Emel Müftüoğlu

-
Ne kadar çok acı çektim
Ne çok başladım yeniden
Çok da mutlu oldum, çok da sevindim
Geçtim hayatın çemberinden
***
Akıllı laflar öğrendim
Saçmaladım eğlendim
Kanıksadım az çok, sermayeden yedim
Ama kaybetmedi aşk değerinden
***
Ay-ay-ay, yaz geldi
Sokağa çıkmak lazım
Bi'kaç kural daha yıkmak
Bi'kaç yasak delmek lazım
***
Ay-ay-ay-ay-ay, yaz geldi
Sokağa çıkmak lazım
Bi'kaç kural daha yıkmak
Bi'kaç yasak delmek lazım
***
Bu akşam meyhanelere gideceğim
Vuracağım şişelerin dibine
Kendi şerefime içeceğim (içeceğim)
Ne istersem yapacağım, kime ne
***
Bu akşam meyhanelere gideceğim
Vuracağım şişelerin dibine
Kendi şerefime içeceğim (içeceğim)
Ne istersem yapacağım, kime ne
***
Ay-ay-ay, yaz geldi
Sokağa çıkmak lazım
Bi'kaç kural daha yıkmak
Bi'kaç yasak delmek lazım
***
Akıllı laflar öğrendim
Saçmaladım eğlendim
Kanıksadım az çok, sermayeden yedim
Ama kaybetmedi aşk değerinden
***
Ay-ay-ay, yaz geldi
Sokağa çıkmak lazım
Bi'kaç kural daha yıkmak
Bi'kaç yasak delmek lazım
***
Ay-ay-ay-ay-ay, yaz geldi
Sokağa çıkmak lazım
Bi'kaç kural daha yıkmak
Bi'kaç yasak delmek lazım
***
Bu akşam meyhanelere gideceğim
Vuracağım şişelerin dibine
Kendi şerefime içeceğim (içeceğim)
Ne istersem yapacağım, kime ne
***
Bu akşam meyhanelere gideceğim
Vuracağım şişelerin dibine
Kendi şerefime içeceğim (içeceğim)
Ne istersem yapacağım, kime ne
Bu akşam meyhanelere gideceğim
Vuracağım şişelerin dibine
Kendi şerefime içeceğim (içeceğim)
Ne istersem yapacağım, kime ne
Ay-ay-ay, yaz geldi
-
Kimseyi sevemedim daha
Yeni bir aşk göremedim
Acımızı, yasımızı
Paylaşmayı bilemedim
***
Hâlbuki tanırsın herkesten daha iyi
Bilirsin her şeye kızar ve çabuk ağlarım
Boş ver sevgilim boş ver çal şarkımızı
Belki bir sabah elinden aşk yudumlarım
***
Sevmek de ayrılık da ihtimal idi
Unutma bu yürekte ihtilal var
Gidiyorsun ah içimde bir yarısı
Niye bendim o, neden be kahrolası?
***
Aramızdaki akan sular henüz durulmuşken
Henüz ayrılıktan kurtulup aşka tutunmuşken
Daha 18 yaşında kalbimden vurulmuşken
Seni bir kalemde atıp içimden silmek imkansız
Sabret gönül sabret seni unutmak imkansız
***
Kimseyi sevemedim daha
Yeni bir aşk göremedim
Acımızı, yasımızı
Paylaşmayı bilemedim
***
Hâlbuki tanırsın herkesten daha iyi
Bilirsin her şeye kızar ve çabuk ağlarım
Boş ver sevgilim boş ver çal şarkımızı
Belki bir sabah elinden aşk yudumlarım
***
Sevmek de ayrılık da ihtimal idi
Unutma bu yürekte ihtilal var
Gidiyorsun ah içimde bir yarısı
Niye bendim o, neden be kahrolası?
***
Aramızdaki akan sular henüz durulmuşken
Henüz ayrılıktan kurtulup aşka tutunmuşken
Daha 18 yaşında kalbimden vurulmuşken
Seni bir kalemde atıp içimden silmek imkansız
Sabret gönül sabret seni unutmak imkansız
***
Sevmek de ayrılık da ihtimal
Unutma, bu yürekte ihtilal var
Gidiyorsun bak içimde bir yarısı
Niye bendim o?
