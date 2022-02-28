Ah Bu Şarkılar Şarkı Sözleri
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Emel Sayın
Ah Bu Şarkılar
-
öyle dudak büküp hor gözle bakma
bırak küçük dağlar yerinde dursun
çoktan unuturdum ben seni çoktan
ah bu şarkıların gözü kör olsun
***
güzelsen güzelsin yok mu benzerin
goncadır ilk hali bütün güllerin
aklımda kalmazdı yüzün,ellerin
ah bu şarkıların gözü kör olsun
***
bir gülüşün var ki kaş çatar gibi
en sıcak sözlerin azarlar gibi
hiç bağlanır mıydım çocuklar gibi
ah bu şarkıların gözü kör olsun
***
sonunda tuz bastın gönül yarama
nice dağlar koydun nice arama
seni terk edip de gitmek var ama
ah bu şarkıların gözü kör olsun
-
Gönül olmuş bir çengi
Yok esaslı bir dengi
Denedi binbir rengi
Tutturamadı ah ahengi
***
Elbet var bir vadesi
Düşmedi şahanesi
Yalnız yok bir tanesi
Öksüz kaldı hanesi
***
Kırıldı kalbim aksak darbuka
Atıyor dura kalka tak tak tak
Dokuz sekizlik vuruyor kalbe
Vallahi dört kollu kostak
***
Dumraka dumraka dumraka da dumraka dum tak
***
Ayıplayanların başına gelsin
Kan içer kızılcık dersin
Allah herkese versin
(Rabbim herkese versin)
Bir vuslat bahanesi
***
Kırıldı kalbim aksak darbuka
Atıyor dura kalka, tak tak tak
Dokuz sekizlik vuruyor kalbe
Vallahi dört kollu kostak
-
Gönül bir aşk yuvasıdır
Ümit aşkın rüyasıdır
Seviyorsun hayır deme
Gözler kalbin aynasıdır
***
Gözler kalbin aynasıdır
Yalan nedir bilmez onlar
Siyah mavi yeşil olsun
Aşkı inkar etmez onlar
***
Şiir gibi roman gibi
Okuyorum ben aşkını
Öylece bak gözlerime
Çevirme hiç bakışını
-
Olmaz deme sakın vakit varken
Yenildim diye durma diril yeniden
Ağlıyorsun yine sanki demir yüreğin
Pas tutar kalbi sevmeyenin
***
Yalnızlığın duvarları
Üstüme gelir karanlığı
Haydi hadi geri don
Günlerim yorgun solgun sensiz yine
Dayanamam ah sevdalıyım ah
İçim ağlar tenim kanar sana
***
Çağır beni kollarına
Gözlerim buram buram hasret sana
Çağır beni yine aşkına
Düşlerim pembe mutlu yarınlara
Hadi geri dön ayrılık sensizlik zulüm bana
-
Dertliyim rûhuma hicrânımı sardım da yine
İnlerim şimdi uzaklarda solan gün gibiyim
Gecenin rengini kattım içimin matemine
Solan ümid ile günden güne ölgün gibiyim
***
Bahtımın yıldızı sanmıştım seni
Sensiz karanlıktır her günüm Leylâ
Ayrılık mecnuna döndürdü beni
Dertliyim yürekten, üzgünüm Leylâ
***
Sevdâ yaman bir çile, çekenler düşer dile
Ayrılık ölüm gibi, giden gelmiyor Leylâ
Gülüm yaprağım soldu, gönlüme hazan doldu
Bir ömür harap oldu, onu bilmiyor Leylâ
-
Gönlümde açmadan solan bir gülsün
Her zaman gamlıyım her zaman üzgün
Beklerim yolunu aylar boyunca
Yeterki gel bana
Senede bir gün, senede bir gün
***
Ağarsın saçların, solsun yanağın
Adını anmaktan yansın dudağım
Bu aşka canımı adayacağım
Yeter ki gel bana
Senede bir gün, senede bir gün
-
Talihin elinde
Oyuncak oldum
Kader böyle imiş
Buymuş alın yazım
***
Talihin elinde
Oyuncak oldum
Kader böyle imiş
Buymuş alın yazım
***
Zalim elinde
Sarardım soldum
Şimdi gönlüm kırık
Yaralı kuşum
***
Zalim elinde
Sarardım soldum
Şimdi gönlüm kırık
Yaralı kuşum
***
Ömrümde gülmedim
Yanarım inan buna
İsterim artık
Kader gülsün bana
***
Gençliğim geçti yazık
Istıraplar içinde
Acaba bir gün
Acaba bir gün
Gülecek miyim?
***
Sensiz geçen günler
Karanlık gecedir
Gel sensiz yaşamak
Bitmeyen işkencedir
***
Sensiz geçen günler
Karanlık gecedir
Gel sensiz yaşamak
Bitmeyen işkencedir
***
Beklerim yolunu
Ömür boyunca
Adın dilimde her an
Bir hecedir
***
Beklerim yolunu
Ömür boyunca
Adın dilimde her an
Bir hecedir
***
Ömrümde gülmedim
Yanarım inan buna
İsterim artık
Kader gülsün bana
***
Gençliğim geçti yazık
Istıraplar içinde
Acaba bir gün
Acaba bir gün
Gülecek miyim?
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