Emel Sayın

O kadar hırçınsın öyle yaramaz Seninle kimseler başa çıkamaz Seni seven yanar mutlu olamaz Yinede kendini çok sevdirirsin *** Akıl ermez senin yaptıklarına Havanla nazınla çok cilvelisin Bile bile yanar sana her insan Yinede kendini çok sevdirirsin *** Akıl ermez senin yaptıklarına Havanla nazınla çok cilvelisin Bile bile yanar sana her insan Yinede kendini çok sevdirirsin *** Çok, çok, çok, çok cilvelisin Çok, çok, çok, çok işvelisin Çok, çok, çok, çok cilvelisin Çok, çok, çok, çok işvelisin *** Melekse karşımda şaşırır kalır Şeytana pabucunu ters giydirirsin Öylesi fettan, öylesi kurnaz Yinede kendini çok sevdirirsin *** Akıl ermez senin yaptıklarına Havanla nazınla çok cilvelisin Bile bile yanar sana her insan Yinede kendini çok sevdirirsin *** Akıl ermez senin yaptıklarına Havanla nazınla çok cilvelisin Bile bile yanar sana her insan Yinede kendini çok sevdirirsin *** Çok, çok, çok, çok cilvelisin, ah Çok, çok, çok, çok işvelisin Çok, çok, çok, çok cilvelisin Çok, çok, çok, çok işvelisin

Hislerim paramparça, duygularım kördüğüm Her gece rüyalarda yalnız sensin gördüğüm Ölümüne bir sevda, ölümüne bir tutku Bu yüzdendir her gece yanıp yanıp söndüğüm *** Hislerim paramparça, duygularım kördüğüm Her gece rüyalarda yalnız sensin gördüğüm Ölümüne bir sevda, ölümüne bir tutku Bu yüzdendir her gece yanıp yanıp söndüğüm *** Gidiyor Yüreğimde ateşler yanıyor Gidiyor Bedenimde depremler kopuyor Gidiyor, ah Bu gidiş beni kahrediyor *** Gidiyor Yüreğimde ateşler yanıyor Gidiyor Bedenimde depremler kopuyor Gidiyor Bu gidiş beni kahrediyor *** Hislerim paramparça, duygularım kördüğüm Her gece rüyalarda yalnız sensin gördüğüm Ölümüne bir sevda, ölümüne bir tutku Bu yüzdendir her gece yanıp yanıp söndüğüm *** Hislerim paramparça, duygularım kördüğüm Her gece rüyalarda yalnız sensin gördüğüm Ölümüne bir sevda, ölümüne bir tutku Bu yüzdendir her gece yanıp yanıp söndüğüm *** Gidiyor Yüreğimde ateşler yanıyor Gidiyor Bedenimde depremler kopuyor Gidiyor, ah Bu gidiş beni kahrediyor *** Gidiyor Yüreğimde ateşler yanıyor Gidiyor Bedenimde depremler kopuyor Gidiyor Bu gidiş beni kahrediyor