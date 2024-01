Emel Sayın

Dediler, zamanla hep azalırmış sevgiler Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter Dediler, zamanla hep azalırmış sevgiler Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter *** Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu? Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu? Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu? Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu? *** Dediler ki gün gelir unuturmuş gidenler Olsun, bana aşk dolu geçen yıllarım yeter Dediler ki gün gelir unuturmuş gidenler Olsun, bana aşk dolu geçen yıllarım yeter *** Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu? Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu? Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu? Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu? *** Küsecek kadar çok mu?

Gözlerim uykuyla barıştı sanma Sen gittin gideli dargın sayılır Gözlerim uykuyla barıştı sanma Sen gittin gideli dargın sayılır, *** Ben de bir zamanlar sevildim amma Seninki düpedüz vurgun sayılır Ben de bir zamanlar sevildim amma Seninki düpedüz vurgun sayılır *** Ne kadar zulmetsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana kana Ne kadar zulmetsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana kana *** Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır *** Yalan mı söyledin göz göre göre Ne zaman dolacak verdiğin süre Gönülden gördüğüm takvime göre Aldığım her nefes bir gün sayılır Aldığım her nefes bir yıl sayılır *** Yalan mı söyledin göz göre göre Ne zaman dolacak verdiğin süre Yalan mı söyledin göz göre göre Ne zaman dolacak verdiğin süre *** Gönülden gördüğüm takvime göre Aldığım her nefes bir gün sayılır Gönülden gördüğüm takvime göre Aldığım her nefes bir gün sayılır *** Ne kadar zulmetsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana kana Ne kadar zulmetsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana kana *** Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır Sensiz cennet bile sürgün sayılır