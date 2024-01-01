Emel Sayın

Bana Aşkı Öğreten Sensin Ah Bana aşkı öğretensin, deli deli söyletensin Bana aşkı öğretensin, deli deli söyletensin Yüreğimden yaralayıp gece gündüz inletensin Yüreğimden yaralayıp gece gündüz inletensin *** Ah Dayanılmaz hasretin var, dile gelmez özlemin var Dayanılmaz hasretin var, dile gelmez özlemin var Beni sevdalara salan ne de güzel gözlerin var Beni sevdalara salan ne de güzel gözlerin var *** Ah Neylemeli, neylemeli, nasıl gönlüm eylemeli? Neylemeli, neylemeli, nasıl gönlüm eylemeli? Bana yalnız şifa sensin, sana nasıl söylemeli? Bana yalnız şifa sensin, sana nasıl söylemeli? *** Ah Bana aşkı öğretensin, deli deli söyletensin Bana aşkı öğretensin, deli deli söyletensin Bana aşkı öğretensin, deli deli söyletensin

Kanımda Kıvılcım Kanımda kıvılcım, canımda ateş Dünyama sen ışık verir gibisin O asil varlığın meleklere eş Cennetten süzülüp gelir gibisin *** Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr Cennetten süzülüp gelir gibisin *** Tükenmez kaynaktır aşkın canımda Huzurum sonsuzdur varsan yanımda Neşemde, sevinçte, heyecanımda İçimde çağlayan nehir gibisin *** Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr İçimde çağlayan nehir gibisin *** Sanadır içimde en sıcak hisler Sevgimiz gönlümde gençliği besler Aşkınla açılır güller, nergisler Ömrümde çözülmez sihir gibisin *** Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr Ömrümde çözülmez sihir gibisin *** Şefkatin bir başka, sevgin bir başka Sadakat sembolü olmuşsun aşka Destanlar yazdırır cansın âşıka Sözlere sığmayan şiir gibisin *** Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr Sözlere sığmayan şiir gibisin *** Sözlere sığmayan şiir gibisin

Sevgi Bağları Dün gönlümle dertleştik Ağladık için için Boşa geçen yıllara Sevgilim senin için *** Dün gönlümle dertleştik Ağladık için için Boşa geçen yıllara Sevgilim senin için Sevgilim senin için *** Yine de pişman değil Gönül sevdiği için Boşa geçen yıllara Sevgilim senin için *** Gözümde saklı hala Özlemi o yılların Dökülen şu damlalar Benim sevgi bağlarım *** Gözümde saklı hala Özlemi o yılların Dökülen şu damlalar Benim sevgi bağlarım *** Sen hiç sensiz olmadın Bir de bunu bana sor Hasretine dayanmak Sevgilim nasıl da zor *** Sen hiç sensiz olmadın Bir de bunu bana sor Hasretine dayanmak Sevgilim nasıl da zor Sevgilim nasıl da zor *** Yüreğimin içinde Küllense de yanar kor Hasretine dayanmak Sevgilim nasıl da zor *** Gözümde saklı hala Özlemi o yılların Dökülen şu damlalar Benim sevgi bağlarım *** Gözümde saklı hala Özlemi o yılların Dökülen şu damlalar Benim sevgi bağlarım Benim sevgi bağlarım Benim sevgi bağlarım

Zulüm Taşıyan Gözler Zulüm taşıyan gözler Bilmem benden neler gizler Dudağımda o şarkı Bilmem neden ki kime söyler *** Sır eyleyip atma içine hislerini Bana kapatıpta gözlerini *** Söyle dileklerini *** Bakışların bir mana Dudakların tadım tadım sevda Gülüşlerin bir rüya Yüreğimde aşkın derde deva *** Sır eyleyip atma içine hislerini Bana kapatıpta gözlerini Söyle dileklerini

Acı Hasret Solgun yaprakları ıslatan yağmur, Gözyaşlarım gibi artık sende dur, Soluyor ümitler giden gelmiyor, Kaderim yüzüme bir gün gülmüyor, *** Gönlüme hasretin sel gibi aksin, ömrümce kalbimde yaşayacaksın, *** Ağlasam yansam da çeksem de çile, Gözyaşımda sevdam gelse de dile, Uğruna canimi versem nafile, Kaderim yüzüme bir gün gülmüyor, Uğruna canimi versem nafile, Kaderim benim bu yüzüm gülmüyor, *** Gönlüme hasretin sel gibi aksin, ömrümce kalbimde yaşayacaksın.

