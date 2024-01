Emel Sayın

Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler Olsun bana seninle geçen yıllarım yeter Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu *** Dediler ki gün gelir unuturmuş gidenler Olsun bana aşk dolu geçen yıllarım yeter Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu

Sen bir dediğin amma binlerce olsun Dikenlerin bile güzel, bana gül olsun Sen bir dediğin amma binlerce olsun Dikenlerin bile güzel, bana gül olsun *** Bize aslan gibi sevmek yaraşır Muradımız aşktır yavrum yürekten olsun Bize aslan gibi sevmek yaraşır Maksadımız aşktır yavrum Gönülden olsun, yürekten olsun *** Yalandan, dolandan bıktık sahiden olsun Seviyorum seni derken nutkun tutulsun *** Bize aslan gibi sevmek yaraşır Muradımız aşktır yavrum gönülden olsun Maksadımız aşktır yavrum yürekten olsun Canımdan olsun, yürekten olsun *** Sakla beni sende en gizli yerde Yanıma gelişin sanki ibadet olsun Beni sakla sende en gizli yerde Beraber olmamız sanki ibadet olsun *** Uçalım aşk ile en yükseklere Her şey, her an bugün yarın senle ben olsun Uçalım aşk ile en yükseklere Her şey, her an bugün yarın senle ben olsun Bizimle dolsun *** Yalandan, dolandan bıktık sahiden olsun Seviyorum seni derken nutkun tutulsun *** Bize aslan gibi sevmek yaraşır Muradımız aşktır yavrum gönülden olsun Maksadımız aşktır yavrum yürekten olsun Gerçekten olsun, yürekten olsun