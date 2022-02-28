Emel Sayın

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Kapat gözlerini, kimse görmesin
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
Kapat gözlerini, kimse görmesin
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
***
Gözlerin kimseye ümit vermesin
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
Gözlerin kimseye ümit vermesin
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
***
Seni öyle sevdim ölürcesine
Tanrının yazdığı şiircesine
Seni öyle sevdim ölürcesine
Tanrının yazdığı şiircesine
***
İçimden geçeni bilircesine
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
İçimden geçeni bilircesine
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
***
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
Yalnız benim...
-
Artık bu solan bahçede
Bülbüllere yer yok
Bülbüllere yer yok
***
Bir yer ki sevenler
Sevilenlerden eser yok
Sevilenlerden eser yok
***
Bir yer ki sevenler
Sevilenlerden eser yok
Sevilenlerden eser yok
***
Bezminde kadeh kırdığımız
Sevgililer yok
Sevgililer yok
***
Bezminde kadeh kırdığımız
Sevgililer yok
Sevgililer yok
***
Bir yer ki sevenler
Sevilenlerden eser yok
Sevilenlerden eser yok
-
Artık yeşerecek bir dalım yok
Yağmurlar yağsa da hoş yağmasa da
Artık yeşerecek bir dalım yok
Yağmurlar yağsa da hoş yağmasa da
***
üç günlük ömrümü bir günde yitirdim
Yarınlar gelse de hoş gelmese de
üç günlük ömrümü bir günde yitirdim
Yarınlar olsa de hoş olmasa da
***
Paydos mutluluğa paydos artık
Kaderim gülse de hoş gülmese de
***
üç günlük ömrümü bir günde yitirdim
Yarınlar gelse de hoş gelmese de
üç günlük ömrümü bir günde yitirdim
Yarınlar gelse de hoş gelmese de
***
Paydos mutluluğa paydos artık
-
Bu gece son gecemiz acı günler yakında
Bir ömür böyle geçti olamadık farkında
***
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün
***
Dolu dolu içerdik kadehlerde aşkı biz
Güneş bizde doğardı ne mutluyduk ikimiz
***
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün
***
Geçmişi yad etmeden bilmem fayda var mi ki
Bugün beni sevmeyen vefalı o yâr mı ki
***
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün
Hatıralar gömülsün, hatıralar gömülsün
-
Bir dünya yarattım, yalnız ikimiz için
Bir dünya yarattım, yalnız ikimiz için
Seninle ağlayıp seninle gülmek için
Seninle ağlayıp seninle gülmek için
***
Bir başka sevgiye yer yok benim dünyamda
Bir başka sevgiye yer yok benim dünyamda
Orda tüm sevgiler yalnız ikimiz için
Orda tüm sevgiler yalnız ikimiz için
-
Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün
Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün
Dolaştı üzgün üzgün
Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün
Dolaştı üzgün üzgün
***
Çıkmadın pencereye ne göründün ne güldün
Çıkmadın pencereye ne göründün ne güldün
Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün
Dolaştı üzgün üzgün
Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün
Dolaştı üzgün üzgün
***
Yolcular arasında aradım seni bir bir
Yolcular arasında aradım seni bir bir
Elimde kaldı yazık çiçeklerimle mendil
Çiçeklerimle mendil
Elimde kaldı yazık çiçeklerimle mendil
Çiçeklerimle mendil
***
Getirmiştim sana bir demet beyaz karanfil
Getirmiştim sana bir demet beyaz karanfil
Elimde kaldı yazık çiçeklerimle mendil
Çiçeklerimle mendil
Elimde kaldı yazık çiçeklerimle mendil
Çiçeklerimle mendil
***
Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün
Dolaştı üzgün üzgün
Dolaştı üzgün üzgün
-
Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki
Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki
Sevgilim, canım deyip kimler aldatmadı ki
Sevgilim, canım deyip kimler aldatmadı ki
***
Şu perişan kalbimi kimler ağlatmadı ki
Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki
Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki
***
Söyle kaç zalim beni bırakıp kaçmadı ki
Söyle kaç zalim beni ateşe atmadı ki
***
Şu perişan kalbimi kimler ağlatmadı ki
Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki
Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki
***
Sorma git, sevmem artık senden başka sevgili
Sorma git, sevmem artık senden başka sevgili
İnanmam yalan söze, dinlemem hiç kimseyi
İnanmam yalan söze, dinlemem hiç kimseyi
***
Meğer bu aşk oyunu kimi aldatmadı ki
Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki
Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki
***
Söyle kaç zalim beni bırakıp kaçmadı ki
Söyle kaç zalim beni ateşe atmadı ki
***
Meğer bu aşk oyunu kimi aldatmadı ki
Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki
Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki
***
Kimler unutmadı ki
-
Seni ne çok sevdiğimi
Söylesem de bilemezsin
Bilemezsin
***
Hatıramdan hayalini
İstesen de silemezsin
Silemezsin
***
Hatıramdan hayalini
İstesen de silemezsin
Silemezsin
***
Öyle derin nakşetmiş ki
Felek seni şu gönlüme
Gönlüme
***
Hatıramdan hayalini
İstesen de silemezsin
Silemezsin
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Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını
Gözümü dağlasalar görmesem hiç yüzünü
Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını
Gözümü dağlasalar görmesem hiç yüzünü
***
Elimi bağlasalar tutmasam ellerini
Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni
Elimi bağlasalar tutmasam ellerini
Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni
***
Dünyamı karartsalar unutmam için seni
Büyüler yaptırsalar sevmemem için seni
Dünyamı karartsalar unutmam için seni
Büyüler yaptırsalar sevmemem için seni
***
Gurbete gönderseler kan doldursa içimi
Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni
Gurbete gönderseler kan doldursa içimi
Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni
***
Ne aşkını ne seni, ne aşkını ne seni
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