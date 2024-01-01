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7/24 Dinle Sevdalılar

Sevdalılar Şarkı Sözleri

Emel Sayın Sevdalılar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Sayın Sevdalılar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevdalılar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Sayın

Emel Sayın

Sevdalılar

  • Aklında mı

  • Göz Yaşımda Saklısın

  • Yağmur Gözlüm

  • Gülerim

  • Yunus'a Yakın

  • Sevdalılar

  • Sen İlk Değil Son Değilsin

  • Yüreğime Kör Düğümler Atılmış

  • Aşk Yaşanır Anlatılmaz

  • Ne Yaparım

  • Ah Şu Sevda Yolları

  • Gülmek Sana Yakışıyor

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