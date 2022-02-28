Emel Sayın

Kalbin hep acıyacak Senin aşkla imtihanın var Gülmen kolay olmayacak Ama hâlâ imkânın var *** Bundan mıdır, aşktan mıdır? Ne hep gerçek ne yalandır Gözden düşen yaştan mıdır? Dert hep bana baştan mıdır? *** Nasılsa hiç durmayacak Dursa da son bulmayacak Kalbim sanki bir oyuncak Dönüyor hâlâ bu dönme dolap *** Nasılsa hiç durmayacak Dursa da son bulmayacak Kalbim sanki bir oyuncak Dönüyor hâlâ bu dönme dolap *** Kim der bana yaşayacak? Her an ölme ihtimalim var Ne var bunda şaşıracak? Daha aşkın vedası var *** Bundan mıdır, aşktan mıdır? Ne hep gerçek ne yalandır Gözden düşen yaştan mıdır? Dert hep bana baştan mıdır? *** Nasılsa hiç durmayacak Dursa da son bulmayacak Kalbim sanki bir oyuncak Dönüyor hâlâ bu dönme dolap *** Nasılsa hiç durmayacak Dursa da son bulmayacak Kalbim sanki bir oyuncak Dönüyor hâlâ bu dönme dolap Dönüyor hâlâ bu dönme dolap Dönüyor hâlâ bu dönme dolap