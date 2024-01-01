Emel Müftüoğlu

-
Aman aman aman ne canlar yandı kucaklarında
Yalancı bahçeler dikenli dudaklarında
Gözlerin bir deli macera, vefasız
Vuruldum kirpiğin sandığım bıçaklarınla
***
Gözlerin bir deli macera, vefasız
Vuruldum kirpiğin sandığım bıçaklarınla
***
Ağlasam da inlesem de
Avcı sensin ben ceylan
Kal desen de git desen de
Başım üste, Yaradan′ına kurban
***
Ağlasam da inlesem de
Avcı sensin ben ceylan
Kal desen de git desen de
Başım üste, Yaradan'ına kurban
***
Aman aman aman ömürler tükendi sokaklarında
Eridi dağ gibi yürekler sıcaklarında
Bu harap hayallerin vebali boynuna
Ne sende huzur var ne senin uzaklarında
***
Bu harap hayallerin vebali boynuna
Ne sende huzur var ne senin uzaklarında
***
Ağlasam da inlesem de
Avcı sensin ben ceylan
Kal desen de git desen de
Başım üste, Yaradan′ına kurban
***
Ağlasam da inlesem de
Avcı sensin ben ceylan
Kal desen de git desen de
Başım üste, Yaradan'ına kurban
***
Ağlasam da inlesem de
Avcı sensin ben ceylan
Kal desen de git desen de
Başım üste, Yaradan'ına kurban
***
Ağlasam da inlesem de
Avcı sensin ben ceylan
Kal desen de git desen de
Başım üste, Yaradan′ına kurban
***
Ağlasam da inlesem de
Avcı sensin ben ceylan
Kal desen de git desen de
Başım üste, Yaradan′ına kurban
***
Ağlasam da inlesem de
Avcı sensin ben ceylan
Kal desen de git desen de
-
Sevdim de sanki iyi mi oldu beklemeye kaldım
Bir evin bir tek kızıydım ben sahipsiz sandın
Eğer abim duyarsa bak görürsün gününü
Şükret ki babam görmedi gül gibi sararıp söndüğümü
***
Bu dert beni iflah etmez
Süründürür öldürmez
Bu aşk burada bitmez vay vay
***
Bu dert beni iflah etmez
Süründürür öldürmez
Bu aşk burada bitmez vay vay
***
Düşünür, taşınır, bulamam ne olacağım
Ya geri dönersin, ya da ben yanacağım
***
Yoluna halı sersem, üstüne para versem
Kulunum, kölenim dersem
Yine de olmaz mı yar
***
Hacıya, hocaya gitsem, okutup, üfletsem
Altına araba çeksem
Bir ümit doğmaz mı yar
***
Sevdim de sanki iyi mi oldu beklemeye kaldım
Bir evin bir tek kızıydım ben sahipsiz sandın
Eğer abim duyarsa bak görürsün gününü
Şükret ki babam görmedi gül gibi sararıp söndüğümü
***
Bu dert beni iflah etmez
Süründürür öldürmez
Bu aşk burada bitmez vay vay
***
Bu dert beni iflah etmez
Süründürür öldürmez
Bu aşk burada bitmez vay vay
***
Düşünür, taşınır, bulamam ne olacağım
Ya geri dönersin, ya da ben yanacağım
***
Yoluna halı sersem, üstüne para versem
Kulunum, kölenim dersem
Yine de olmaz mı yar
***
Hacıya, hocaya gitsem, okutup, üfletsem
Altına araba çeksem
Bir ümit doğmaz mı yar
***
Yoluna halı sersem, üstüne para versem
Kulunum, kölenim dersem
Yine de olmaz mı yar
***
Hacıya, hocaya gitsem, okutup, üfletsem
Altına araba çeksem
Bir ümit doğmaz mı yar
***
Yoluna halı sersem, üstüne para versem
Kulunum, kölenim dersem
Yine de olmaz mı yar
***
Hacıya, hocaya gitsem, okutup, üfletsem
Altına araba çeksem
Bir ümit doğmaz mı yar
-
Hüküm giymiş hayaller
Görünmez uzaklarla
Günah bunun neresinde
Sarıldık tuzaklarla
***
Yine de aşk boyun eğmez
Yine de aşk boyun eğmez
Yine de aşk boyun eğmez
Yasaklarla
***
A ciğerim söyle neyleyelim
Sevmeyelim de taşa mı dönelim?
