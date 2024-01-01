Emel Sayın

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Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin,
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin,
Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydin,
Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp geçtin,
***
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin,
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin.
***
Ne çok sevmiştim seni ne çok hatırlar mısın,
Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın,
Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın,
Bir bahar seli gibi dalımdan akıp geçtin.
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Sen (sen) gidince
Ötede kaldı hayat
Kırılıp (kırılıp) tuz buz oldu
Toparlanamadı aşk (aşk)
***
Bir deli düzeni bu
Akıllı masalında
Ya boşan alışkanlığından
Ya otur kalkmamaya
***
Ayrılık, seni görmezden gelirim
Meret, oyalama aklımı
Uzakta saldım yüzde yüzümü
"Dön", demeyi vallaha unuttum ben
***
Ayrılık, seni görmezden gelirim
Meret, oyalama aklımı
Uzakta saldım yüzde yüzümü
"Dön", demeyi vallaha unuttum ben
"Dön", demeyi vallaha unuttum ben
***
Sen (sen) gidince (gidince)
Ötede (ötede) kaldı hayat
Kırılıp (kırılıp) tuz buz oldu
Toparlanamadı aşk (aşk)
***
Bir deli düzeni bu
Akıllı masalında
Ya boşan alışkanlığından
Ya otur kalkmamaya
***
Ayrılık, seni görmezden gelirim
Meret, oyalama aklımı
Uzakta saldım yüzde yüzümü
"Dön", demeyi vallaha unuttum ben
***
Ayrılık, seni görmezden gelirim
Meret, oyalama aklımı
Uzakta saldım yüzde yüzümü
"Dön", demeyi vallaha unuttum ben
"Dön", demeyi vallaha unuttum ben
***
"Dön", demeyi vallaha unuttum ben
"Dön", demeyi vallaha unuttum ben
-
Dilek tutmadan kaydı bütün yıldızlar
Gökyüzüm yerde sanki
Galiba bu aralar
Sevenim
Yok benim
***
Dilek tutmadan kaydı bütün yıldızlar
Gökyüzüm yerde sanki
Galiba bu aralar
Sevenim
Yok benim
***
Ne desem inanırsın
Gözünde yalancı çoban olmak istemem
Ne desem inanırsın
Önünde suçlu çocuk olmak istemem
***
Ne desem inanırsın
Gözünde yalancı çoban olmak istemem
Ne desem inanırsın
Önünde suçlu çocuk olmak istemem
***
Dilek tutmadan kaydı bütün yıldızlar
Gökyüzüm yerde sanki
Galiba bu aralar
Sevenim
Yok
***
Ne desem inanırsın
Gözünde yalancı çoban olmak istemem
Ne desem inanırsın
Önünde suçlu çocuk olmak istemem
***
Ne desem inanırsın
Gözünde yalancı çoban olmak istemem
Ne desem inanırsın
Önünde suçlu çocuk olmak istemem
***
Tavrı kalmadı hayatımın
Boyun eğdi düze dağlarım
Aklı kaldı geçmişin
Nazar değdi belki, inanır mısın?
***
Ne desem inanırsın
Gözünde yalancı çoban olmak istemem
Ne desem inanırsın
Önünde suçlu çocuk olmak istemem
***
Ne desem inanırsın
Gözünde yalancı çoban olmak istemem
Ne desem inanırsın
Önünde suçlu çocuk olmak istemem
-
İstiratteyim dinleniyorum
uzattım ayaklarımı
Elimde kitap okuyorum
başkalarının hayatlarını
***
Çok affedersiniz
yediğim ayva tok tuttu
Bir şey yiyecek halim yok
aç gözümde doydu
***
Cebren ve hile ile zapt edildim
yanlış fatih tarafından feth edildim
Hikayem bu vallahi katledildim
hep zaruri özel günler verilen günler
kanuni isteksiz özürler
-
Kenar süsü oldum hayatında
Yani olmasam da olurdu
Kaza süsü de verirdin vefatıma
Yokluğum boşluk yaratmazdı
***
Seni aramamam, sormamam
Bakmadan uzaklaşmam
Eminim çok hora geçti
Hurdaya çıktı içim
Fark ettin mi hiçe döndüm
Çürüye çürüye tükendim
***
Rezil ettim kendimi
Dağıttım, içtim düştüm
Ona buna ağladım içimden döküldüm
***
Büyümeyi unuttum
Kendimi dinlemekten
Hastalık hastası oldum senin yüzünden
***
Kenar süsü oldum hayatında
Yani olmasam da olurdu
Kaza süsü de verirdin vefatıma
Yokluğum boşluk yaratmazdı
***
Seni aramamam, sormamam
Bakmadan uzaklaşmam
Eminim çok hora geçti
Hurdaya çıktı içim
Fark ettin mi hiçe döndüm
Çürüye çürüye tükendim
***
Rezil ettim kendimi
Dağıttım, içtim düştüm
Ona buna ağladım içimden döküldüm
***
Büyümeyi unuttum
Kendimi dinlemekten
Hastalık hastası oldum senin yüzünden
***
Rezil ettim kendimi
Dağıttım, içtim düştüm
Ona buna ağladım içimden döküldüm
***
Büyümeyi unuttum
Kendimi dinlemekten
Hastalık hastası oldum senin yüzünden
***
Kenar süsü oldum hayatında
Yani olmasam da olurdu
-
Hiç aklıma gelir miydi?
