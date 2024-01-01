Emel Sayın

Bilsem ki Şarkı Sözleri
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Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin
Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin
Gözünde yaşlarınla belli pişmân gibisin
***
Nazarmı değdi bize düştük bu hale neden
Kaderimiz böyleymiş ayrıldık istemeden
Kaderimiz böyleymiş, ah ayrıldık istemeden
***
Çağırıyormuş gibi kulağımda hep sesin
Çağırıyormuş gibi kulağımda hep sesin
Ölsem bile unutmam şu mahsun kalbimdesin
***
Nazarmı değdi bize düştük bu hale neden
Kaderimiz böyleymiş, ah ayrıldık istemeden
Kaderimiz böyleymiş ayrıldık istemeden
***
Alamaz hiç kimse bil kalbimdeki yerini
Alamaz hiç kimse bil kalbimdeki yerini
Rastlarsan bir gün bana gizleme gözlerini
***
Nazarmı değdi bize düştük bu hale neden
Kaderimiz böyleymiş ayrıldık istemeden
Kaderimiz böyleymiş, ah ayrıldık istemeden
Kaderimiz böyleymiş, ah ayrıldık istemeden
-
Bir kere sevdi gönül
Mevsim bahar olsa da
Yandı tutuştu gönül
Kalbi bir taş olsa da
***
Bin kere söylüyorum
Bir kere dinlesen
Bak yine söylüyorum
Aşk için ölmese de
***
Değmez sana değmez
Aşkın öyle çok büyük ki Kimseye boyun eğmez
Bilmez kıymet bilmez
Yaran öyle çok derin ki Kimse onu silemez
***
Allah'tan kork
Sevmekten kork
Başka çaren yok
***
Karşıma bir daha çıkma sakın
Bence bu asrın hatası olur
Kendime başka bir aşk bulurum
Sen beni hiç sevmesen de olur
***
Karşıma bir daha çıkma sakın
Bence bu asrın hatası olur
Kendime başka bir aşk bulurum
Sen beni hiç sevmesen de olur
-
Sabret, deli sevdam sabret
Susadım aşka, sen beni dinle
Sevgiden utanmaz insan
***
Kaç kere sever insan?
Kaç sabah uyanır yasa?
Anbean vurur ayrılık
Söyle kaç gecedir sevdan?
***
Bir yanım seni ister
Bir yanım neden ağlasın?
Ayrılık yürek ister
Anladım, bana göre değil aşk
***
Delidir sevdam
Bırakın sussun
Ne ödül versin
Ne hesap sorsun
***
Korktum aşktan
Kimi güldürmüş?
Kime yâr olmuş?
Neyi söndürmüş?
***
Rüyalarda
Tanıdım aşkı
Nerede sevdam?
Kimlerde saklı?
***
Sabret, deli sevdam sabret
Susadım aşka, sen beni dinle
Sevgiden utanmaz insan
***
Kaç kere sever insan?
Kaç sabah uyanır yasa?
Anbean vurur ayrılık
Söyle kaç gecedir sevdan?
***
Bir yanım seni ister
Bir yanım neden ağlasın?
Ayrılık yürek ister
Anladım, bana göre değil aşk
***
Delidir sevdam
Bırakın sussun
Ne ödül versin
Ne hesap sorsun
***
Korktum aşktan
Kimi güldürmüş?
Kime yâr olmuş?
Neyi söndürmüş?
***
Rüyalarda
Tanıdım aşkı
Nerede sevdam?
Kimlerde saklı?
***
Kaç kere sever insan?
Kaç sabah uyanır yasa?
Anbean vurur ayrılık
Söyle kaç gecedir sevdan?
***
Bir yanım seni ister
Bir yanım neden ağlasın?
Ayrılık yürek ister
Anladım, bana göre değil aşk
-
Efendiyim aslında, bulunmaz eşim
Malatya civarından bir yar sevmişim
Erkeklikten dergahından geçmez sevdalar
Babam bilmez aslında, erkekler ağlar
***
Kırkından sonra amcam çeker halayı
E amcamın zamanında halay mı vardı
Ağzın dilin kavrulsun, kapansın yollar
Seven bilmez aslında erkekler ağlar
***
Belki ben bunu çoktan beri hak ettim
Ömrümün tamamını sende tükettim
Kim bilir belki sana kavuşacağım
Belki de genç yaşımda yaşlanacağım
***
Yar diye, diye, diye yandım bir yar var diye
Bu yaşımda azdım diye açıkta kaldım
Koynumu sarar diye, fazlası zarar diye
En azı karar diye açıkta kaldım
***
Yar diye, diye, diye yandım bir yar var diye
Bu yaşımda azdım diye açıkta kaldım
Koynumu sarar diye, fazlası zarar diye
En azı karar diye açıkta kaldım
***
Efendiyim aslında, bulunmaz eşim
Malatya civarından bir yar sevmişim
Erkeklikten dergahından geçmez sevdalar
Babam bilmez aslında, erkekler ağlar
***
Kırkından sonra amcam çeker halayı
E amcamın zamanında halay mı vardı
Ağzın dilin kavrulsun, kapansın yollar
Seven bilmez aslında erkekler ağlar
***
Belki ben bunu çoktan beri hak ettim
Ömrümün tamamını sende tükettim
Kim bilir belki sana kavuşacağım
Belki de genç yaşımda yaşlanacağım
***
Yar diye, diye, diye yandım bir yar var diye
Bu yaşımda azdım diye açıkta kaldım
Koynumu sarar diye, fazlası zarar diye
En azı karar diye açıkta kaldım
***
Yar diye, diye, diye yandım bir yar var diye
Bu yaşımda azdım diye açıkta kaldım
Koynumu sarar diye, fazlası zarar diye
En azı karar diye açıkta kaldım
***
Uykuya daldım, açtıkta kaldım
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Dokunsam ağlar mısın?
Düşünüp o yılları
Bir dokun, bin ah işittim senden
Bu kadar kolay mıydı, vazgeçmek benden
***
Ağlasam duyar mısın feryadımı
Yüzüme bakar mısın son kez
İçimde yorgunluğun mutsuzluğun
Sebebi bir tek sensin bu umutsuzluğun
***
Kalbim yıllar geçse de affetmeyecek
Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek
Sensiz bu son gecem bu son sabahım
Tadı yok bu mevsim ayrılıkların
***
Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek
Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek
Utanmam yenilmem mutsuzluğuma
Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım
***
Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek
Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek
Utanmam yenilmem mutsuzluğuma
Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım
***
Dokunsam ağlar mısın?
Düşünüp o yılları
Bir dokun, bin ah işittim senden
Bu kadar kolay mıydı, vazgeçmek benden
***
Ağlasam duyar mısın feryadımı
Yüzüme bakar mısın son kez
İçimde yorgunluğun mutsuzluğun
Sebebi bir tek sensin bu umutsuzluğun
***
Kalbim yıllar geçse de affetmeyecek
Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek
Sensiz bu son gecem bu son sabahım
Tadı yok bu mevsim ayrılıkların
***
Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek
Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek
Utanmam yenilmem mutsuzluğuma
Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım
***
Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek
Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek
Utanmam yenilmem mutsuzluğuma
Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım
***
Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek
Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek
Utanmam yenilmem mutsuzluğuma
Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım
***
Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek
Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek
Utanmam yenilmem mutsuzluğuma
Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım
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