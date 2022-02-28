Emel Sayın

Neden saçların beyazlamış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Neden saçların beyazlamış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? *** Görüyorum ki her gün meyhanedesin Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? *** Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert, ben ona mutluluk verdim Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert, ben ona mutluluk verdim *** Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim *** Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez Aşka mahkûm edilen garip gülemez Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez Aşka mahkûm edilen garip gülemez *** Ben de yanmışım senin gibi arkadaş Dünyanın kahrı bitmez böyle arkadaş Ben de yanmışım senin gibi arkadaş Dünyanın kahrı bitmez böyle arkadaş *** Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert, ben ona mutluluk verdim Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert, ben ona mutluluk verdim *** Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim?