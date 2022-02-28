O Beni Bir Bahar Akşamı Terk Edip Gitti Şarkı Sözleri
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Emel Sayın
O Beni Bir Bahar Akşamı Terk Edip Gitti
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O beni bir bahar akşamı terk edip gitti
Ne o geri geldi ne bu ömür bitti
Nerdesin, nerdesin yeşil gözlü meleğim
Nerdesin, nerdesin şirin sözlü bebeğim
***
Ne olur bir bahar akşamı sen bana dönsen
Yine benim olsan, yine beni sevsen
Gel bana, dön bana, yeşil gözlü meleğim
Dön bana, gel bana, şirin sözlü bebeğim