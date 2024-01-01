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7/24 Dinle Evvel Zaman İçinde (1924'den Bugüne)

Evvel Zaman İçinde (1924'den Bugüne) Şarkı Sözleri

Emel Sayın Evvel Zaman İçinde (1924'den Bugüne) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Sayın Evvel Zaman İçinde (1924'den Bugüne) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Evvel Zaman İçinde (1924'den Bugüne) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Sayın

Emel Sayın

Evvel Zaman İçinde (1924'den Bugüne)

  • Çile Bülbülüm Çile

  • Bakışların Kıvılcım

  • Gördüm Seni Birgün

  • Sensiz Kalan Gönlümde

  • Dönülmez Akşamın Ufkundayız

  • Şarap Mahzende Yıllanır

  • Bir Fincan Kahve Olsam

  • Saçların Tarumar

  • Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim

  • Gece Sensiz Mehtap Hazin

  • Bağdat Yolu

  • Kader Kime Şikayet Edeyim Seni

  • Gizli Aşk Bu

  • Gönül Penceresinden

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