***
Yere göğe sor beni, dağa taşa sor
Bu kalp seni şimdi unutmazsa asırlara doy
Neden be kahrolası?
Yere göğe sor beni (neden be kahrolası?), dağa taşa sor (neden?)
Bu kalp seni şimdi unutmazsa asırlara doy
***
Aramızdaki akan sular henüz durulmuşken
Henüz ayrılıktan kurtulup aşka tutunmuşken
Daha 18 yaşında kalbimden vurulmuşken
Seni bir kalemde atıp içimden silmek imkansız
Sabret gönül sabret seni unutmak imkansız
-
Elimle açtım kalbi
Elimle çizdim aşk
Bu yaz bütün aşklar erdi
Senin gene kalbin taş
***
Elimle açtım kalbi
Elimle çizdim aşk
Bu yaz bütün aşklar erdi
Senin gene kalbin taş
***
Aşkım niye kıskandın?
Hayat acımı bölüşmekten, denemekten suçlandın
Bebeğim niye kızdın çok?
Senin o çile yanaklarına yakışan yok tarif çok
***
Yaradan seni benim elime günah işleme diye verdi
İçi dışı gibi açık olana hak edenlere söz verdi
Uçurun beni göklerde
***
Elimle açtım kalbi
Elimle çizdim aşk
Bu yaz bütün aşklar erdi
Senin gene kalbin taş
***
Elimle açtım kalbi
Elimle çizdim aşk
Bu yaz bütün aşklar erdi
Senin gene gönlün taş
***
Aşkım niye kıskandın?
Hayat acımı bölüşmekten, denemekten suçlandın
Bebeğim niye kızdın çok?
Senin o çile yanaklarına yakışan yok tarif çok
***
Yaradan seni benim elime günah işleme diye verdi
İçi dışı gibi açık olana hak edenlere söz verdi
Uçurun beni göklerde
***
Elimle açtım kalbi
Elimle çizdim aşk
Bu yaz bütün aşklar erdi
Senin gene kalbin taş
***
Elimle açtım kalbi
Elimle çizdim aşk
Bu yaz bütün aşklar erdi
Senin gene kalbin taş
***
Elimle açtım kalbi
Elimle çizdim aşk
Bu yaz bütün aşklar erdi
Senin gene kalbin taş
***
Elimle açtım kalbi
Elimle çizdim aşk
Bu yaz bütün aşklar erdi
Senin gene gönlün taş
***
Elimle açtım kalbi
Elimle çizdim aşk
Bu yaz bütün aşklar erdi
Senin gene kalbin taş
***
Elimle açtım kalbi
Elimle çizdim aşk
Bu yaz bütün aşklar erdi
Senin gene gönlün taş
-
Sana bir hayat izi var
Bir ara kapa gözünü, ruhu dinlensin
Arada yürek izi var
Bir ara yıka yüzünü, aşkla dinlensin
***
İçimi zehir ediyorsun
Gününü gönül ediyorsun
Seni de yakar o diyorlar
Beni de rezil ediyorsun
***
Varlığın içime dert olur ama yine bulunsun, bulunsun
Sen benim günüme en deli dolu gelen umutsun, umutsun
Başka yer arama git deme gidesi yok hayattan, hayattan
Senden ayrılalı kaç gece çıkamadı yataktan, yataktan
***
Sana bir hayat izi var
Bir ara kapa gözünü, ruhu dinlensin
Arada yürek izi var
Bir ara yıka yüzünü, aşkla dinlensin
***
İçimi zehir ediyorsun
Gününü gönül ediyorsun
Seni de yakar o diyorlar
Beni de rezil ediyorsun
***
Varlığın içime dert olur ama yine bulunsun, bulunsun
Sen benim günüme en deli dolu gelen umutsun, umutsun
Başka yer arama git deme gidesi yok hayattan, hayattan
Senden ayrılalı kaç gece çıkamadı yataktan, yataktan
***
Varlığın içime dert olur ama yine bulunsun, bulunsun
Sen benim günüme en deli dolu gelen umutsun, umutsun
Başka yer arama git deme gidesi yok hayattan, hayattan
Senden ayrılalı kaç gece çıkamadı yataktan, yataktan
***
Ses gelsin, ses gelsin
Ses gelsin, hep ses gelsin
Aşk gelsin, aşk gelsin
Sen kalbini aç, aşk gelsin
***
Ses gelsin, ses gelsin
Ses gelsin, hep ses gelsin
Aşk gelsin, aşk gelsin
Sen kalbini aç, aşk gelsin
***
Varlığın içime dert olur ama yine bulunsun, bulunsun
Sen benim günüme en deli dolu gelen umutsun, umutsun
Başka yer arama git deme gidesi yok hayattan, hayattan
Senden ayrılalı kaç gece çıkamadı yataktan, yataktan
-
Tanımadan üzülürsün, ah, yüreğimin kapısında
Seni üzen taşa dönsün, ah, gençliğinin yarısında
Gece melekleri saydım, ah, ikimizin omuzunda
Birine dert yanacaktım, ah, ayrılığın konusunda
***
Kaderi yok sayıp yazılan her şeyin
Dilediğin gibi, başını anlıyorsun
İçine renk katıp coşacağın yere
Ona keder katıp ne diye ağlıyorsun?
***
Kimseyi sevmedi, görmedi deli gözüm
Her şeye buldu da, bulamadı buna çözüm
Kalbe huzur veren aklını, kendine sakla
***
Hakkın yok
Olmadı, ayrılık kimseye yaramadı
Bendeki serveti, kimsede bulamadı
Aşka huzur veren kalbime hileyi katma
***
Tanımadan üzülürsün, ah, yüreğimin kapısında
Seni üzen taşa dönsün, ah, gençliğinin yarısında
Gece melekleri saydım, ah, ikimizin omuzunda
Birine dert yanacaktım, ah, ayrılığın konusunda
***
Kaderi yok sayıp yazılan her şeyin
Dilediğin gibi, başını anlıyorsun
İçine renk katıp coşacağın yere
Ona keder katıp ne diye ağlıyorsun? (ne diye ağlıyorsun?)
***
Kimseyi sevmedi, görmedi deli gözüm
Her şeye buldu da, bulamadı buna çözüm
Kalbe huzur veren aklını, kendine sakla
***
Hakkın yok
Olmadı, ayrılık kimseye yaramadı
Bendeki serveti, kimsede bulamadı
Aşka huzur veren kalbime hileyi katma
***
Kimseyi sevmedi, görmedi deli gözüm
Her şeye buldu da, bulamadı buna çözüm
Kalbe huzur veren aklını, kendine sakla
***
Hakkın yok
Olmadı, ayrılık kimseye yaramadı
Bendeki serveti, kimsede bulamadı
Aşka huzur veren kalbime hileyi katma
-
İşim olmaz hiç Allah'tan korkmayan aciz insanla
İşim olmaz aşk üzerinde uğraşan ilim irfanla
Kanamaktaydım, aramaktaydım yüce aşkın yüzünü
Sana kalsaydım tutanaktaydım boşamaktan hüznü
***
İşim olmaz hiç Allah'tan korkmayan aciz insanla
İşim olmaz aşk üzerinde uğraşan ilim irfanla
Kanamaktaydım, aramaktaydım yüce aşkın yüzünü
Sana kalsaydım tutanaktaydım boşamaktan hüznü
***
Hayat, açasın önümü, tutmuyor kollarım
Niye yaşasın ölümü kimsesiz kulların?
Aşk ne buzlar eritir, kimse görmüyor
En yüce duygudan yerim kimse bilmiyor
***
İşim olmaz, benden de güzeli yok
İşim olmaz, hiç işim olmaz, hiç işim olmaz ki (yok)
Bu bakımdan benden çok üzeni yok
Üzen olmaz, hiç üzen olmaz, hiç üzen olmaz ki (yok)
***
İşim olmaz, benden de güzeli yok
İşim olmaz, hiç işim olmaz (yok), hiç işim olmaz ki
Bu bakımdan benden çok üzeni yok
Üzen olmaz, hiç üzen olmaz (yok), hiç üzen olmaz ki
***
İşim olmaz hiç Allah'tan korkmayan aciz insanla
İşim olmaz aşk üzerinde uğraşan ilim irfanla
Kanamaktaydım, aramaktaydım yüce aşkın yüzünü
Sana kalsaydım tutanaktaydım boşamaktan hüznü
***
İşim olmaz hiç Allah'tan korkmayan aciz insanla
İşim olmaz aşk üzerinde uğraşan ilim irfanla
Kanamaktaydım, aramaktaydım yüce aşkın yüzünü
Sana kalsaydım tutanaktaydım boşamaktan hüznü
***
Hayat, açasın önümü, tutmuyor kollarım
Niye yaşasın ölümü kimsesiz kulların?