Bu yüreği kimlere gösterelelim
Kim bilir kim bir aşk ile yanar
***
A ciğerim söyle neyleyelim
Sevmeyelim de taşa mı dönelim?
Bu yüreği kimlere gösterelelim
Kim bilir kim yalan, yalan yalan
***
Sen arada sırada uğra bana
Hovardayım diye kıyma bana
Fikri firardayım uyma bana
Oyuna gelme aman, aman, aman
***
Sen arada sırada uğra bana
Hovardayım diye kıyma bana
Fikri firardayım uyma bana
Oyuna gelme aman, aman, aman
Aman aman
***
Hüküm giymiş hayaller
Görünmez uzaklarla
Günah bunun neresinde
Sarıldık tuzaklarla
***
Yine de aşk boyun eğmez
Yine de aşk boyun eğmez
Yine de aşk boyun eğmez
Yasaklarla
***
A ciğerim söyle neyleyelim
Sevmeyelim de taşa mı dönelim?
Bu yüreği kimlere gösterelim
Kim bilir kimdir aşk ile yanan
***
A ciğerim söyle neyleyelim
Sevmeyelim de taşa mı dönelim
Bu yüreği kimlere gösterelim
Kim bilir kim yalan, yalan, yalan
***
Sen arada sırada uğra bana
Hovardayım diye kıyma bana
Fikri firardayım uyma bana
Oyuna gelme aman, aman, aman
***
Sen arada sırada uğra bana
Hovardayım diye kıyma bana
Fikri firardayım uyma bana
Oyuna gelme aman, aman, aman
-
Evirip çevirip ne dolaplar
Sağır sanıyorsun bütün kulaklar
Komşuda pişer, bize de düşer diye diye
Karıştırdın ne haltlar
***
Eli işte, kaşı gözü oynaşta
Hem kumarda kazanır, hem aşkta
Hababam de babam adam bu yaşta
Dibine vurdu muhabbetin
***
Bu kadar da olmaz, ah yerde durmaz
Bu işin hesabı mahşere kalmaz
Kıyısı köşesine, değmeyin neşesine
Ay ay bakınız gönlümün paşasına
***
Arabadan iner dolmuşa biner
Gider gelirsin üç beş sefer
Dolusuna boşuna, gülme gelir başına
Ah oh dersin, pek de gider hoşuna (hoşuna)
***
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
***
Evirip çevirip ne dolaplar
Sağır sanıyorsun bütün kulaklar
Komşuda pişer, bize de düşer diye diye
Karıştırdın ne haltlar
***
Eli işte, kaşı gözü oynaşta
Hem kumarda kazanır, hem aşkta
Hababam de babam adam bu yaşta
Dibine vurdu muhabbetin
***
Bu kadar da olmaz, ah yerde durmaz
Bu işin hesabı mahşere kalmaz
Kıyısı köşesine, değmeyin neşesine
Ay ay bakınız gönlümün paşasına
***
Arabadan iner dolmuşa biner
Gider gelirsin üç beş sefer
Dolusuna boşuna, gülme gelir başına
Ah oh dersin, pek de gider hoşuna (hoşuna)
***
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
***
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
***
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
-
Bir gül bıraktım günbatımı suya
Gül sereserpe uzandı kuytuya
Yüreğim güvercin vakit alaca kara
Rastgele dedi gönül hatıralara
***
Feryat feryat geçiyor içimden yıllar
İki gözüm iki kara bulutlarda
Tenhalarda demleniyor dilsiz
Kırık dokuk sevdalar sırlar
***
Denizim içimde rüzgarımın gülü yok
Bir ben seferde başka yolcu yok
***
Feryat feryat geçiyor içimden yıllar
İki gözüm iki kara bulutlarda
Tenhalarda demleniyor dilsiz
Kırık dokuk sevdalar sırlar
***
Yansıdı cama kırmızı bir hüzün
Bir güvertede okuldan dönüşün
Yüreğim güvercin vakit alaca kara
Rastgele dedi gönül hatıralara
***
Feryat feryat geçiyor içimden yıllar
İki gözüm iki kara bulutlarda
Tenhalarda demleniyor dilsiz
Kırık dokuk sevdalar sırlar
***
Feryat feryat geçiyor içimden yıllar
İki gözüm iki kara bulutlarda
Tenhalarda demleniyor dilsiz
Kırık dokuk sevdalar sırlar
***
Feryat feryat geçiyor içimden yıllar
İki gözüm iki kara bulutlarda
Tenhalarda demleniyor dilsiz
-
Bahtımın kara yazısı, hiç haberin var mı, ah?
