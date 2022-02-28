Emel Sayın

Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç *** Herkesle dost ol, herkesle arkadaş Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş Herkesle dost ol, herkesle arkadaş Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş *** Onda, bunda, şundadır Şunda, bunda, ondadır Mavi boncuk kimdeyse Benim gönlüm ondadır, ah *** Onda, bunda, şundadır Şunda, bunda, ondadır Mavi boncuk kimdeyse Benim gönlüm ondadır *** Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç *** Herkesle dost ol, herkesle arkadaş Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş Herkesle dost ol, herkesle arkadaş Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş *** Onda, bunda, şundadır Şunda, bunda, ondadır Mavi boncuk kimdeyse Benim gönlüm ondadır, ay *** Onda, bunda, şundadır Şunda, bunda, ondadır Mavi boncuk kimdeyse Benim gönlüm ondadır, ay *** Onda, bunda, şundadır Şunda, bunda, ondadır Mavi boncuk kimdeyse Benim gönlüm ondadır, ah *** Onda, bunda, şundadır Şunda, bunda, ondadır Mavi boncuk kimdeyse Benim gönlüm ondadır, ah *** Onda, bunda, şundadır Şunda, bunda, ondadır Mavi boncuk kimdeyse Benim gönlüm ondadır