Aşk ne buzlar eritir, kimse görmüyor
En yüce duygudan yerim kimse bilmiyor
***
İşim olmaz, benden de güzeli yok
İşim olmaz, hiç işim olmaz, hiç işim olmaz ki (yok)
Bu bakımdan benden çok üzeni yok
Üzen olmaz, hiç üzen olmaz, hiç üzen olmaz ki (yok)
***
İşim olmaz, benden de güzeli yok
İşim olmaz, hiç işim olmaz (yok), hiç işim olmaz ki
Bu bakımdan benden çok üzeni yok
Üzen olmaz, hiç üzen olmaz (yok), hiç üzen olmaz ki
***
Hiç üzen olmaz ki
(Yok) Hiç üzen olmaz ki (yok)
***
İşim olmaz (tövbe), benden de güzeli yok
İşim olmaz, hiç işim olmaz, hiç işim olmaz ki (yok)
Bu bakımdan benden çok üzeni yok
Üzen olmaz, hiç üzen olmaz, hiç üzen olmaz ki (yok)
***
İşim olmaz, benden de güzeli yok
İşim olmaz, hiç işim olmaz (yok), hiç işim olmaz ki
Bu bakımdan benden çok üzeni yok
Üzen olmaz, hiç üzen olmaz (yok), hiç üzen olmaz ki
***
Yok
-
Kara kedi gireceğine aramıza
Seni şöyle alalım, otur yakınımıza
Tüm gereksiz arızalar gitti gideli
Günün en güzeli sen güzeliz iki deli
***
Olsun varsın seveni çok
Önüme geçme yanarsın ateşi çok
Sana bir arıza lazım bu gecelik
Yüz yüze bakışalım hangimiz platonik
***
Olsun varsın seveni çok
Önüme geçme yanarsın ateşi çok
Sana bir arıza lazım bu gecelik
Yüz yüze bakışalım hangimiz fotojenik
***
Kara kedi gireceğine aramıza
Seni şöyle alalım, otur yakınımıza
Tüm gereksiz arızalar gitti gideli
Günün en güzeli sen güzeliz iki deli
***
Can alıcı olmadı yemedi sözüm
Acımasız olalım, hadi gel, iki gözüm
Bu da çözüm olmadı can acısına
Seni öne yazalım yürek atamasına
***
Olmadı bitmedi fiyakası
Havalı zor beni zirvede tanıması
Yüreği aynı onun gibi deli ziyan
Yüz yüze konuşalım kapalı kapı cihan
***
Olsun varsın seveni çok
Önüme geçme yanarsın ateşi çok
Sana bir arıza lazım bu gecelik
Yüz yüze bakışalım hangimiz fotojenik
***
Kara kedi gireceğine aramıza
Seni şöyle alalım, otur yakınımıza
Tüm gereksiz arızalar gitti gideli
Günün en güzeli sen güzeliz iki deli
***
Olmadı bitmedi fiyakası
Havalı zor beni zirvede tanıması
Yüreği aynı onun gibi deli ziyan
Yüz yüze konuşalım kapalı kapı cihan
***
Olsun varsın seveni çok
Önüme geçme yanarsın ateşi çok
Sana bir arıza lazım bu gecelik
Yüz yüze bakışalım hangimiz fotojenik
***
Kara kedi gireceğine aramıza
Seni şöyle alalım, otur yakınımıza
Tüm gereksiz arızalar gitti gideli
Günün en güzeli sen güzeliz iki deli
***
Can alıcı olmadı yemedi sözüm
Acımasız olalım, hadi gel, iki gözüm
Bu da çözüm olmadı can acısına
Seni öne yazalım yürek atamasına
-
Doladım seni dile, çözüm yok
Cana çarpmadan direk hüzün yok
Dilerim ki anlamını alsın
O yüzündeki çizgiler
***
Aradım seni sokak ayazda
Gözün olmasın teni beyazda
Dilerim gönül sözü biraz da
Gün olur bana tez güler
***
Tutamadım içimde, çıkıp konuşsam
Ya tadımı sorarsa zehir mi yutsam?
