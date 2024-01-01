Emel Müftüoğlu

Yine Kimlerin Ahı Tuttu Hiç peşime düşen olmadı ki Uğruna yanacak aşk kalmadı ki Gönül işinde hep şanssızım Oyuna geldim, yine yalnızım Unuttum artık sesini aşkın Sebebi belli bu telaşın Yine kimlerin ahı tuttu? Yine kimin gözü kaldı bende? Anlatırım aşkı bana sorsan İyisi, güzeli hep el âlemde Vah benim naza gelen gönlüm Ağla dur, ama kime? Vah benim naza gelen gönlüm Ağla dur, ama kime? Hiç peşime düşen olmadı ki Uğruna yanacak aşk kalmadı ki Gönül işinde hep şanssızım Oyuna geldim, yine yalnızım Unuttum artık sesini aşkın Sebebi belli bu telaşın Yine kimlerin ahı tuttu? Yine kimin gözü kaldı bende? Anlatırım aşkı bana sorsan İyisi, güzeli hep el âlemde *** Vah benim naza gelen gönlüm Ağla dur, ama kime? Vah benim naza gelen gönlüm Ağla dur, ama kime? *** Yine kimlerin ahı tuttu? Yine kimin gözü kaldı bende? Anlatırım aşkı bana sorsan İyisi, güzeli hep el âlemde *** Vah benim naza gelen gönlüm Ağla dur, ama kime? Vah benim naza gelen gönlüm Ağla dur, ama kime? *** Yine kimlerin âhı tuttu? Yine kimin gözü kaldı bende?

Maşallah Ne kadar güzelsin Doyamam bakmalara Sen benim her şeyimsin Sığdıramam sayfalara Yaz yaz kalemim tükenir *** Ne kadar narinsin Kıyamam dokunmaya Ne güzel gözlerin var Güneşte çalar elaya Bak bak nefesim tükenir *** Hayal değil bu, hayatın ta kendisi Aşkımız şimdiden aşkların efendisi *** Maşallah diyelim nazarlar değmesin İlan ettim bu kalbin sahibi de sensin Maşallah diyelim nazarlar değmesin Bugünü yaşa yarını hayal et Çünkü hep benimlesin