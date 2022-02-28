Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun / Assolist Şarkı Sözleri
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Emel Sayın
Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun / Assolist
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öyle dudak büküp hor gözle bakma
bırak küçük dağlar yerinde dursun
çoktan unuturdum ben seni çoktan
ah bu şarkıların gözü kör olsun
***
güzelsen güzelsin yok mu benzerin
goncadır ilk hali bütün güllerin
aklımda kalmazdı yüzün,ellerin
ah bu şarkıların gözü kör olsun
***
bir gülüşün var ki kaş çatar gibi
en sıcak sözlerin azarlar gibi
hiç bağlanır mıydım çocuklar gibi
ah bu şarkıların gözü kör olsun
***
sonunda tuz bastın gönül yarama
nice dağlar koydun nice arama
seni terk edip de gitmek var ama
ah bu şarkıların gözü kör olsun