Kaderimizi zorla esir mi tutsam?
Onu buluncaya kadar
***
Ey aşk sana uzağım, hayat kime tuzağın?
Tenin gibi soğuk odalar
Bir tutmadı dediğin, huzur bile küçüğün
Dertler niye koca kocalar?
***
Ey aşk sana uzağım, hayat kime tuzağın?
Tenin gibi soğuk odalar
Bir tutmadı dediğin, huzur bile küçüğün
Dertler niye koca kocalar?
***
Doladım seni dile, çözüm yok
Cana çarpmadan direk hüzün yok
Dilerim ki anlamını alsın
O yüzündeki çizgiler
***
Aradım seni sokak ayazda
Gözün olmasın teni beyazda
Dilerim gönül sözü biraz da
Gün olur bana tez güler
***
Tutamadım içimde, çıkıp konuşsam
Ya tadımı sorarsa zehir mi yutsam?
Kaderimizi zorla esir mi tutsam?
Onu buluncaya kadar
***
Ey aşk sana uzağım, hayat kime tuzağın?
Tenin gibi soğuk odalar
Bir tutmadı dediğin, huzur bile küçüğün
Dertler niye koca kocalar?
***
Ey aşk sana uzağım, hayat kime tuzağın?
Tenin gibi soğuk odalar
Bir tutmadı dediğin, huzur bile küçüğün
Dertler niye koca kocalar?
***
Ey aşk sana uzağım, hayat bana mı tuzağın?
Tenin gibi soğuk odalar
Bir tutmadı dediğin, huzur bile küçüğün
Dertler, dertler niye koca kocalar?
***
Ey aşk sana uzağım, hayat kime tuzağın?
Tenin gibi soğuk odalar
Bir tutmadı dediğin, huzur bile küçüğün
Dertler niye koca kocalar?
***
Ey aşk sana uzağım, hayat kime tuzağın?
Tenin gibi soğuk odalar
Bir tutmadı dediğin, huzur bile küçüğün
Dertler niye koca kocalar?
-
Gözlerimden süzülen yaşlar yerine
Keşke seni kolayca koyabilseydim
Dudağından dökülen her bir kelime
Bu kadar yakmasaydı sevebilseydim
***
Yüreğim bütün suçu üstüne aldı
Artık bir başkasını sevsem ne olur
Kalbimin her atışı içimde saklı
Bu aşk yakın tarihte efsane olur
***
Kafamda deli sorular
Kolayca sevemiyorum
Kapımda binlerce kadar
Bakıp da göremiyorum
Görsem de sevemiyorum artık anla
Ben aşık olamıyorum
***
Kafamda deli sorular
(Aşklar hep yalan)
Kolayca sevemiyorum
(Eskiden kalan)
Kapımda binlerce kadar
(Tek dileğim)
Bakıp da göremiyorum
(Önceden bile)
Görsem de sevemiyorum artık anla
Ben aşık olamıyorum
**
Gözlerimden süzülen yaşlar yerine
Keşke seni kolayca koyabilseydim
Dudağından dökülen her bir kelime
Bu kadar yakmasaydı sevebilseydim
***
Yüreğim bütün suçu üstüne aldı
Artık bir başkasını sevsem ne olur
Kalbimin her atışı içimde saklı
Bu aşk yakın tarihte efsane olur
***
Kafamda deli sorular
Kolayca sevemiyorum
Kapımda binlerce kadar
Bakıp da göremiyorum
Görsem de sevemiyorum artık anla
Ben aşık olamıyorum
***
Kafamda deli sorular
Aşklar hep yalan
Kolayca sevemiyorum
-
Kime soruyorum ayrılırken?
