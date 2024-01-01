Emel Sayın

Zannetme yaşıyordum, sen uzaklarda iken Zannetme yaşıyordum, sen uzaklarda iken Aklım fikrim hep sende, mahzun baktı gözlerim Aklım fikrim hep sende, mahzun baktı gözlerim Aklım fikrim hep sende, mahzun baktı gözlerim Aklım fikrim hep sende, mahzun baktı gözlerim Aklım fikrim hep sende, mahzun baktı gözlerim **** Kadehlerim kırılmış, zehirdi şaraplarım Kırık sazla çalındı, sessizdir şarkılarım Kadehlerim kırılmış, zehirdi şaraplarım Kırık sazla çalındı, sessizdir şarkılarım *** Hıçkır hıçkır sevindim, döndün yeniden diye Hıçkır hıçkır sevindim, döndün yeniden diye Sen olmadan da taptım, inan, sana delicе Sen olmadan da taptım, inan, sana delice Sеn olmadan da taptım, inan, sana delice *** O acı hatıralar zamanlara gömülsün Yeniden başlayalım, "Yaşamak!" diye diye O acı hatıralar zamanlara gömülsün Yeniden başlayalım, "Yaşamak!" diye diye *** La la la lay, la la la la la lay La la la lay, la la la la la lay