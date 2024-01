Emel Müftüoğlu

Unutulmuyor deme sakın, unutanlar var Gönlüme gül verme sakın, koparanlar var Gönlüme dert, dert oluyor Gönül bunu farketmiyor Sen bilmezsin can yakıyor Herkes bunu hep yapıyor Gönlüme dert, dert oluyor Gönül bunu farketmiyor Sen bilmezsin can yakıyor Herkes bunu hep yapıyor E ben ne edeyim tutuşmayan geceyi Sönmeyen sabahı Ben istemem ki mükemmmeli Severim dibine kadar belayı E ben ne edeyim tutuşmayan geceyi Sönmeyen sabahı Ben istemem ki mükemmmeli Severim dibine kadar belayı Gel günaha girelim, yanalım gitsin İnceldiği yerden kopsun Yarim sorgusuz, sualsiz asma Bu infazda sen de yoksun Gel günaha girelim, yanalım gitsin İnceldiği yerden kopsun Yarim sorgusuz, sualsiz asma Bu infazda sen de yoksun Unutulmuyor deme sakın, unutanlar var Gönlüme gül verme sakın, koparanlar var Gönlüme dert, dert oluyor Gönül bunu farketmiyor Sen bilmezsin can yakıyor Herkes bunu hep yapıyor Gönlüme dert, dert oluyor Gönül bunu farketmiyor Sen bilmezsin can yakıyor Herkes bunu hep yapıyor E ben ne edeyim tutuşmayan geceyi Sönmeyen sabahı Ben istemem ki mükemmmeli Severim dibine kadar belayı E ben ne edeyim tutuşmayan geceyi Sönmeyen sabahı Ben istemem ki mükemmmeli Severim dibine kadar belayı Gel günaha girelim, yanalım gitsin İnceldiği yerden kopsun Yarim sorgusuz, sualsiz asma Bu infazda sen de yoksun Gel günaha girelim, yanalım gitsin İnceldiği yerden kopsun Yarim sorgusuz, sualsiz asma Bu infazda sen de yoksun Gel günaha girelim, yanalım gitsin İnceldiği yerden kopsun Yarim sorgusuz, sualsiz asma Bu infazda sen de yoksun

Ben seni görünce herkesi yok saymadım mı Aşk için verdiğim her sözden caymadım mı *** Zaman resim gibi durur mu Fırsat bu kaçtı olur mu Hadi ama bu deli sabrımı zorlama İçim ateş gibi yanarken Günleri başa sararken E hadi ama bu deli sabrımı zorlama *** Of be çok acemi acemisin aşkım Tepeme karanlık gece misin aşkım *** Ben seni sus diye mi sevdim Tadını kaçırdın gerdin beni aşkım

Bu zamansız gidişin Umurumda mı sanki Neler neler yaşadım Silemez miyim seni *** Gerçek aşkı bul ama Hüzünlerinle yaşa Ağlarım mı sanmıştın Ne fark ederki bana *** Gidene dur diyemem Giden gider zaten Sevene sevme demem Seven sever zaten *** Gidene dur diyemem Giden gider zaten Sevene sevme demem Seven sever zaten *** Bu zamansız gidişin Umurumda mı sanki Neler neler yaşadım Silemez miyim seni *** Gerçek aşkı bul ama Hüzünlerinle yaşa Ağlarım mı sanmıştın Ne fark ederki bana *** Gidene dur diyemem Giden gider zaten Sevene sevme demem Seven sever zaten *** Gidene dur diyemem Giden gider zaten Sevene sevme demem Seven sever zaten *** Gidene dur diyemem Giden gider zaten Sevene sevme demem Seven sever zaten *** Gidene dur diyemem Giden gider zaten Sevene sevme demem Seven sever zaten *** Gidene dur diyemem Giden gider zaten Sevene sevme demem Seven sever zaten *** Gidene dur diyemem Giden gider zaten Sevene sevme demem Seven sever zaten