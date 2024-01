Emel Müftüoğlu

Zaman Lazım "Alışırım", demem lazım Bana biraz zaman lazım Kaderimi yeniden seveceğim *** Eskidi eşyalar Bir anda eskidi Ümitlerim söndü bir anda Rüya bitti *** Dünden bugüne Sanki bir asır geçti Sen gittin benden Hayat kayıp gitti *** Ne gün güneşten Esir esaretten Ne aşk ihanetten Vazgeçemiyor ki *** Ne can bedenden Deli cesaretten Yine aşk ihanetten Vazgeçemiyor ki *** "Alışırım", demem lazım Bana biraz zaman lazım Zaman lazım *** Eskidi eşyalar Bir anda eskidi Ümitlerim söndü bir anda Rüya bitti *** Dünden bugüne Sanki bir asır geçti Sen gittin benden Hayat kayıp gitti *** Ne gün güneşten Esir esaretten Ne aşk ihanetten Vazgeçemiyor ki *** Ne can bedenden Deli cesaretten Yine aşk ihanetten Vazgeçemiyor ki *** Ne gün güneşten Esir esaretten Ne aşk ihanetten Vazgeçemiyor ki *** Ne can bedenden (Deli cesaretten) Yine aşk ihanetten Vazgeçemiyor ki *** "Alışırım", demem lazım Bana biraz zaman lazım Zaman lazım

Altın Kafes Günlerce gecelerce düşündüm defalarca İyice emin olunca aldım kendimi Birkaç parça eşyamı, hatıra defterimi Bir de beni annesi sanan kedimi *** Özellikle sen evde Yokken toplanıp çıktım İstemedim öfkemize yenilmeyi Ne zor ne yorucuydu ne kadar hüzünlüydü Ne olursa olsun araya biraz *** Zaman koyunca Acının yüksek ateşi düşüp de ayrılık soğuyunca Adım gibi biliyorum ki bana sen de hak vereceksin Anlayacaksın ama geçici bir süre kızıp köpüreceksin *** Bekleme boşuna Ben bir daha O altın kafese geri dönmem Üzülür efendi gibi *** Çekerim acımı Ama kolay kolayda ölmem Yaralıyım evet Biraz da bir iz bırakabilir *** O kadar olsun Küllenirim Bir süre için için yanar Tamamende sönmem

Eğlenilecek Kızlar Evlenilecek Kızlar Evlenilecek kızlar var Eğlenilecek kızlar var Kim bu bize sormadan adımızı koyup Sınıf sınıf ayıranlar *** Anneni de böyle üzdüler oğlum Canlarından bezdiler oğlum Babalar dere tepe gezdiler oğlum Hak mı hukuk mu bu? *** Hadi or'dan, hadi bize masal anlatma Adalet istiyoruz, tut, aklını oynatma Hazır ol, isyan çıktı güzelim Boş yere mercimeği fırına verip de kaynatma *** Hadi güle güle git bakalım Adamını bulacağız en hasından Âleme de haber uçurduk Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!" *** Hadi güle güle git bakalım Adamını bulacağız en hasından Âleme de haber uçurduk Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!" (Düş, düş, düş) *** Yetti be, öldük tasamızdan Bıktık usandık yasanızdan Verilmez, alınır hak Siz çoktan yediniz, bitti kasanızdan *** Anneni de böyle üzdüler oğlum Canlarından bezdiler oğlum Babalar dere tepe gezdiler oğlum Hak mı hukuk mu bu? *** Yuh sana, yuh sana, yuh sana Pes be adam, bu devirde bile hâlâ ya Hem evde hem işte hem de döşekte Fazla mesai, oh ne âlâ ya *** Yapmıyoruz size nikah mikah Talim terbiyeye şikâyet edin İade-i itibar istiyoruz beyler Kavgaysa kavga, buyurun gelin *** Hadi or'dan, hadi bize masal anlatma Adalet istiyoruz, tut, aklını oynatma Hazır ol, isyan çıktı güzelim Boş yere mercimeği fırına verip de kaynatma *** Hadi güle güle git bakalım Adamını bulacağız en hasından Âleme de haber uçurduk Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!" *** Hadi güle güle git bakalım Adamını bulacağız en hasından Âleme de haber uçurduk Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!" (Düş, düş, düş) *** Hadi güle güle git bakalım Adamını bulacağız en hasından Âleme de haber uçurduk Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!" *** Hadi güle güle git bakalım Adamını bulacağız en hasından Âleme de haber uçurduk Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!"

Ağla Ağla Eski kitaplar gibi Duygularım raflandı Matah mı sanki aşk İncilerimi döktü *** Basiretim düğüm düğüm çözemedim Çözemedim *** Kör gözlerim kem talihim Uçanı sapanla, kaçanı yalanla, Geleni duvakla bağlamayı hiç bilemedim... *** Ağla ağla Kalbim ağla Bul da karaları boynuna bağla *** Ağla ağla Kalbim ağla Dağla kalbini derdine ağla