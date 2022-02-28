Deli Gibi Sevdim Şarkı Sözleri
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Emel Sayın
Deli Gibi Sevdim
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Neden saçların beyazlamış arkadaş?
Sana da benim gibi çektiren mi var?
Neden saçların beyazlamış arkadaş?
Sana da benim gibi çektiren mi var?
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Görüyorum ki her gün meyhanedesin
Yaşamaya küstürüp içtiren mi var?
Görüyorum ki her gün meyhanedesin
Yaşamaya küstürüp içtiren mi var?
***
Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim
O bana dert, ben ona mutluluk verdim
Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim
O bana dert, ben ona mutluluk verdim
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Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim
***
Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez
Aşka mahkûm edilen garip gülemez
Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez
Aşka mahkûm edilen garip gülemez
***
Ben de yanmışım senin gibi arkadaş
Dünyanın kahrı bitmez böyle arkadaş
Ben de yanmışım senin gibi arkadaş
Dünyanın kahrı bitmez böyle arkadaş
***
Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim
O bana dert, ben ona mutluluk verdim
Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim
O bana dert, ben ona mutluluk verdim
***
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim?