Emel Sayın

Firdevs Şarkı Sözleri
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Kalbin hep acıyacak
Senin aşkla imtihanın var
Gülmen kolay olmayacak
Ama hâlâ imkânın var
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Bundan mıdır, aşktan mıdır?
Ne hep gerçek ne yalandır
Gözden düşen yaştan mıdır?
Dert hep bana baştan mıdır?
***
Nasılsa hiç durmayacak
Dursa da son bulmayacak
Kalbim sanki bir oyuncak
Dönüyor hâlâ bu dönme dolap
***
Nasılsa hiç durmayacak
Dursa da son bulmayacak
Kalbim sanki bir oyuncak
Dönüyor hâlâ bu dönme dolap
***
Kim der bana yaşayacak?
Her an ölme ihtimalim var
Ne var bunda şaşıracak?
Daha aşkın vedası var
***
Bundan mıdır, aşktan mıdır?
Ne hep gerçek ne yalandır
Gözden düşen yaştan mıdır?
Dert hep bana baştan mıdır?
***
Nasılsa hiç durmayacak
Dursa da son bulmayacak
Kalbim sanki bir oyuncak
Dönüyor hâlâ bu dönme dolap
***
Nasılsa hiç durmayacak
Dursa da son bulmayacak
Kalbim sanki bir oyuncak
Dönüyor hâlâ bu dönme dolap
Dönüyor hâlâ bu dönme dolap
Dönüyor hâlâ bu dönme dolap
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