Emel Sayın, 20 Kasım 1945 tarihinde Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Selanikli bir babanın ve Mardinli bir annenin kızı olarak doğdu. Şenel, Fatoş ve Hülya adlarında üç kız kardeşi vardır. Sayın, ilkokulu Kayseri Cumhuriyet İlkokulu’nda okudu. Ortaokulu Konya’da tamamladıktan sonra İstanbul Üsküdar’a taşındı. Müzikle tanışması küçük yaşlarda başlayan Sayın, ilk olarak 13 yaşında Arif Sami Toker’den müzik dersleri almaya başladı. Üç yıl Münir Nurettin Selçuk'tan ders alarak müzik eğitimine devam etti. Yine aynı dönem arkadaşları Mine Mater, Erkin Koray ile birlikte Muhittin Sadak'tan da solfej dersleri aldı. Hürriyet Haber Ajansı'nın açtığı yarışmada Münir Nurettin Selçuk'a ait klasik bir eser okuyarak ‘Ses Kraliçesi’ seçildi. Böylece profesyonel müzik yaşamına adım atmaya başladı. Emel Sayın, henüz 17 yaşındayken Ankara Gençlik Parkı'nda Necdet Yazar'ın gazinosunda ilk defa sahneye çıktı. 1963 yılında Ankara Radyosu'na sınavla solist olarak girdi ve orada yaklaşık yedi yıl çalıştı. Egemen Bostancı'nın teklifiyle İstanbul müzik piyasasına transfer oldu ve Lalezâr Gazinosu'nda assolist olarak sahne almaya başladı. Bu arada İstanbul Radyosu'na geçti ve İstanbul'a yerleşti İstanbul’da ilk çalışması “Sus Sus Sus”u 1971’de yaptıktan sonra aynı yıl “Gel Gel Gel” ve “Doyamadım Sana” adlı şarkılarını iki single’dan oluşan üç ayrı plak çalışması olarak piyasaya sürdü. Sayın, 1972 yılında içinde 10 Türk Sanat Müziği şarkısı bulunan albümü “Son On Yılın En Sevilen On Şarkısı” adlı albüm olarak İstanbul Plakçılık etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. 1973 yılında “Emel Sayın 73” ve 1974’te “Emel Sayın 74” adlı müzik albümlerini yayınladı. Aynı adları devam ettirerek daha sonraki iki yıl “Emel Sayın 75” ve “Emel Sayın 76” adlı albümlerle çalışmalarını sürdürdü. Sanatçı ayrıca MFÖ ile Hasan Cihat Örter'in düzenlemelerini yaptığı "İstanbul Şarkıları" adlı müzikal çalışmada bulundu, Yapı Kredi Bankası destekli albüm çalışması yaptı. Sayın, albüm çalışmalarının yanı sıra sinema filmlerinde de rol almaya başladı. 1974 yılında çekilen Mavi boncuk filminde sanatçı, Münir Özkul, Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Tarık Akan ile başrolü paylaştı. Uzun bir aradan sonra 2001 yılında Mehmet Ali Erbil'le birlikte “Aşkım Aşkım” adlı TV dizisinde rol aldı. Emel Sayın, 1998 yılında hükümet tarafından Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü. 2013 yılında ilk defa kendi tarzının dışına çıkarak pop şarkısı seslendirdi. “Hep Bana” adıyla piyasaya sürülen single’da Tarkan’dan şarkı aldı. Aynı yıl çıkardığı diğer single’ı “Dönme Dolap”ta ise Sinan Akçıl’ın söz ve düzenlemesi yer aldı.