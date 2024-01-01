Günaydın Sevgiliye Şarkı Sözleri
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Emel Sayın
Günaydın Sevgiliye
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Açılan bir gül gibi
Gir kalbe gönül gibi
Açılan bir gül gibi
Gir kalbe gönül gibi
***
Coşarım sen gülersen
Ağlarım ben, küsersen
Coşarım sen gülersen
Ağlarım ben, küsersen
***
Kalbime gir, bahar ol
Yüreğim tazelensin
Kalbime gir, bahar ol
Yüreğim tazelensin
***
Biricik çiçeğimsin
Sevgili meleğimsin
Biricik çiçeğimsin
Sevgili meleğimsin
***
Seni okşar severim
Kalpte pek çoktur yerin
Seni okşar severim
Kalpte pek çoktur yerin
***
Kalbime gir, bahar ol
Yüreğim tazelensin
Kalbime gir, bahar ol
Yüreğim tazelensin
***
Hatırımdan çıkmaz asla
Ahd-ü peymanın senin
Of, of, of, aman, aman, aman
Bin yemin ettin a zalim
***
Yok mu insafın senin
Yâr ey aman, aman, aman
Kalbime ak ruhumu yak
Şu gönlüm senin olsun
***
Kalbime ak ruhumu yak
Şu gönlüm senin olsun
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