
***
Çal beni yine geceden
Sür beni yine sehere
Ümide bir yol ver
Hüznü unutup gitsin
***
Çal beni yine geceden
Sür beni yine sehere
Ümide bir yol ver
Hüznü unutup gitsin
***
Çal beni yine geceden
Sür beni yine sehere
Ümide bir yol ver
Hüznü unutup gitsin
***
Çal beni yine geceden
Sür beni yine sehere
Ümide bir yol ver
Hüznü unutup gitsin
-
Ne cana var ne de vefa ne bir deva
Ah bu sevda
Ne selam var ne de sefa ne bir cefa
Ah bu sevda
***
Sür izini yarinin gönül hasretten ağ
Nafile her teselli sinem aşkından dağ ah
Sür izini yarinin gönül hasretten ağ
Çaresiz her teselli sinem aşkından dağ ah
***
Sür izini yarinin gönül hasretten ağ
Nafile her teselli sinem aşkından dağ ah
Sür izini yarinin gönül hasretten ağ
Çaresiz her teselli sinem aşkından dağ ah
***
Ne cana var ne de vefa ne bir deva
Ah bu sevda
Ne selam var ne de seda ne bir veda
Ah bu sevda
***
Sür izini yarinin gönül hasretten ağ
Nafile her teselli sinem aşkından dağ ah
Sür izini yarinin gönül hasretten ağ
Çaresiz her teselli sinem aşkından dağ ah
***
Sür izini yarinin gönül hasretten ağ
Nafile her teselli sinem aşkından dağ ah
Sür izini yarinin gönül hasretten ağ
Çaresiz her teselli sinem aşkından dağ ah
-
Ne yârdan geçti
Ne serden geçti
Aşkımı içti kana kana
Ne kaldı bana?
***
Ne kıymet bildi
Ne gönül verdi
Ayrılık biçti en sonunda
Sormadı bana
***
Bu gönül candan yanar
Ah, giden o yâr yok mu ya?
Göz bebeğim, gözümün feridir
İçimdeki kör yara
***
Yüreğimde kapkara
Gönlümün gözleridir
Bu gönül candan yanar
Ah, giden o yâr yok mu ya?
***
Göz bebeğim, gözümün feridir
İçimdeki kör yara
Yüreğimde kapkara
Gönlümün gözleridir
***
Ararım, ararım
Yâr, ardından ağlarım
Ararım, ararım
Hem gider hem ağlarım
***
Ne yârdan geçti
Ne serden geçti
Aşkımı içti kana kana
Ne kaldı bana?
***
Ne kıymet bildi
Ne gönül verdi
Ayrılık biçti en sonunda
Sormadı bana
***
Bu gönül candan yanar
Ah, giden o yâr yok mu ya?
Göz bebeğim, gözümün feridir
İçimdeki kör yara
***
Yüreğimde kapkara
Gönlümün gözleridir
Bu gönül candan yanar
Ah, giden o yâr yok mu ya?
***
Göz bebeğim, gözümün feridir
İçimdeki kör yara
Yüreğimde kapkara
Gönlümün gözleridir
***
Ararım, ararım
Yâr, ardından ağlarım
Ararım, ararım
Hem gider hem ağlarım
-
Bende hiç hali mecal kalmadı
Derdim başıma duman
Gönlüm hüsran
Sevmedin, kendini sevdirmedin
***
Bana aşkını vermedin
Alacağın olsun sensin
Benim olan gülü sonunda eller aldı
Sesim duyulmaz ki beni aşkı keder aldı
***
Benim olan gülü sonunda gözler aldı
Bu perişan halimi yeni hasret sardı
Hey dünya fani dünya
Ne yaptım söyle sana
***
Çektirdin bir ömür bana
Gülmedim aşktan yana
Hey dünya fani dünya
Ne yaptım söyle sana
***
Çektirdin bir ömür bana
Gülmedin güldürmedin
Bende hiç hali mecal kalmadı
Derdim başıma duman
***
Gönlüm hüsran
Sevmedin, kendini sevdirmedin
Bana aşkını vermedin
Alacağın olsun sensin
***
Benim olan gülü sonunda eller aldı
Sesim duyulmaz ki beni aşkı keder aldı
Benim olan gülü sonunda gözler aldı
Bu perişan halimi yeni hasret sardı
***
Hey dünya fani dünya
Ne yaptım söyle sana
Çektirdin bir ömür bana
Gülmedim aşktan yana
***
Hey dünya fani dünya
Ne yaptım söyle sana
Çektirdin bir ömür bana
Gülmedin güldürmedin
***
Hey dünya fani dünya
Ne yaptım söyle sana
Çektirdin bir ömür bana
Gülmedim aşktan yana
***
Hey dünya fani dünya
Ne yaptım söyle sana
Çektirdin bir ömür bana
Gülmedin güldürmedin
***
Hey dünya fani dünya
Ne yaptım söyle sana
Çektirdin bir ömür bana
Gülmedim aşktan yana
***
Hey dünya fani dünya
Ne yaptım söyle sana
Çektirdin bir ömür bana
Gülmedin güldürmedin
-
Zincirimi vurdun sen aşkıma
Hiç mi sevmemiştin Allah aşkına
Zincirimi vurdun sen aşkıma
Hiç mi sevmemiştin Allah aşkına
***
Bu aşk bitmez sandım ama
İşte bitti bu aşkımda
Yalnızım, öksüzüm, yine kaldım bir başıma
Bu aşk bitmez sandım ama
İşte bitti bu aşkımda
Yalnızım, öksüzüm, yine kaldım bir başıma
***
Zincirimi vurdun sen aşkıma
Hiç mi sevmemiştin Allah aşkına
Zincirimi vurdun sen aşkıma