Aramıza girip ağlaşıyorlar
Tanıyamıyorum dostlarımı
Bizi çöpe atıp anlaşıyorlar
***
Kime soruyorum ayrılırken?
Aramıza girip ağlaşıyorlar
Tanıyamıyorum dostlarımı
Bizi çöpe atıp anlaşıyorlar
***
Seviyorsun her önüne geleni
Arıyorsun değerini bileni
Bu zamanda tabiata güvenip
İşe başlanmaz
***
Gidiyorsun iki kapı öteye
Dönüyorsun bir acemi köleye
Güvenirsen her önüne gelene
Yüzün aklanmaz
***
Sana bir önerim olacak; hayatından
Mikropları at
***
Bu canda görür aşkı yok edeni
Efendi gibi haddini bileni
Görünce gözüm aşkı hak edeni
Öpesim geliyor
***
Zavallı değil haysiyet olanı
İçinde yüce şahsiyet olanı
Görünce gözüm aşkla yok olanı
Coşasım geliyor
***
Kime soruyorum ayrılırken?
Aramıza girip ağlaşıyorlar
Tanıyamıyorum dostlarımı
Bizi çöpe atıp anlaşıyorlar
***
Seviyorsun her önüne geleni
Arıyorsun değerini bileni
Bu zamanda tabiata güvenip
İşe başlanmaz
***
Gidiyorsun iki kapı öteye
Dönüyorsun bir acemi köleye
Güvenirsen her önüne gelene
Yüzün aklanmaz
***
Sana bir önerim olacak; hayatından
Mikropları at
***
Bu canda görür aşkı yok edeni
Efendi gibi haddini bileni
Görünce gözüm aşkı hak edeni
Öpesim geliyor
***
Zavallı değil haysiyet olanı
İçinde yüce şahsiyet olanı
Görünce gözüm aşkla yok olanı
Coşasım geliyor
***
Seviyorsun her önüne geleni
Arıyorsun değerini bileni
Bu zamanda tabiata güvenip
İşe başlanmaz
***
Sana bir önerim olacak; hayatından
Mikropları at
***
Bu canda görür aşkı yok edeni
Efendi gibi haddini bileni
Görünce gözüm aşkı hak edeni
Öpesim geliyor
***
Zavallı değil haysiyet olanı
İçinde yüce şahsiyet olanı
Görünce gözüm aşkla yok olanı
Coşasım geliyor
-
Bugüne kadar aradığım huyu, neşesi
Sürünüyorum onun için gurur ötesi
Beni bırakıp el âlemi arama diye
Başımı kuma gömüyorum yarala diye
***
Kolumda, koynumda yılanlar var
Kalbimde pırlanta bulanlar var
Önemi yok, hiç almasın bana hediye
İnşallah dönmezsin paranla deliye
***
Melakeler inecek bugün ovaya
Yeni bir can acıtıp uçun havaya
Benim acı çekecek yerime duvar
Örüp ona gülecek cesaretim var
***
Kolumda, koynumda yılanlar var
Kalbimde pırlanta bulanlar var
Önemi yok, hiç almasın bana hediye
İnşallah dönmezsin paranla deliye
***
Bugüne kadar aradığım huyu, neşesi
Sürünüyorum onun için gurur ötesi
Beni bırakıp el âlemi arama diye
Başımı kuma gömüyorum yarala diye
***
Kolumda, koynumda yılanlar var
Kalbimde pırlanta bulanlar var
Önemi yok, hiç almasın bana hediye
İnşallah dönmezsin paranla deliye
***
Melakeler inecek bugün ovaya
Yeni bir can acıtıp uçun havaya
Benim acı çekecek yerime duvar
Örüp ona gülecek cesaretim var
***
Kolumda, koynumda yılanlar var
Kalbimde pırlanta bulanlar var
Önemi yok, hiç almasın bana hediye
İnşallah dönmezsin paranla deliye
-
Ben ne sana taparım, ne seni ararım, ne trip atarım
Sen ne beni oyala, ne omuz ovala, işime bakarım
Ben o nazı çekemem, günaha giremem, kötü söz edemem
Aşk bu kızıl ötesi, yaralı müzesi, hareket edemem
***
Acılarım heveste, güneş açar aheste, bir kapalı kafesteyim
Topu topu bir deste, ara sıra bir besle, iki nota bir besteyim
Seni çöpe atacağım poşete yazık
Bir sigara yakacağım ateşe yazık
***
Aşk gidene acımak mı?
