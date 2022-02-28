Emel Sayın

Dargın Ayrılmayalım Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün Dolaştı üzgün üzgün Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün Dolaştı üzgün üzgün *** Çıkmadın pencereye ne göründün ne güldün Çıkmadın pencereye ne göründün ne güldün Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün Dolaştı üzgün üzgün Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün Dolaştı üzgün üzgün *** Yolcular arasında aradım seni bir bir Yolcular arasında aradım seni bir bir Elimde kaldı yazık çiçeklerimle mendil Çiçeklerimle mendil Elimde kaldı yazık çiçeklerimle mendil Çiçeklerimle mendil *** Getirmiştim sana bir demet beyaz karanfil Getirmiştim sana bir demet beyaz karanfil Elimde kaldı yazık çiçeklerimle mendil Çiçeklerimle mendil Elimde kaldı yazık çiçeklerimle mendil Çiçeklerimle mendil *** Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün Dolaştı üzgün üzgün Dolaştı üzgün üzgün

Artık Bu Solan Bahçede Artık bu solan bahçede Bülbüllere yer yok Bülbüllere yer yok *** Bir yer ki sevenler Sevilenlerden eser yok Sevilenlerden eser yok *** Bir yer ki sevenler Sevilenlerden eser yok Sevilenlerden eser yok *** Bezminde kadeh kırdığımız Sevgililer yok Sevgililer yok *** Bezminde kadeh kırdığımız Sevgililer yok Sevgililer yok *** Bir yer ki sevenler Sevilenlerden eser yok Sevilenlerden eser yok

Artık Yeşerecek Bir Dalım Yok Artık yeşerecek bir dalım yok Yağmurlar yağsa da hoş yağmasa da Artık yeşerecek bir dalım yok Yağmurlar yağsa da hoş yağmasa da *** üç günlük ömrümü bir günde yitirdim Yarınlar gelse de hoş gelmese de üç günlük ömrümü bir günde yitirdim Yarınlar olsa de hoş olmasa da *** Paydos mutluluğa paydos artık Kaderim gülse de hoş gülmese de *** üç günlük ömrümü bir günde yitirdim Yarınlar gelse de hoş gelmese de üç günlük ömrümü bir günde yitirdim Yarınlar gelse de hoş gelmese de *** Paydos mutluluğa paydos artık

At Kadehi Elinden Bu gece son gecemiz acı günler yakında Bir ömür böyle geçti olamadık farkında *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** Dolu dolu içerdik kadehlerde aşkı biz Güneş bizde doğardı ne mutluyduk ikimiz *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** Geçmişi yad etmeden bilmem fayda var mi ki Bugün beni sevmeyen vefalı o yâr mı ki *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün Hatıralar gömülsün, hatıralar gömülsün

Bak Yeşil Yeşil Kapat gözlerini, kimse görmesin Yalnız benim için bak yeşil yeşil Kapat gözlerini, kimse görmesin Yalnız benim için bak yeşil yeşil *** Gözlerin kimseye ümit vermesin Yalnız benim için bak yeşil yeşil Gözlerin kimseye ümit vermesin Yalnız benim için bak yeşil yeşil *** Seni öyle sevdim ölürcesine Tanrının yazdığı şiircesine Seni öyle sevdim ölürcesine Tanrının yazdığı şiircesine *** İçimden geçeni bilircesine Yalnız benim için bak yeşil yeşil İçimden geçeni bilircesine Yalnız benim için bak yeşil yeşil *** Yalnız benim için bak yeşil yeşil Yalnız benim...

Bir Dünya Yarattım Bir dünya yarattım, yalnız ikimiz için Bir dünya yarattım, yalnız ikimiz için Seninle ağlayıp seninle gülmek için Seninle ağlayıp seninle gülmek için *** Bir başka sevgiye yer yok benim dünyamda Bir başka sevgiye yer yok benim dünyamda Orda tüm sevgiler yalnız ikimiz için Orda tüm sevgiler yalnız ikimiz için

Kimler Unutmadı ki Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki Sevgilim, canım deyip kimler aldatmadı ki Sevgilim, canım deyip kimler aldatmadı ki *** Şu perişan kalbimi kimler ağlatmadı ki Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki *** Söyle kaç zalim beni bırakıp kaçmadı ki Söyle kaç zalim beni ateşe atmadı ki *** Şu perişan kalbimi kimler ağlatmadı ki Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki *** Sorma git, sevmem artık senden başka sevgili Sorma git, sevmem artık senden başka sevgili İnanmam yalan söze, dinlemem hiç kimseyi İnanmam yalan söze, dinlemem hiç kimseyi *** Meğer bu aşk oyunu kimi aldatmadı ki Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki *** Söyle kaç zalim beni bırakıp kaçmadı ki Söyle kaç zalim beni ateşe atmadı ki *** Meğer bu aşk oyunu kimi aldatmadı ki Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki *** Kimler unutmadı ki

Seni Ne Çok Sevdiğimi Seni ne çok sevdiğimi Söylesem de bilemezsin Bilemezsin *** Hatıramdan hayalini İstesen de silemezsin Silemezsin *** Hatıramdan hayalini İstesen de silemezsin Silemezsin *** Öyle derin nakşetmiş ki Felek seni şu gönlüme Gönlüme *** Hatıramdan hayalini İstesen de silemezsin Silemezsin