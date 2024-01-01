Emel Sayın

Acı Hatıralar Şarkı Sözleri
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Zannetme yaşıyordum, sen uzaklarda iken
Zannetme yaşıyordum, sen uzaklarda iken
Aklım fikrim hep sende, mahzun baktı gözlerim
Aklım fikrim hep sende, mahzun baktı gözlerim
Aklım fikrim hep sende, mahzun baktı gözlerim
Aklım fikrim hep sende, mahzun baktı gözlerim
Aklım fikrim hep sende, mahzun baktı gözlerim
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Kadehlerim kırılmış, zehirdi şaraplarım
Kırık sazla çalındı, sessizdir şarkılarım
Kadehlerim kırılmış, zehirdi şaraplarım
Kırık sazla çalındı, sessizdir şarkılarım
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Hıçkır hıçkır sevindim, döndün yeniden diye
Hıçkır hıçkır sevindim, döndün yeniden diye
Sen olmadan da taptım, inan, sana delicе
Sen olmadan da taptım, inan, sana delice
Sеn olmadan da taptım, inan, sana delice
***
O acı hatıralar zamanlara gömülsün
Yeniden başlayalım, "Yaşamak!" diye diye
O acı hatıralar zamanlara gömülsün
Yeniden başlayalım, "Yaşamak!" diye diye
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La la la lay, la la la la la lay
La la la lay, la la la la la lay