Bu yükü taşımak mı?
Yarayı kaşımak mı?
Sor iyisi çıkacak mı?
İçime akacak mı?
Ve güneş açacak mı?
***
Aşk gidene acımak mı?
Bu yükü taşımak mı?
Yarayı kaşımak mı?
Sor iyisi çıkacak mı?
İçime akacak mı?
Ve güneş açacak mı?
***
Ben ne sana taparım, ne seni ararım, ne trip atarım
Sen ne beni oyala, ne omuz ovala, işime bakarım
Ben o nazı çekemem, günaha giremem, kötü söz edemem
Aşk bu kızıl ötesi, yaralı müzesi, hareket edemem
***
Acılarım heveste, güneş açar aheste, bir kapalı kafesteyim
Topu topu bir deste, ara sıra bir besle, iki nota bir besteyim
Seni çöpe atacağım poşete yazık
Bir sigara yakacağım ateşe yazık
***
Aşk gidene acımak mı?
Bu yükü taşımak mı?
Yarayı kaşımak mı?
Sor iyisi çıkacak mı?
İçime akacak mı?
Ve güneş açacak mı?
***
Aşk gidene acımak mı?
Bu yükü taşımak mı?
Yarayı kaşımak mı?
Sor iyisi çıkacak mı?
İçime akacak mı?
Ve güneş açacak mı?
***
Aşk gidene acımak mı?
Bu yükü taşımak mı?
Yarayı kaşımak mı?
Sor iyisi çıkacak mı?
İçime akacak mı?
Ve güneş açacak mı?
***
Aşk gidene acımak mı?
Bu yükü taşımak mı?
Yarayı kaşımak mı?
Sor iyisi çıkacak mı?
İçime akacak mı?
Ve güneş açacak mı?
-
Aranıyorum tasalanıyorum
Ve dolanıyorum gece gece yeniden
Acıması yok hayat aşaması yok
Kademesi yok onun işi gücü ben
***
Aranıyorum tasalanıyorum
Ve dolanıyorum gece gece yeniden
Acıması yok hayat aşaması yok
Kademesi yok onun işi gücü ben
***
Aşk beni bulana kadar
Kaçmışım tutana kadar
Birleşik düzene geçip
İçmişim bıkana kadar
***
Var mı? Elimi tutan
Var mı? Bana dokunan
Var mı? Beni okutan
Var mı? Büyü bozucu
***
Var mı? Yüzüme gülen
Var mı? Beni büyüten
Var mı? Huzur üreten
Var mı? Beyin açıcı
***
Var mı? Elimi tutan
Var mı? Bana dokunan
Var mı? Beni okutan
Var mı? Büyü bozucu
***
Var mı? Yüzüme gülen
Var mı? Beni büyüten
Var mı? Huzur üreten
Var mı? Beyin açıcı
***
Onun işi gücü ben
***
Aranıyorum tasalanıyorum
Ve dolanıyorum gece gece yeniden
Acıması yok hayat aşaması yok
Kademesi yok onun işi gücü ben
***
Aşk beni bulana kadar
Kaçmışım tutana kadar
Birleşik düzene geçip
İçmişim bıkana kadar
***
Var mı? Elimi tutan
Var mı? Bana dokunan
Var mı? Beni okutan
Var mı? Büyü bozucu
***
Var mı? Yüzüme gülen
Var mı? Beni büyüten
Var mı? Huzur üreten
Var mı? Beyin açıcı
***
Aşk beni bulana kadar
Kaçmışım tutana kadar
Birleşik düzene geçip
İçmişim bıkana kadar
***
Var mı? Elimi tutan
Var mı? Bana dokunan
Var mı? Beni okutan
Var mı? Büyü bozucu
***
Var mı? Yüzüme gülen
Var mı? Beni büyüten
Var mı? Huzur üreten
Var mı? Beyin açıcı
***
Var mı? Elimi tutan
Var mı? Bana dokunan
Var mı? Beni okutan
Var mı? Büyü bozucu
***
Var mı? Yüzüme gülen
Var mı? Beni büyüten
Var mı? Huzur üreten
Var mı? Beyin açıcı
***
Var mı? Elimi tutan
Var mı? Bana dokunan
Var mı? Beni okutan
Var mı? Büyü bozucu
***
Var mı? Yüzüme gülen
Var mı? Beni büyüten
Var mı? Huzur üreten
Var mı? Beyin açıcı
***
Var mı?
