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7/24 Dinle Ruhun Duymaz

Ruhun Duymaz Şarkı Sözleri

Emel Müftüoğlu Ruhun Duymaz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Müftüoğlu Ruhun Duymaz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ruhun Duymaz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Müftüoğlu

Emel Müftüoğlu

Ruhun Duymaz

  • Yaradana Kurban

  • Bir Ümit Doğmaz Mı?

  • Hovarda (remix)

  • Ruhun Duymaz

  • Rastgele

  • Kara Kutu

  • Her Gece

  • Sakatlık Bende

  • Denemeye Değer

  • Yine Kimlerin Ahı Tuttu

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