Ben sana küstüm, alındım, ben sana darıldım
Çektiklerimin darısı senin başına, ah
Bir elime geçirirsem çıranı yakarım
***
Hele bir içim soğusun
Kirpiğimde yaş kurusun
Fırtınam, selim durulsun, ah
***
Efkârım yanıma kâr
Bugünün yarını var
Unutma, yâr
***
Hatıran bana emanet kara kutuda, ah
Çocukluğunu koydum içine, saflığını
Bağırıp çağırışlarını, kaçışlarını, ah
Sevip sevip de sonra aldatışlarını
***
Hele bir içim soğusun
Kirpiğimde yaş kurusun
Fırtınam, selim durulsun, ah
***
Efkârım yanıma kâr
Bugünün yarını var
Unutma, yâr
***
Yüreğini ferah tut, ne evin kalır ne intikam, ah
Ne varsa dilimde yaralıyım, bedduam bundan
Gülüşlerine, öpüşlerine tavım, güç sende, ah
Hasretinden gidiyor canımdan can
***
Hele bir içim soğusun
Kirpiğimde yaş kurusun
Fırtınam, selim durulsun, ah
***
Efkârım yanıma kâr
Bugünün yarını var
Unutma, yâr
-
Yüzümde güller açar
Gözün gözüme değince
Yüreğim kuş olur, uçar
Bana gelince, ah
***
Sokağım aydınlanır
Köşeden görününce
Gördüğüm düş bulanır
Yâr bana darılınca
**
Kaşı kalem, gözü hurma
Yanıma gel, hadi durma
Sağdan, soldan
Kestirme yoldan bize gel (ah, aah)
***
Konudan komşudan
Annemden gizli
Sessiz sedasız
Her gece gel, gece gece gel
***
Doğudan, batıdan
Yandaki kapıdan
Olmadı çatıdan
Her gece gel, gece gece gel
***
Yüzümde güller açar
Gözün gözüme değince
Yüreğim kuş olur, uçar
Bana gelince, ah
***
Sokağım aydınlanır
Köşeden görününce
Gördüğüm düş bulanır
Yâr bana darılınca
***
Kaşı kalem, gözü hurma
Yanıma gel, hadi durma
Sağdan, soldan
Kestirme yoldan bize gel (ah, aah)
***
Konudan komşudan
Annemden gizli
Sessiz sedasız
Her gece gel, gece gece gel
***
Doğudan, batıdan
Yandaki kapıdan
Olmadı çatıdan
Her gece gel, gece gece gel
***
Konudan komşudan
Annemden gizli
Sessiz sedasız
Her gece gel, gece gece gel
***
Doğudan, batıdan
Yandaki kapıdan
Olmadı çatıdan
Her gece gel, gece gece gel
***
Konudan komşudan
Annemden gizli
Sessiz sedasız
Her gece gel, gece gece gel
Doğudan, batıdan
Yandaki kapıdan
-
Ne sen memnun kaldın benden
Ne de ben
Mâlum idare ettik durumu mecruben
***
Ne sen memnun kaldın benden
Ne de ben
Mâlum idare ettik durumu mecruben
***
Lâf, kuru sıkı lâf
Kitabı yok ki bu meredin
Hadi aşkı öğrendik de
Gerisini nasıl halledelim
Sen olacağına bak
Hele bir yeterince acı çekelim
Ah inan zorum senle değil
Kendimle şekerim
Sakatlık bende
***
Sıkıldım be düşün düşün
Bitmiyor bu hesaplaşmalar
Beni ya meyhaneler paklar
Ya da yeni aşklar
***
Aman düşün düşün
Bitmiyor bu hesaplaşmalar
Beni ya meyhaneler paklar
Ya da yeni aşklar
***
Sıkıldım be düşün düşün
Bitmiyor bu hesaplaşmalar
Beni ya meyhaneler paklar
Ya da yeni aşklar
***
Aman düşün düşün
Bitmiyor bu hesaplaşmalar
Beni ya meyhaneler paklar
Ya da yeni aşklar
***
Sen bıktın, ben bıkmadım
İktidar savaşlarından
Üstelik hep pişmanım
Bu ′ben' telaşlarından
***
Sen bıktın, ben bıkmadım
İktidar savaşlarından
Üstelik hep pişmanım
