Emel Müftüoğlu

Ne kadar güzelsin Doyamam bakmalara Sen benim her şeyimsin Sığdıramam sayfalara Yaz yaz kalemim tükenir *** Ne kadar narinsin Kıyamam dokunmaya Ne güzel gözlerin var Güneşte çalar elaya Bak bak nefesim tükenir *** Hayal değil bu, hayatın ta kendisi Aşkımız şimdiden aşkların efendisi *** Maşallah diyelim nazarlar değmesin İlan ettim bu kalbin sahibi de sensin Maşallah diyelim nazarlar değmesin Bugünü yaşa yarını hayal et Çünkü hep benimlesin

Senin adınla uyandım Bu Sabah Varlığına Teşekkür Ederim Senin Adınla Uyandım Bu Sabah Varlığına Teşekkür Ederim *** İyi Günde Sen Kötü Günde Sen Nasıl Özlemiştim Bir Bilsen Yokluğun Anlamsız Bu Dünya Vefasız Ruhuma Hapsettim Adını *** İyi Ki Hayatımdasın Sensiz Kimler Anlasın Attığım Her Adımdasın Sol Yanımsın *** İyi ki Hayatımdasın Sensiz Kimler Anlasın Attığım Her Adımdasın Sol Yanımsın *** Gönlünü Gönlüme Nasip Eden Rabbime Şükürler Olsun Sevdiğim Gönlünü Gönlüme Nasip Eden Rabbime Şükürler Olsun Sevdiğim *** Senin adınla uyandım Bu Sabah Varlığına Teşekkür Ederim Senin Adınla Uyandım Bu Sabah Varlığına Teşekkür Ederim *** İyi Günde Sen Kötü Günde Sen Nasıl Özlemiştim Bir Bilsen Yokluğun Anlamsız Bu Dünya Vefasız Ruhuma Hapsettim Adını *** İyi Ki Hayatımdasın Sensiz Kimler Anlasın Attığım Her Adımdasın Sol Yanımsın *** İyi ki Hayatımdasın Sensiz Kimler Anlasın Attığım Her Adımdasın Sol Yanımsın *** Gönlünü Gönlüme Nasip Eden Rabbime Şükürler Olsun Sevdiğim Gönlünü Gönlüme Nasip Eden Rabbime Şükürler Olsun Sevdiğim *** Gönlünü Gönlüme Nasip Eden Rabbime Şükürler Olsun Sevdiğim Gönlünü Gönlüme Nasip Eden Rabbime Şükürler Olsun Sevdiğim *** Teşekkürler Sevdiğim