Hiç mi sevmemiştin Allah aşkına
***
Bu aşk bitmez sandım ama
İşte bitti bu aşkımda
Yalnızım, öksüzüm, yine kaldım bir başıma
Bu aşk bitmez sandım ama
İşte bitti bu aşkımda
Yalnızım, öksüzüm, yine kaldım bir başıma
***
Yalnızım yine bir elimde sigaram
Dertliyim yine sen bana dönsende
Yalnızım yine bir elimde sigaram
Dertliyim yine sen bana dönsende
***
Bu aşk bitmez sandım ama
İşte bitti bu aşkımda
Yalnızım, öksüzüm, yine kaldım bir başıma
Bu aşk bitmez sandım ama
İşte bitti bu aşkımda
Yalnızım, öksüzüm, yine kaldım bir başıma
***
Zincirimi vurdun sen aşkıma
Hiç mi sevmemiştin Allah aşkına
Zincirimi vurdun sen aşkıma
Hiç mi sevmemiştin Allah aşkına
Bu aşk bitmez sandım ama
İşte bitti bu aşkımda
Yalnızım, öksüzüm, yine kaldım bir başıma
***
Bu aşk bitmez sandım ama
İşte bitti bu aşkımda
Yalnızım, öksüzüm, yine kaldım bir başıma
***
Yalnızım yine bir elimde sigaram
Dertliyim yine sen bana dönsende
Yalnızım yine bir elimde sigaram
Dertliyim yine sen bana dönsende
***
Yalnızım yine bir elimde sigaram
Dertliyim yine sen bana dönsende
Yalnızım yine bir elimde sigaram
Dertliyim yine sen bana dönsende
-
Benim sende gözüm kalmış, özüm kalmış
Zararı yok
Kim ne anlar hâlimden?
***
Benim sende sözüm kalmış, izim kalmış
Sebebi yok
Kim ne anlar hâlimden?
***
Benimsin, her şeyimsin, içimdeki tek sihirsin
İstesem de vazgeçemem, oh-oh-oh-oh
Kanımsın hep canımsın, sen benim alınyazımsın
İstesem de ben silemem, oh-oh-oh-oh
***
Yanar, yanar yüreğim aşkına
Söndüremem, âşığım ben sana
Yanar, yanar yüreğim aşkına
Söndüremem, âşığım ben sana
***
Yanar, yanar yüreğim aşkına
Söndüremem, âşığım ben sana
Yanar, yanar yüreğim aşkına
Söndüremem, âşığım ben sana
***
Benim sende gözüm kalmış, özüm kalmış
Zararı yok
Kim ne anlar hâlimden?
***
Benim sende sözüm kalmış, izim kalmış
Sebebi yok
Kim ne anlar hâlimden?
***
Benimsin, her şeyimsin, içimdeki tek sihirsin
İstesem de vazgeçemem, oh-oh-oh-oh
Kanımsın hep canımsın, sen benim alınyazımsın
İstesem de ben silemem, oh-oh-oh-oh
***
Yanar, yanar yüreğim aşkına
Söndüremem, âşığım ben sana
Yanar, yanar yüreğim aşkına
Söndüremem, âşığım ben sana
***
Yanar, yanar yüreğim aşkına
Söndüremem, âşığım ben sana
Yanar, yanar yüreğim aşkına
Söndüremem, âşığım ben sana
***
Yanar, yanar yüreğim aşkına
Söndüremem, âşığım ben sana
Yanar, yanar yüreğim aşkına
Söndüremem, âşığım ben sana
***
Yanar, yanar yüreğim aşkına
Söndüremem, âşığım ben sana
Yanar, yanar yüreğim...
-
Yeter Allahım yeter
İstemiyorum ben böyle aşkı
Neden Allahım neden
Hep bana dertler dertli yüzler
***
Yaşandı yaşananlar bitsin geçmişte kalanlar
Allahım artık yeter
Bitsin artık karanlıklar
Bitsin hüzünlü akşamlar
Allahım artık yeter
***
Yeter Allahım yeter
İstemiyorum ben böyle aşkı
Neden Allahım neden
Hep bana dertler dertli yüzler
***
Yaşandı yaşananlar bitsin geçmişte kalanlar
Allahım artık yeter
Bitsin artık karanlıklar
Bitsin hüzünlü akşamlar
Allahım artık yeter
***
Bana geriverin yıllarımı yetti anam of of
Dönülmez akşamın ufkundayım
Buraya kadarmuış of of
***
Bana geriverin yıllarımı yetti anam of of
Dönülmez akşamın ufkundayım
Buraya kadarmuış of of
***
Yeter Allahım yeter
İstemiyorum ben böyle aşkı
Neden Allahım neden
Hep bana dertler dertli yüzler
***
Yaşandı yaşananlar bitsin geçmişte kalanlar
Allahım artık yeter
Bitsin artık karanlıklar
Bitsin hüzünlü akşamlar
Allahım artık yeter
***
Bana geriverin yıllarımı yetti anam of of
Dönülmez akşamın ufkundayım
Buraya kadarmuış of of
***
Bana geriverin yıllarımı yetti anam of of
Dönülmez akşamın ufkundayım
Buraya kadarmuış of of
***
Bana geriverin yıllarımı yetti anam of of
Dönülmez akşamın ufkundayım
Buraya kadarmuış of of
***
Bana geriverin yıllarımı yetti anam of of
Dönülmez akşamın ufkundayım
Buraya kadarmuış of of
***
Bana geriverin yıllarımı yetti anam of of
Dönülmez akşamın ufkundayım
Buraya kadarmuış of of
***
Bana geriverin yıllarımı yetti anam of of
Dönülmez akşamın ufkundayım
Buraya kadarmış of of