Takıldım kaldım ona
Bıraktım işi gücü
Mihrabım yere geçti
***
Bozuldu yuvamın mert sözü
Bozuldu yuvamın mert sözü
***
Bi' İzmirli'ye vuruldum
Tanısanız anlarsınız
"Kapandı mevzu", desem
Kuyruklu yalan olur
***
Anlatsam ağlarsınız, of
Anlatsam ağlarsınız
***
Nurlu değil düşüncesi
Adapsız makam şarkıları
Ağrılarıma köşe yastığı
Olmaz yine bi' başkası
***
Nurlu değil düşüncesi
Ben düşlerine toz bezi
Tutturdum o diye ille de
Yangında kül en güçlüsü
***
Nurlu değil düşüncesi
Adapsız makam şarkıları
Ağrılarıma köşe yastığı
Olmaz yine bi' başkası
***
Bi' İzmirli'ye vuruldum
Tanısanız anlarsınız
"Kapandı mevzu", desem
Kuyruklu yalan olur
***
Anlatsam ağlarsınız, of
Anlatsam ağlarsınız
***
Nurlu değil düşüncesi
Adapsız makam şarkıları
Ağrılarıma köşe yastığı
Olmaz yine bi' başkası
***
Nurlu değil düşüncesi
Ben düşlerine toz bezi
Tutturdum o diye ille de
Yangında kül en güçlüsü
***
Nurlu değil düşüncesi
Adapsız makam şarkıları
Ağrılarıma köşe yastığı
Olmaz yine bi' başkası
***
Olmaz yine bi' başkası
Olmaz yine bi' başkası
-
Uzun zamandır kayıpsın artık çık
Nerelerdesin?
Aradım, sordum
Kimleri yordum bilemezsin
***
Uzun zamandır kayıpsın artık çık
Nerelerdesin?
Aradım, sordum
Kimleri yordum bilemezsin
***
Kaderimle oynayacak kadar sevgilim olmuşsun meğer
Ben seni kabullenmeyip ben yapmaya çalışırken
Yokluğun çirkin de yapmış beni
Geçen gün aynada gördüm tesadüfen
***
Malum ortada halim
Eminim, ben bu kadını ömrümde görmedim
Olur da duyarsan
Özür dilerim çok, çok
Olur da duyarsan
Özür dilerim
***
Uzun zamandır kayıpsın artık çık
Nerelerdesin?
Aradım, sordum
Kimleri yordum bilemezsin
***
Uzun zamandır kayıpsın artık çık
Nerelerdesin?
Aradım, sordum
Kimleri yordum bilemezsin
***
Kaderimle oynayacak kadar sevgilim olmuşsun meğer
Ben seni kabullenmeyip ben yapmaya çalışırken
Yokluğun çirkin de yapmış beni
Geçen gün aynada gördüm tesadüfen
***
Malum ortada halim
Eminim, ben bu kadını ömrümde görmedim
Olur da duyarsan
Özür dilerim çok, çok
Olur da duyarsan
Özür dilerim
-
Can perperişan eşim dostum uyansın
imdadımın vakti elime biri uzansın
Başı dumanım çare tutmayanım
sılaya giden döner be bir gün
***
Allah'ın emri değil bu
kulların aklı
Hak'tan gelen değil bu
bebeler doğar mı silahlı
***
Töre töre töre
olur mu kul kula köle
Kin koydun kör yüreğe
böyle adalet olur mu
***
Hu hu hu
Böyle adalet olur mu
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