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7/24 Dinle Yine Yeni Yeniden

Yine Yeni Yeniden Şarkı Sözleri

Emel Sayın Yine Yeni Yeniden şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Sayın Yine Yeni Yeniden şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yine Yeni Yeniden sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Sayın

Emel Sayın

Yine Yeni Yeniden

  • Bir Teselli Ver

  • Aman

  • Dokun Bana

  • Dokunsalar Ağlarım

  • Haram Geceler

  • Kavak Yelleri

  • Yeniden Sev

  • Beni Anlamadın Ya

  • Çarem Benim

  • Her Sevda Yeni Bir Veda

  • Şov Yapma

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