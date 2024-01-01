Emel Sayın

Abu Tab İle Bu Şeb Ah, âb ü tâb ile bu şeb Hâneme cânân, 'nân, 'nân geliyor, vay Ah, halvet-i ülfete bir şem’-i Şeb-istân, 'tân, 'tân geliyor, vay Ah, el-amân ey yüzü mâhım Söyle, nedir benim günâhım? Erişmiştir göklere ahım Erişmiştir göklere ahım Feryâd ederim, şekvâ ederim Feryâd ederim, senden bâlâya Ah, ah, ah, ah, geliyor, vay Ah, perçemi zîver-i dûş u nigehi âfet-i hûş Vay **** Ah, perçemi zîver-i dûş u nigehi âfet-i hûş Vay ah, еl-amân ey yüzü mâhım Söyle, nedir bеnim günâhım? Erişmiştir göklere ahım Erişmiştir göklere ahım Feryâd ederim, şekvâ ederim Feryâd ederim, senden bâlâya Ah, ah, ah, âfet-i hûş, vay

Gözümde Daim Gözümde dâim hayâl-i cânâ, ah Gönülde her dem cemâl-i cânâ Hey cânım, hey ömrüm hey hey hey Ah, ey peri-rû dilber-i rânâ civân-ı nâzenin Ah, gam benim, şâdi senin Hicrân benim, devrân senin Yâr benim, devrân senin Ey şâh-ı cihân, ey dilde nihân Senin gibi güzel efendim var Var benim yâr, yâr, var benim Gül yüzlü mâhım Râhmeyle şâhım, râhmeyle şâhım Çeşm-i siyahım, çeşm-i siyahım Âlemde birsin, âlemde birsin

Gülzara Nazar Kıldım Gülzâra nazar kıldım virâne misâl olmuş Seyrân-ı Safâlar hep bir hâb-ı hayâl olmuş Güller sararıp solmuş bülbülleri lâl olmuş *** Gam âlemidir şimdi zevk emr-i muhâl olmuş Sabret gelir ol demler kim ehl-i dilânındır Dert üstüne zevk olmaz dem şimdi hazânındır

Grup Etti Güneş Gurûb etti güneş, dünya karardı Gurûb etti güneş, dünya karardı *** Gül-i bağ-ı emel soldu, sarardı Gül-i bağ-ı emel soldu, sarardı *** Felek de böyle mâtemler arardı Felek de böyle mâtemler arardı *** Gül-i bağ-ı emel soldu, sarardı Gül-i bağ-ı emel soldu, sarardı

Ok Gibi Hublar Ah, ok gibi hûblar beni yaydan yabana attılar, hey Ah, bilmediler kadrimi, ucuz bahâya sattılar, hey Ah, neydi vaktinde güzeller, bûseler vâd ettiler Bir söz ile hâsılı şu gönlümü aldattılar Yâr, hani ya sâdık deyû methettiğin ol nevcivân Dün gece ol dilberi bir bâdeye oynattılar Hey, gördüm ol hûri sıfat ağyâr ile ülfet eyler Ah, hasetinden dertlî'yi toplar gibi patlattılar, ahh ahh

Nideyim Sahnı Cemen Nideyim sahn-ı çemen seyrini cânânım yok (Ah) Bir yanımca salınır serv-i hırâmânım yok Yâr, yâr kurbanın olam yâr Dost, dost hayranın olam dost *** Yel lel li ye le la la la la ömrüm ye le la li Te re li ye le la la la la mirim te re la li (Ah) Bir yanımca salınır serv-i hırâmânım yok

Niçin A Sevdiğim Niçin Ah, niçin a sevdiğim, niçin? Ah, sevdim seni, budur suçum Turralanmış sırma saçın *** Ah, çözen benden beter olsun Yeter olsun, yeter olsun Ah, çok ağlattın, yeter olsun *** Güzel geçersen elime ah, çekerim seni yemine Benim şimdiki hâlime *** Ah, gülen benden beter olsun Yeter olsun, yeter olsun Ah, çok ağlattın, yeter olsun

Firkatin Aldı Fîrkatin aldı bütün neşve-î tâbım bu gece Ağlamaktan yine zehroldu şarâbım bu gece Ağlamaktan yine zehroldu şarâbım bu gece *** Taştı peymâne-î gâm, kalmadı şekvâya mecâl Mîhverimde dolaşır leşker-î endûh-î melâl Hep senin aşkın ile böyle harâbım bu gece

Yastayım Yalnızım Hastayım, yalnızım; seni yanımda Sanıp da bahtiyâr ölmek isterim Mahmûr-ı hülyâyım câm-ı lebinden Kanıp da bahtiyâr ölmek isterim *** Bir olmaz hevesin düştüm peşine Vuruldum hüsnünün şen güneşine Güzel gözlerinin aşk ateşine Yanıp da bahtiyar ölmek isterim *** Talihin kahrı var her hevesimde Boğulmuş figanlar titrer sesimde O güzel ismini son nefesimde Anıp da bahtiyar ölmek isterim *** O güzel ismini son nefesimde Anıp da bahtiyar ölmek isterim