Gücüme Gidiyor Böyle Yaşamak Bir gün sevdiğimi anlayacaksın O zaman ellerin bomboş kalacak Beni kaybedecek ağlayacaksın Gücüme gidiyor böyle yaşamak *** Beklesem saçıma aklar dolacak Ağlasam gözümde yaş kalmayacak Unutursam aşkıma yazık olacak Gücüme gidiyor böyle yaşamak https://lyricstranslate.com

Güzelleri Kim Sevmez O gözlerin, o bakışın Başkasına benzemez ki O gözlerin, o bakışın Başkasına benzemez ki Sana sevgili olmayı Hangi gönül istemez ki Sana sevgili olmayı Hangi gönül istemez ki *** Tutsak oldum bir görüşte Yaşıyorum sanki düşte Ben de sevdim seni işte Güzelleri kim sevmez ki Tutsak oldum bir görüşte Yaşıyorum sanki düşte Ben de sevdim seni işte Güzelleri kim sevmez ki Güzelleri kim sevmez ki *** Sevgi demek, coşku demek Mutluluğun köşkü demek Sevgi demek, coşku demek Mutluluğun köşkü demek Mümkün mü seni sevmemek Güzelleri kim sevmez ki Mümkün mü seni sevmemek Güzelleri kim sevmez ki *** Tutsak oldum bir görüşte Yaşıyorum sanki düşte Ben de sevdim seni işte Güzelleri kim sevmez ki Tutsak oldum bir görüşte Yaşıyorum sanki düşte Ben de sevdim seni işte Güzelleri kim sevmez ki Güzelleri kim sevmez ki Güzelleri kim sevmez ki

Seviyorum Sevmesende Seviyorum sevmesende Bana gönül vermesende Bilmem neyi buldum sende Seveceğim sevmesende... *** İster ağlat, ister sel'e döndür İster çat yak kül'e döndür İstersen vur öldür Seveceğim öldürsende... *** Ayrılamam istesende Yer bulamam git desende Özlediğim dünya sende Seveceğim bilmesende

Güzelsin Allahın her gününde bin bir ümit var Dertler beni bulsa da, bir sebebi var İstediğim her şeyin olması çok zor Her akşam bir kaç kadeh atma şeklim var *** Şerefsizi tutmamışım, memleketi satmamışım Hiç huzursuz yatmamışım, gezerim tabii Ona buna sarkmamışım, hiç kendimi bozmamışım Paramı ben kazanmışım, içerim tabii *** Kafam güzel, dünya güzel, her şey güzel Sen güzelsin, güzelsin Kafam güzel, dünya güzel, her şey güzel Sen güzelsin, güzelsin güzel

N'olur Hayatımdan Çıkma Bu devirde, bu dünyada Bir görüşte ne bu sevda Gün ortasında rüyâda Özlerim olsan yanımda *** N'olur yanımdan ayrılma n'olur N'olur n'olur n'olur hayatımdan çıkma *** Sen şurdasın, ben burada Dağlar var sanki arada Tenimde değil ruhumda Özlerim olsan yanımda *** N'olur yanımdan ayrılma n'olur N'olur n'olur n'olur hayatımdan çıkma N'olur n'olur n'olur hayatımdan çıkma *** Bakma şimdilik mutluyum Ruhum kelebekler gibi Ayrılığı bekliyorum Kıyâmeti bekler gibi *** N'olur yanımdan ayrılma n'olur N'olur n'olur n'olur hayatımdan çıkma Sen şurdasın, ben burada *** Dağlar var sanki arada Tenimde değil ruhumda Özlerim olsan yanımda *** N'olur yanımdan ayrılma n'olur N'olur n'olur n'olur hayatımdan çıkma N'olur n'olur n'olur hayatımdan çıkma N'olur n'olur n'olur hayatımdan çıkma