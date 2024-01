Emel Sayın

Açılan bir gül gibi Gir kalbe gönül gibi Açılan bir gül gibi Gir kalbe gönül gibi *** Coşarım sen gülersen Ağlarım ben, küsersen Coşarım sen gülersen Ağlarım ben, küsersen *** Kalbime gir, bahar ol Yüreğim tazelensin Kalbime gir, bahar ol Yüreğim tazelensin *** Biricik çiçeğimsin Sevgili meleğimsin Biricik çiçeğimsin Sevgili meleğimsin *** Seni okşar severim Kalpte pek çoktur yerin Seni okşar severim Kalpte pek çoktur yerin *** Kalbime gir, bahar ol Yüreğim tazelensin Kalbime gir, bahar ol Yüreğim tazelensin *** Hatırımdan çıkmaz asla Ahd-ü peymanın senin Of, of, of, aman, aman, aman Bin yemin ettin a zalim *** Yok mu insafın senin Yâr ey aman, aman, aman Kalbime ak ruhumu yak Şu gönlüm senin olsun *** Kalbime ak ruhumu yak Şu gönlüm senin olsun