-
Yok mu?
***
Kalbim çıktı tam yerinden
Bir ses duydum ta derinden
İsmim hecelendi dilde
İçten soldum takmadın mı?
***
Aşkım sende pek vaziyet yok
Önden buldum başka bilet yok
Çok zor güldün benden sonra
Kalpten birine rastlamadın mı?
***
Yıpratmış ayrılık bünyemi yalan
Taciz ediyorlar
Koynumda besledim bir sürü yılan
Aşktan ölüyorlar
Ses geldi gönlümün talihi bozuk
Tamir edemezsin
Sizden mi korkucaz bünyeyi bozup
Katil edemezsin
***
Aşkım sende pek vaziyet yok
Önden buldum başka bilet yok
Çok zor güldün benden sonra
Kalpten birine rastlamadın mı?
***
Kalbim çıktı tam yerinden
Bir ses duydum ta derinden
İsmim hecelendi dilde
İçten soldum takmadın mı?
***
Aşkım sende pek vaziyet yok
Önden buldum başka bilet yok
Çok zor güldün benden sonra
Kalpten birine rastlamadın mı?
***
Yıpratmış ayrılık bünyemi yalan
Taciz ediyorlar
Koynumda besledim bir sürü yılan
Aşktan ölüyorlar
Ses geldi gönlümün talihi bozuk
Tamir edemezsin
Sizden mi korkucaz bünyeyi bozup
Katil edemezsin
***
Aşkım sende pek vaziyet yok
Önden buldum başka bilet yok
Çok zor güldün benden sonra
Kalpten birine rastlamadın mı?
***
Yıpratmış ayrılık bünyemi yalan
Koynumda besledim bir sürü yılan
Ses geldi gönlümün talihi bozuk
Tamir edemezsin
Sizden mi korkucaz bünyeyi bozup
Katil edemezsin
***
Aşkım sende pek vaziyet yok
Önden buldum başka bilet yok
Çok zor güldün benden sonra
Kalpten birine rastlamadın mı?
Kalpten birine rastlamadın mı?
Kalpten birine rastlamadın mı?
Kalpten birine rastlamadın mı?
-
Sen gittin ayrılık oldu
Dertlerde fazlalık oldu
Sen onu yaşamasan da
Sen gittin yıldız kaydı
Aşıklar yalnız kaldı
Ben huzur aramasam da
***
Kalp boş kaldı senden ayrı kaldı
Sevmeyi denedik en azından
Kaç gün saydık şimdi nefes aldık
Gülmeyi denedik en azından
***
Sen gittin ayrılık oldu
Dertlerde fazlalık oldu
Sen onu yaşamasan da
Sen gittin yıldız kaydı
Aşıklar yalnız kaldı
Ben huzur aramasam da
***
Sen gittin ayrılık oldu
Dertlerde fazlalık oldu
Sen onu yaşamasan da
Sen gittin yıldız kaydı
Aşıklar yalnız kaldı
Ben huzur aramasam da
***
Kalp boş kaldı senden ayrı kaldı
Sevmeyi denedik en azından
Kaç gün saydık şimdi nefes aldık
Gülmeyi denedik en azından
***
Sen gittin ayrılık oldu
Dertlerde fazlalık oldu
Sen onu yaşamasan da
Sen gittin yıldız kaydı
Aşıklar yalnız kaldı
Ben huzur aramasam da
***
Sen gittin ayrılık oldu
Dertlerde fazlalık oldu
Sen onu yaşamasan da
Sen gittin yıldız kaydı
Aşıklar yalnız kaldı
Ben huzur aramasam da
-