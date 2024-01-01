Emel Müftüoğlu

Benim sende gözüm kalmış, özüm kalmış
Zararı yok
Kim ne anlar hâlimden?
***
Benim sende sözüm kalmış, izim kalmış
Sebebi yok
Kim ne anlar hâlimden?
***
Benimsin, her şeyimsin, içimdeki tek sihirsin
İstesem de vazgeçemem, oh-oh-oh-oh
Kanımsın hep canımsın, sen benim alınyazımsın
İstesem de ben silemem, oh-oh-oh-oh
***
Yanar, yanar yüreğim aşkına
Söndüremem, âşığım ben sana
Yanar, yanar yüreğim aşkına
Söndüremem, âşığım ben sana
***
Yanar, yanar yüreğim aşkına
Söndüremem, âşığım ben sana
Yanar, yanar yüreğim aşkına
Söndüremem, âşığım ben sana
***
Benim sende gözüm kalmış, özüm kalmış
Zararı yok
Kim ne anlar hâlimden?
***
Benim sende sözüm kalmış, izim kalmış
Sebebi yok
Kim ne anlar hâlimden?
***
Benimsin, her şeyimsin, içimdeki tek sihirsin
İstesem de vazgeçemem, oh-oh-oh-oh
Kanımsın hep canımsın, sen benim alınyazımsın
İstesem de ben silemem, oh-oh-oh-oh
***
Yanar, yanar yüreğim aşkına
Söndüremem, âşığım ben sana
Yanar, yanar yüreğim aşkına
Söndüremem, âşığım ben sana
***
Yanar, yanar yüreğim aşkına
Söndüremem, âşığım ben sana
Yanar, yanar yüreğim aşkına
Söndüremem, âşığım ben sana
***
Yanar, yanar yüreğim aşkına
Söndüremem, âşığım ben sana
Yanar, yanar yüreğim aşkına
Söndüremem, âşığım ben sana
***
Yanar, yanar yüreğim aşkına
Söndüremem, âşığım ben sana
Yanar, yanar yüreğim...