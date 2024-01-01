×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Taktik

Taktik Şarkı Sözleri

Emel Müftüoğlu Taktik şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Müftüoğlu Taktik şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Taktik sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Müftüoğlu

Emel Müftüoğlu

Taktik

  • Yanar Yanar

  • Unut Beni

  • Bay Yanlış

  • Mutlu Musun Güzelim

  • Sensiz Kaldım

  • Taktik

  • Yolcu

  • Korkma Kalbim (Düet Serdar Ortaç)

  • Korkma Kalbim (Klip Version) (Düet Serdar Ortaç)

  • Kalbim (Slow Version)

  • Kalbim (Duby Mix)

  • Aşk Marka Silahım

  • Sensiz Meyve Soyar Mıyım?

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı