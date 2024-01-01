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7/24 Dinle Yürekten Olsun

Yürekten Olsun Şarkı Sözleri

Emel Sayın Yürekten Olsun şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Sayın Yürekten Olsun şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yürekten Olsun sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Sayın

Emel Sayın

Yürekten Olsun

  • Dediler Zamanla Hep Azalırmış Sevgiler

  • Yürekten Olsun

  • Ben Kendim Bir Alemim

  • Seven Affader

  • Bozamazsın Beni Dünya

  • İdam Mahkumu

  • Aşk Mezarı

  • Hey Yabancı

  • Hep Böyle Kalalım

  • Gül Oylum

  • Cana Doğru

  • İpek Böceği

  • Arıyorum

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