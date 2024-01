Emel Müftüoğlu

Yüzümde güller açar Gözün gözüme değince Yüreğim kuş olur, uçar Bana gelince, ah *** Sokağım aydınlanır Köşeden görününce Gördüğüm düş bulanır Yâr bana darılınca ** Kaşı kalem, gözü hurma Yanıma gel, hadi durma Sağdan, soldan Kestirme yoldan bize gel (ah, aah) *** Konudan komşudan Annemden gizli Sessiz sedasız Her gece gel, gece gece gel *** Doğudan, batıdan Yandaki kapıdan Olmadı çatıdan Her gece gel, gece gece gel *** Yüzümde güller açar Gözün gözüme değince Yüreğim kuş olur, uçar Bana gelince, ah *** Sokağım aydınlanır Köşeden görününce Gördüğüm düş bulanır Yâr bana darılınca *** Kaşı kalem, gözü hurma Yanıma gel, hadi durma Sağdan, soldan Kestirme yoldan bize gel (ah, aah) *** Konudan komşudan Annemden gizli Sessiz sedasız Her gece gel, gece gece gel *** Doğudan, batıdan Yandaki kapıdan Olmadı çatıdan Her gece gel, gece gece gel *** Konudan komşudan Annemden gizli Sessiz sedasız Her gece gel, gece gece gel *** Doğudan, batıdan Yandaki kapıdan Olmadı çatıdan Her gece gel, gece gece gel *** Konudan komşudan Annemden gizli Sessiz sedasız Her gece gel, gece gece gel Doğudan, batıdan Yandaki kapıdan