Bu ′ben' telaşlarından
***
Lâf, kuru sıkı lâf
Kitabı yok ki bu meredin
Hadi aşkı öğrendik de
Gerisini nasıl halledelim
Sen olacağına bak
Hele bir yeterince acı çekelim
Ah inan zorum senle değil
Kendimle şekerim
Sakatlık bende
***
Sıkıldım be düşün düşün
Bitmiyor bu hesaplaşmalar
Beni ya meyhaneler paklar
Ya da yeni aşklar
***
Aman düşün düşün
Bitmiyor bu hesaplaşmalar
Beni ya meyhaneler paklar
Ya da yeni aşklar
***
Sıkıldım be düşün düşün
Bitmiyor bu hesaplaşmalar
Beni ya meyhaneler paklar
Ya da yeni aşklar
***
Aman düşün düşün
Bitmiyor bu hesaplaşmalar
Beni ya meyhaneler paklar
Ya da yeni aşklar
-
Ne uzun geceler yaşadık yine olmadı yar
Dokunuşun bile acı veriyordu soğuk tenime
Hiç işim değil aşkı ben ögretemem ki sana
Sakın ağlama, sızlama hiç tadı kalmadı yar
***
Yine yollar göründü
Gönül ayrılık yıkar mı bizi yıkmaz
***
Ah beni ne bekler
Sonum olur sana kalsam eğer
Hani ne varki senle yaşanan
Olsun yine de denemeye değer
***
Ne hazin ne beter yeniden yeniden başa dön
Bilen olsa da söylese aşkımız hep boşa yar
Delirip yemin üstüne yemin ettiki zor
Sakın ağlama sızlama hiç tadı kalmadı yar
***
Yine yollar göründü
Gönül ayrılık yıkar mı bizi yıkmaz
***
Ah beni ne bekler
Sonum olur sana kalsam eğer
Hani ne varki senle yaşanan
Olsun yine de denemeye değer
***
Ah beni ne bekler
Sonum olur sana kalsam eğer
Hani ne varki senle yaşanan
Olsun yine de denemeye değer
***
Yine yollar göründü
Gönül ayrılık yıkar mı bizi yıkmaz
Ah beni ne bekler
Sonum olur sana kalsam eğer
Hani ne varki senle yaşanan
Olsun yine de denemeye değer
***
Ah beni ne bekler
Sonum olur sana kalsam eğer
Hani ne varki senle yaşanan
Olsun yine de denemeye değer
***
Ah beni ne bekler
Sonum olur sana kalsam eğer
Hani ne varki senle yaşanan
Olsun yine de denemeye değer
***
Ah beni ne bekler
Sonum olur sana kalsam eğer
Hani ne varki senle yaşanan
Olsun yine de denemeye değer
-
Hiç peşime düşen olmadı ki
Uğruna yanacak aşk kalmadı ki
Gönül işinde hep şanssızım
Oyuna geldim, yine yalnızım
Unuttum artık sesini aşkın
Sebebi belli bu telaşın
Yine kimlerin ahı tuttu?
Yine kimin gözü kaldı bende?
Anlatırım aşkı bana sorsan
İyisi, güzeli hep el âlemde
Vah benim naza gelen gönlüm
Ağla dur, ama kime?
Vah benim naza gelen gönlüm
Ağla dur, ama kime?
Hiç peşime düşen olmadı ki
Uğruna yanacak aşk kalmadı ki
Gönül işinde hep şanssızım
Oyuna geldim, yine yalnızım
Unuttum artık sesini aşkın
Sebebi belli bu telaşın
Yine kimlerin ahı tuttu?
Yine kimin gözü kaldı bende?
Anlatırım aşkı bana sorsan
İyisi, güzeli hep el âlemde
***
Vah benim naza gelen gönlüm
Ağla dur, ama kime?
Vah benim naza gelen gönlüm
Ağla dur, ama kime?
***
Yine kimlerin ahı tuttu?
Yine kimin gözü kaldı bende?
Anlatırım aşkı bana sorsan
İyisi, güzeli hep el âlemde
***
Vah benim naza gelen gönlüm
Ağla dur, ama kime?
Vah benim naza gelen gönlüm
Ağla dur, ama kime?
***
Yine kimlerin âhı tuttu?
Yine kimin gözü kaldı bende?