Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim (Konser)( Şarkı Sözleri
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Emel Sayın
Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim (Konser)(
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Ben seni unutmak için sevmedim
Gülmen ayrılık demekmiş bilmedim
Bekledim sabah akşam yollarını
Ölmek istedim, bir türlü ölmedim
***
Aşk bu mu, sevda bu mu, hayat bu mu
Kalp acı, dünya hüzün, gözyaşı dolu..
Şimdi sen kim bilir nerelerdesin
Gelir gecelerden koşarak sesin
***
Bana en acı haber kiminlesin
Adını içimden hala silmedim
Aşk bu mu, sevda bu mu, hayat bu mu
Kalp acı, dünya, hüzün, gözyaşı dolu...