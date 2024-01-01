Evvel Zaman İçinde (1924'den Bugüne) Şarkı Sözleri
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Emel Sayın
Evvel Zaman İçinde (1924'den Bugüne)
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Bülbülüm gel de dile
Söyle benimle bile
Sesini duyur ele
Çile bülbülüm çile
Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm
***
Çile-e, a-h ah çile bülbülüm Allah
Çile bülbülüm çile
***
Issız yuvanda tektin
Çekilmez çile çektin
Kim derdi gülecektin
Çile bülbülüm çile
Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm
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Çile-e, a-h çile bülbülüm
Çi-l-e Allah
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Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin
Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin
***
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
***
Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim
Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim
Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp geçtin
Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp geçtin
***
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
***
Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın
Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın
***
Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın
Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın
Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın
Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın
***
Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın
Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın
Bir bahar seli gibi yolumdan akıp geçtin
Bir bahar seli gibi yolumdan akıp geçtin
***
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
***
Yeniden yakıp geçtin
Yeniden yakıp geçtin