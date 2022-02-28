Emel Sayın

Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç
Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç
Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç
Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç
***
Herkesle dost ol, herkesle arkadaş
Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş
Herkesle dost ol, herkesle arkadaş
Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş
***
Onda, bunda, şundadır
Şunda, bunda, ondadır
Mavi boncuk kimdeyse
Benim gönlüm ondadır, ah
***
Onda, bunda, şundadır
Şunda, bunda, ondadır
Mavi boncuk kimdeyse
Benim gönlüm ondadır
***
Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç
Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç
Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç
Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç
***
Herkesle dost ol, herkesle arkadaş
Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş
Herkesle dost ol, herkesle arkadaş
Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş
***
Onda, bunda, şundadır
Şunda, bunda, ondadır
Mavi boncuk kimdeyse
Benim gönlüm ondadır, ay
***
Onda, bunda, şundadır
Şunda, bunda, ondadır
Mavi boncuk kimdeyse
Benim gönlüm ondadır, ay
***
Onda, bunda, şundadır
Şunda, bunda, ondadır
Mavi boncuk kimdeyse
Benim gönlüm ondadır, ah
***
Onda, bunda, şundadır
Şunda, bunda, ondadır
Mavi boncuk kimdeyse
Benim gönlüm ondadır, ah
***
Onda, bunda, şundadır
Şunda, bunda, ondadır
Mavi boncuk kimdeyse
Benim gönlüm ondadır