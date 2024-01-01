Yürekten Olsun Şarkı Sözleri
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Emel Sayın
Yürekten Olsun
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Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler
Olsun bana seninle geçen yıllarım yeter
Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu
Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu
***
Dediler ki gün gelir unuturmuş gidenler
Olsun bana aşk dolu geçen yıllarım yeter
Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu
Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu
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Sen bir dediğin amma binlerce olsun
Dikenlerin bile güzel, bana gül olsun
Sen bir dediğin amma binlerce olsun
Dikenlerin bile güzel, bana gül olsun
***
Bize aslan gibi sevmek yaraşır
Muradımız aşktır yavrum yürekten olsun
Bize aslan gibi sevmek yaraşır
Maksadımız aşktır yavrum
Gönülden olsun, yürekten olsun
***
Yalandan, dolandan bıktık sahiden olsun
Seviyorum seni derken nutkun tutulsun
***
Bize aslan gibi sevmek yaraşır
Muradımız aşktır yavrum gönülden olsun
Maksadımız aşktır yavrum yürekten olsun
Canımdan olsun, yürekten olsun
***
Sakla beni sende en gizli yerde
Yanıma gelişin sanki ibadet olsun
Beni sakla sende en gizli yerde
Beraber olmamız sanki ibadet olsun
***
Uçalım aşk ile en yükseklere
Her şey, her an bugün yarın senle ben olsun
Uçalım aşk ile en yükseklere
Her şey, her an bugün yarın senle ben olsun
Bizimle dolsun
***
Yalandan, dolandan bıktık sahiden olsun
Seviyorum seni derken nutkun tutulsun
***
Bize aslan gibi sevmek yaraşır
Muradımız aşktır yavrum gönülden olsun
Maksadımız aşktır yavrum yürekten olsun
Gerçekten olsun, yürekten olsun
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